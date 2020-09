Skoda a dévoilé les caractéristiques de son SUV 100 % électrique baptisé Enyaq iV, évoqué depuis déjà plusieurs mois. Basé sur la technologie développée par le groupe Volkswagen, il offrira une autonomie maximale de 510 kilomètres.

Depuis plusieurs mois, Skoda ne cesse d’évoquer son tout premier SUV 100 % électrique, baptisé Enyaq iV, en référence à la « source de la vie ». Le constructeur a levé le voile sur l’ensemble des caractéristiques par l’intermédiaire d’un communiqué de presse diffusé le 1er septembre. Skoda n’avait pas menti : l’Enyaq iV sera disponible en trois tailles de batterie et cinq puissances allant de 109 à 225 kW.

Skoda s’appuie sur les bénéfices de la plateforme modulaire MEB, développée par le groupe Volkswagen, pour commercialiser un véhicule polyvalent et capable de toucher plusieurs cibles. L’autonomie pourra grimper jusqu’à 510 kilomètres selon le cycle WLTP, soit 10 de plus par rapport au concept Vision iV dont il est tiré. On retrouve cette caractéristique sur le Volkswagen ID.4, SUV électrique lui-aussi basé sur la technologie MEB.

Skoda lance son SUV 100 % électrique

Une chose est sûre : face à l’ID.4, le design s’avère beaucoup plus sage. La calandre, préservée par pur esthétisme mais fermée, en témoigne. Skoda y tient et propose même une option Crystal Face qui l’habille et l’éclaire avec 130 LED — reprise du concept Vision iV. Autrement, l’Enyaq iV ne manque pas d’élégance, avec des lignes un peu sportives et très équilibrées. Skoda a pensé l’habitacle pour qu’il soit spacieux, bien sûr, et articulé autour d’ambiances personnalisées et d’un écran de 13 pouces (selon la version). Le but est d’offrir « une impression de bien-être exceptionnel ainsi que des matériaux naturels et recyclés », promet l’entreprise tchèque.

Skoda a imaginé une gamme assez complexe concernant son SUV avec cinq modèles différents.

Le point sur la gamme Enyaq iV :

Enyaq iV 50 Enyaq iV 60 Enyaq iV 80 Enyaq iV 80 (4×4) Enyaq RS iV Transmission 2 roues motrices 4 roues motrices Puissance 109 kW 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW Accélération

(0–100 km/h) 11.4 s 8.7 s 8.5 s 6.9 s 6.2 s Vitesse max. 160 km/h 180 km/h Autonomie 340 km 390 km 510 km 460 km

Les précommandes de l’Enyaq iV seront lancées à partir du 15 septembre en Europe. Skoda n’a pas encore dévoilé la grille tarifaire de la gamme, mais les prix devraient démarrer aux alentours des 30 000 euros. Une Founders Edition, limitée à 1 895 unités, sera commercialisée pour fêter les 125 ans. Elle disposera d’un volant multifonctions en cuir, d’un badge produit par un fabricant de cristal tchèque ou encore de jantes en alliage de 21 pouces.

