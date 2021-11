Après Toyota, c'est au tour de Subaru de lever le voile sur sa première voiture 100 % électrique, conçue à partir de la même plateforme de développement. Le Solterra est un SUV qui sera disponible en deux variantes : à deux ou quatre roues motrices.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Subaru se prépare à l’officialisation de la première voiture 100 % électrique de son historie. On connaissait déjà son nom — le Solterra — et on connaît désormais ses caractéristiques grâce à un communiqué publié le 11 novembre. Comme c’était à prévoir, le Solterra est un SUV qui fait beaucoup penser au Toyota bZ4X — véhicule avec lequel il partage la même plateforme de développement.

Le Solterra est attendu dans les concessions japonaises, américaines, canadiennes, européennes et chinoises pour 2022. On remarque tout de suite que le Solterra opte pour des lignes très sculptées, ce qui lui confrère un look agressif. De quoi aller de pair avec les fonctionnalités X-Mode et Grip Control, qui améliorent la conduite tout-terrain.

La première voiture 100 % électrique de Subaru est disponible en deux versions

Esthétiquement, le Subaru Solterra et le Toyota bZ4X ont beaucoup en commun. On ressent d’emblée que les deux constructeurs ont travaillé en étroite collaboration pour imaginer des technologies intéressantes. Même la disposition de l’habitacle est partagée, avec un infodivertissement concentré sur un grand écran de 12,3 pouces. En revanche, il n’y a aucune trace du volant innovant Yoke (comme celui de la Tesla Model S). À l’extérieur, il n’y a guère que la calandre hexagonale pleine et les optiques spécifiques du Solterra pour distinguer les deux SUV.

Subaru a développé deux versions du Solterra, à deux ou quatre roues motrices. Voici les leurs caractéristiques respectives :

Solterra FWD (2 roues motrices) Solterra AWD (4 roues motrices) Moteur avant 150 kW 80 kW Moteur arrière – 80 kW Puissance totale 150 kW (204 ch) 160 kW (218 ch) Poids 1 930 kg 2 020 kg Autonomie (WLTP) 530 km 460 km

L’intérieur (version japonaise avec volant à droite) :

On remarquera que ce sont exactement les mêmes caractéristiques que le Toyota bZ4X en termes de groupe propulseur. Il est alimenté à chaque fois par une batterie d’une capacité de 71,4 kWh. Subaru ne dit rien sur la recharge, mais on peut se fier à la fiche du Toyota avec une option rapide jusqu’à 150 kW au programme (récupération de 80 % de la batterie en 30 minutes environ, sur des bornes compatibles).

