Lexus : une nouvelle sportive électrique avec 700 km d’autonomie ?

Sportives et autres modèles du type SUV devraient passer rapidement à l’électrique chez Lexus. Les ambitions du groupe sont d’atteindre des ventes en 100 % électrique, d’ici à 2035 pour l’Europe, les États-Unis et la Chine.

4 nouveaux concepts Lexus se sont glissés dans la conférence de presse du groupe Toyota concernant sa stratégie 100 % électrique. Parmi ces modèles, on en a appris un peu plus sur le prochain RZ, la déclinaison électrique du RX, mais on a également aperçu un avenir porté sur la sportivité, avec ce qui pourrait être la remplaçante de la Lexus LFA.

La gamme Lexus se compose de plus de 30 modèles de véhicules à moteur thermique (essence, hybride et hybride rechargeable) dans plus de 90 pays et régions. Alors que Toyota vient d’annoncer son premier modèle 100 % électrique BZ4X pour l’année prochaine, Lexus dispose déjà d’un premier modèle électrique nommé Lexus UX 300e, qui reste pour le moment assez confidentiel au niveau des ventes. Il est probable que ce renouvellement de la gamme sur une plateforme dédiée à l’électrique apporte un vrai plus pour que les ventes se multiplient afin d’atteindre les objectifs fixés.

Une sportive électrique au programme

Ce ne sera pas le modèle prioritaire dans la liste des disponibilités de la marque, mais cette sportive signée Lexus a forcément capté l’attention lors de cette présentation presse.

La gamme électrique Lexus à venir // Source : Lexus

Dans l’univers du 100 % électrique, les modèles les plus sportifs tardent à pointer le bout de leur capot une fois l’effet d’annonce estompé. On pense à la Tesla Roadster, mais aussi à la Rimac Nevera, ou d’autres. Nous verrons donc à quelle échéance Lexus arrivera à concrétiser ce projet de sportive électrique.

Ce modèle sportif Lexus doit emprunter l’ADN de la Lexus LFA, un bijou technologique vendu à 500 exemplaires uniquement, mais sans le son particulier de son moteur V10, puisqu’elle devient électrique. Si les caractéristiques techniques sont inconnues, Koji Sato (President Lexus International) a su attiser notre intérêt en 2 chiffres sur les performances du modèle : moins de 2 secondes pour le 0 à 100 km/h et 700 km d’autonomie en mode « cruising », grâce à une batterie solide.

Lexus RZ

Dans un futur plus proche, c’est le Lexus RZ qui sera le premier modèle pensé 100 % électrique de la marque haut de gamme du groupe. Un SUV qui doit combiner le raffinement Lexus avec des performances suffisamment exaltantes pour participer au plaisir de conduite qu’offrent habituellement les modèles de la marque à leur client.

Futur Lexus RZ // Source : Lexus

Un modèle qui semble permettre une conduite calme et sécurisante, avec le confort Lexus et une transmission intégrale, mais qui permet également une conduite plus sportive en augmentant le rythme. Du moins, si l’on en croit les impressions exprimées par Akio Toyoda (PDG du groupe Toyota et pilote professionnel) dans cet essai diffusé lors de la présentation :

La gamme sera également complétée par un autre modèle de type SUV et une berline : une gamme électrique qui devrait ressembler à terme à celle proposée actuellement sur le marché européen. Comme pour les modèles Toyota, le « Fun to drive » (le plaisir de conduire) ne sera pas oublié dans la signature de ces nouveaux projets Lexus.