Mercedes a levé le voile sur une nouvelle voiture 100 % électrique. Il s'agit d'un SUV compact répondant au nom d'EQA.

Mercedes a décidé de démarrer l’année 2021 pied au plancher avec la présentation d’un nouveau véhicule 100 % électrique. Dans un communiqué de presse diffusé le 20 janvier, le constructeur allemand dévoile l’EQA, un SUV compact 100 % électrique qui est en fait un dérivé du GLA (équivalent thermique). On aurait pu penser que Mercedes partirait sur une berline après l’EQC, un SUV plus imposant.

Cette nouvelle voiture sera proposée sous la barre des 50 000 euros, promet Mercedes, sachant que les prix allemands débuteront à 47 540,50 euros. Par conséquent, l’EQA sera éligible au bonus écologique de 3 000 euros, attribué aux véhicules vendus entre 45 000 et 60 000 euros. C’est un peu plus cher qu’un GLA (à partir de 43 200 euros) mais moins qu’un Tesla Model Y (à partir de 63 000 euros).

Quels sont les atouts du Mercedes EQA ?

L’autonomie était l’un des points faibles du EQC. Mercedes semble avoir amélioré — un peu — ce défaut avec l’EQA, qui peut rouler jusqu’à 426 kilomètres en une seule charge (contre 414 kilomètres pour l’EQC). L’entreprise explique que cette évolution a pu être obtenur grâce à un effort sur l’aérodynamisme du véhicule. Elle a également intégré une pompe à chaleur, pour une meilleure gestion de la consommation énergétique — un équipement de série de plus en plus courant sur le segment électrique.

En revanche, l’EQA n’a rien d’un SUV sportif au niveau des performances. Le 0 à 100 km/h est chronométré en 8,9 secondes et la vitesse de pointe ne dépassera pas les 160 km/h. On notera quand même que Mercedes compte décliner son SUV en plusieurs variantes, avec plus de puissance (jusqu’à 200 kW) ou d’autonomie (plus de 500 kilomètres).

Comparaison entre le Mercedes EQA et le Tesla Model Y :

Mercedes EQA Tesla Model Y Autonomie (WLTP) 426 km 505 km Accélération (0 à 100 km/h) 8,9 s 5,1 s Vitesse maximale 160 km/h 217 km/h Prix (hors bonus) Moins de 50 000 € 63 000 €

Une précision sur cette comparaison : l’EQA présenté correspond à l’entrée de gamme, contrairement au Model Y. Il faudrait que Tesla lance en Europe une version Autonomie Standard Plus (comme c’est le cas pour la Model 3) pour avoir un point de référence plus parlant.

Pour se distinguer du GLA, l’EQA s’appuie sur plusieurs éléments de design. Il y a par exemple cette calandre fermée Black-Panel, symbole de la gamme EQ. Mercedes n’a pas oublié non plus les petites touches de bleu, couleur généralement associée à la motorisation 100 % électrique. Dans l’habitacle, on retrouve une disposition classique de la marque : deux écrans reliés trônent sur la planche de bord disposant de sorties d’air très visibles. Hélas, ce n’est pas l’EQA qui va introduire le magnifique écran MBUX Hyperscreen, montré en début d’année.

