La Kia EV6 passe par la case restylage. La berline électrique reçoit ainsi quelques retouches esthétiques, gagne en autonomie et devient même moins chère. Voici ce qu’il faut retenir.

Voilà déjà quatre ans que la Kia EV6 est au catalogue et il est temps pour la berline électrique coréenne de passer par la case restylage. Si cette nouvelle version avait été présentée il y a maintenant un an sur son marché local, elle fait enfin le chemin jusqu’en France, comme l’annonce un communiqué de la marque, publié le 7 juillet 2025.

Bien qu’assez subtile (comme souvent avec les restylages), ce coup de crayon apporte son lot d’évolutions bienvenues, comme une meilleure autonomie et même des prix en baisse ! Découvrez ce qui change.

Un visage remodelé pour la Kia EV6

Visuellement, seule la face avant a été retouchée. Cette dernière s’inscrit dans la même veine stylistique « Tiger Face » que le reste de la gamme, avec un bouclier un peu plus agressif, mais surtout des projecteurs au dessin plus acéré. Une signature lumineuse que Kia a baptisé « Constellation ». À l’arrière, le feu n’est désormais qu’une fine bande LED en lieu et place d’un trait discontinu.

La Kia EV6 restylée (2025) // Source : Kia

Dans l’habitacle, l’EV6 reprend également le même volant que ses frères et sœurs, tandis qu’un nouvel éclairage d’ambiance fait son apparition. L’infodivertissement, lui, ne bouge pas, avec une double dalle de 12,3 pouces.

Plus d’autonomie et une puissance de charge plus élevée pour la Kia EV6

La meilleure des évolutions apportées par ce restylage se trouve au niveau technique. La Kia EV6 peut dorénavant aller encore plus loin grâce à l’adoption d’une batterie de 63 kWh pour la version Autonomie Standard (contre 58 kWh précédemment) et 84 kWh pour la version Autonomie Longue (contre 77,4 kWh précédemment). Résultat, l’autonomie passe de 394 à 428 km WLTP sur la « petite » batterie et de 528 à 582 km WLTP, une fois équipée du plus gros accumulateur.

Côté recharge, la puissance grimpe à 258 kW (contre 239 kW). Sur la version la plus endurante, Kia promet de récupérer « jusqu’à 343 km d’autonomie en seulement 15 minutes. »

La Kia EV6 restylée (2025) // Source : Kia

Pour les amateurs d’accélérations fulgurantes, la déclinaison sportive GT de l’EV6 gagne en puissance, passant de 585 à 609 ch. En mode départ arrêté, la cavalerie culmine momentanément à 650 ch. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,5 s. Elle égale ainsi sa cousine, la Hyundai Ioniq 5 N.

La Kia EV6 GT restylée (2025) // Source : Kia

La Kia EV6 devient plus accessible

Pour une fois, les prix ont été revus à la baisse. La Kia EV6 restylée démarre ainsi à partir de 43 950 €, soit une baisse de 5 740 €. La version offrant le plus d’autonomie (Air Autonomie Longue 84 kWh) est désormais vendue 47 450 € au lieu de 53 690 € (- 6 240 €). Considérant sa production coréenne, la berline électrique n’a cependant pas le droit au bonus écologique (les primes CEE). Enfin, le modèle GT chute de 74 690 € à 70 550 €.

