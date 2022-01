Ce calcul habile permet à la Renault Zoe de rester devant Tesla en 2021 en France

Même si ses ventes s’essoufflent progressivement, la Renault Zoé reste le modèle électrique le plus vendu en France en 2021. Enfin, elle le reste, grâce à une petite subtilité que sa concurrente directe pour le titre, la Tesla Model 3, n’a pas. En communication, le diable se cache souvent dans les détails.

Si on y regarde de plus près, en se basant sur les immatriculations des véhicules destinés aux particuliers (VP), la Zoé a déjà déjà été détrônée d’une courte tête par la Tesla Model 3. C’est en cumulant « voitures particulières » (VP) et « véhicules utilitaires légers » (VUL) que la Renault Zoé peut conserver son titre de « voiture électrique la plus vendue en France en 2021 ».

La course entre les deux modèles a été serrée une bonne partie de l’année, tellement serrée, que le communiqué de presse de Renault annonçant que Zoé conservait la tête du classement nous a fait douter. À juste titre, car c’est uniquement grâce aux 2 127 Zoé en version utilitaire que Renault peut encore fièrement communiquer sur une Zoé numéro 1 des ventes en France.

Tesla peut très bien dire de son côté que Model 3 est la voiture particulière la plus vendue en France en 2021, sans que cette affirmation ne soit fausse. Le diable se cache souvent dans les détails, lorsqu’il s’agit de communication.

Tesla Model 3 (VP) 24 911 immatriculations Renault Zoé (VP) 23 573 immatriculations Renault Zoé (VU) 2 157 immatriculations

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Un classement qui va encore évoluer dans les prochains temps

Si on se demandait qui pouvait détrôner la Renault Zoé après de nombreuses années en tête des ventes des voitures électriques, nous avons désormais la réponse. Tesla avec sa Model 3 est un succès commercial en France avec des immatriculations en hausse de + 258 % par rapport à 2020. Même si le Model 3 est plus couteux d’au moins 10 000 € par rapport à la Zoé, son succès auprès des clients ne se dément plus.

La Peugeot e-208 complète actuellement le podium avec une troisième place légitime pour l’année 2021. Mais un nouveau modèle pourrait bien vite venir lui rafler cette position — c’est même déjà le cas sur les ventes de véhicules électriques du mois de décembre. Cette nouveauté qui pourrait jouer les trouble-fêtes en tête du classement, y compris en chassant sur les terres de la Zoé, c’est la Dacia Spring.

Avec 11 386 immatriculations sur l’année, pour des livraisons ayant débuté au mois de Septembre, cela laisse présager un possible raz-de-marée du modèle électrique low-cost signé Dacia dès 2022.

Dacia Spring // Source : Dacia

Les immatriculations des prochains mois seront à suivre pour voir si cette tendance se confirme, ou si cette vague d’immatriculation ne concernait finalement que les précommandes massives réalisées depuis le début d’année. Dans le cas contraire, la Dacia Spring pourrait bien être le prochain modèle électrique le plus vendu en France, en doublant à son tour la Tesla Model 3.