La toute première Xiaomi SU7 Ultra a posé ses roues sur une route publique en Europe. C’est pas de plus vers la commercialisation des voitures du constructeur chinois sur le continent.

Voilà une nouvelle qui pourrait bien vous donner l’eau à la bouche. Et si l’on vous disait qu’une première Xiaomi SU7 Ultra vient d’être officiellement immatriculée, et donc homologuée pour la route, en Allemagne ? Oui, la super berline chinoise forte de 1 548 ch, voiture électrique la plus rapide sur le Nürburgring, peut désormais rouler en toute légalité sur la voie publique.

Le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a annoncé la nouvelle via une publication sur sa page Weibo le 5 juillet 2025. À quoi peut-on maintenant s’attendre ?

Bientôt la commercialisation des voitures Xiaomi en Europe ?

Dans sa publication, Lu Weibing raconte avoir « testé la Xiaomi SU7 Ultra, notre première voiture expérimentale à être immatriculée en Europe », avant de demander l’avis aux fans sur la plaque d’immatriculation, personnalisée pour l’occasion « M SU7088E ». Le M désigne la ville d’immatriculation, Munich dans ce cas présent, tandis qu’on retrouve le nom du modèle suivi du nombre 88, symbole de chance et de fortune en Chine. En revanche, la signification est bien différente en Allemagne…

La plaque d’immatriculation allemande personnalisée pour la Xiaomi SU7 Ultra. // Source : Lu Weibing via Weibo

Qui dit voiture expérimentale, dit commercialisation à venir ? Pour le moment, Xiaomi se contente de son marché local, déjà largement suffisant pour remplir tous les carnets de commandes. Cependant, le constructeur chinois compte bien exporter à terme ses voitures électriques à l’international, et surtout en Europe. Dans une interview du 2 juillet relatée par le média chinois « 163 », le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a de nouveau confirmé son souhait de conquérir les marchés étrangers à compter de 2027.

Xiaomi se prépare pour un marché compliqué

L’Europe est sans doute le marché le plus compliqué en automobile. Avant de se lancer, Xiaomi doit donc se conformer aux réglementations du Vieux Continent. Si la marque chinoise a choisi l’Allemagne pour sa première voiture expérimentale, ce n’est pas inattendu, puisque comme nous le rapportions le 3 juillet, un centre de développement a vu le jour à Munich.

Le Xiaomi YU7 (2025). // Source : Xiaomi

Xiaomi a sûrement choisi la SU7 Ultra, car c’est elle qui détient le record au Nürburgring et qu’il s’agit du premier modèle de la marque. Nul doute que le nouveau SUV YU7 aurait encore plus de succès chez nous comparé à la berline. Encore un peu de patience, donc.

