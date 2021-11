Fisker vient de dévoiler le tarif de son SUV électrique Fisker Ocean pour la France. Un modèle qui sera commercialisé chez nous à partir de 41 900 €. Alors que la marque opère un come-back, est-elle suffisamment solide pour convaincre les clients ?

Fisker opère son grand retour en Europe avec le SUV électrique Fisker Ocean. En proposant un modèle d’entrée de gamme à 41 900 €, la marque espère concurrencer des modèles à grande diffusion comme le VW ID.4, Skoda Enyaq ou encore Aiways U5. Le nouveau véhicule de la société s’adresse à un public plus large que sa première voiture électrique bien trop onéreuse. Vendue plus de 100 000 euros, la berline de luxe Fisker Karma n’a ainsi eu qu’une courte carrière et cet échec a poussé la société vers la faillite en 2013.

Flashback sur l’histoire en dents de scie de Fisker

Il faut dire qu’à sa présentation en 2008, la Fisker Karma était avant-gardiste. À la différence de la Model S dévoilée peu après par Tesla, la technologie intégrée à la Karma était différente, puisqu’il s’agissait d’une voiture électrique à prolongateur d’autonomie, comme la Chevrolet Volt ou la BMW i3 extended range, presque plus hybride qu’électrique finalement. Une alternative qui pouvait séduire les clients en l’absence de l’écosystème de recharge que nous connaissons aujourd’hui.

Et comme pour Tesla, les débuts de Fisker Automotive ont été tumultueux, sauf que les ambitions d’Henrik Fisker ont prématurément pris fin en 2013. Tel un phoenix, la marque renaît cependant en 2020 et refait parler d’elle aujourd’hui avec son SUV Fisker Ocean.

Un SUV pour toucher un public large

Alors que le design est un des piliers fondamentaux de l’esprit Fisker, on peut se demander pourquoi la marque s’est lancée dans un SUV, un de plus, plutôt que vers une berline. La Tesla Model 3 a en effet réussi à nous démontrer que le segment des berlines n’est pas mort. Mais il est vrai que le SUV est sans doute un choix plus sûr, pour un constructeur qui n’a plus le droit de se louper.

Le design de ce SUV Ocean est plutôt affirmé. L’intérieur est soigné, et assez épuré, mais forcément, on pense assez rapidement à certains modèles américains. Il faudra voir à quoi ressemble réellement la version entrée de gamme proposée à 41 900 €, car pour le moment, les photos concernent uniquement les finitions les plus élevées équipées de l’écran XXL pivotant « revolve », qui bascule d’un mode portrait pour la conduite à un mode paysage dit « hollywood », pour se relaxer à bord de la voiture.

De 41 900 € à 69 950 € pour le Fisker Ocean

SUV de 4.77m de long, le modèle d’entrée de gamme offre un tarif intéressant, surtout une fois le bonus déduit. Les versions mieux dotées flirtent déjà beaucoup plus avec les modèles de marques premium.

Les 5 000 premiers modèles à sortir de l’usine Magna de Graz en Autriche (usine qui fabrique également le Jaguar i-Pace) dès 2022 seront une édition limitée nommée « ONE », des modèles particulièrement bien dotés en options, dont le tarif s’affiche à 69 950 €.

La livraison des autres finitions, dont l’entrée de gamme Fisker Ocean Sport, ne débutera qu’en 2023.

Ocean One (5000 ex) Ocean Sport Ocean Ultra Ocean Extreme Puissance 550 ch 275 ch 540 ch 550 ch Transmission Transmission intégrale Traction avant Transmission intégrale Transmission intégrale Autonomie (wltp) 630 km 440 km 610 km 630 km Tarif 69 950 € 41 900 € 57 500 € 69 950 €

Reste à voir désormais si la marque Fisker a les épaules assez solides pour résister aux conséquences de la pandémie, à la crise des semi-conducteurs et à la concurrence des véhicules électriques qui se multiplie. Il sera certainement plus facile d’en juger lorsque les premiers Fisker Ocean circuleront sur nos routes.

Crédit photo de la une : Fisker Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo