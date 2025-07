Lecture Zen Résumer l'article

Les chiffres de vente du Cybertruck dévissent trimestre après trimestre. Tesla ne parvient pas à écouler ses stocks et la valeur du modèle s’effondre. Un coup dur pour le constructeur américain qui a beaucoup investi sur le modèle.

Le Cybertruck devait bousculer le marché des pick-up, il est surtout en train de devenir un boulet pour Tesla en 2025. Après une année 2024 marquée par des débuts remarqués, mais malgré tout loin des volumes attendus, le modèle emblématique à la carrosserie en acier inoxydable voit ses livraisons ralentir jusqu’à un niveau inquiétant.

Le constructeur automobile a publié ses résultats trimestriels le 2 juillet, et même si les chiffres de production et de livraison du Cybertruck sont mêlés à ceux des Model S et X, il est possible d’en dégager une estimation. Celle-ci n’est pas bonne : environ 5 000 Tesla Cybertruck sur le dernier trimestre, selon Electrek.

Le Tesla Cybertruck dans une traversée du désert (au sens propre et figuré). // Source : Tesla

Un décrochage bien trop rapide

Elon Musk avait promis la lune avec le Cybertruck et les précommandes avaient battu des records à l’époque. Quelques années plus tard, à la sortie réelle du véhicule, plusieurs spécifications promises sont manquantes, mais le pire concerne surtout le prix qui a plus que doublé par rapport aux déclarations initiales d’Elon Musk. Résultat : les plus fans de la marque et les nouveaux clients attirés par un véhicule inédit ont confirmé leur commande, mais les autres ont abandonné la leur.

Certes, 2024 avait connu un sursaut, avec près de 39 000 unités écoulées et un pic au troisième trimestre. Le Cybertruck pouvait même se targuer d’être le pickup électrique le plus vendu aux États-Unis devant le Ford F-150 Lightning, néanmoins cela n’a pas duré. Et si Tesla justifiait des livraisons moindres par la montée en cadence de la production, l’argument est rapidement tombé à cause du stock grandissant de véhicules. Le problème n’était donc pas la production, mais bien la vente, car plusieurs milliers de Cybertruck déjà produits attendent toujours preneurs.

Courbe des livraisons du Cybertruck selon les estimations. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Au premier semestre 2025, ce qui devait arriver arriva : les livraisons ont été divisées par deux par rapport à l’année précédente. Avec 5 000 livraisons estimées au dernier trimestre, le modèle plonge presque au plus bas.

Un véhicule non rentable ?

Au-delà d’un simple problème de vente, Tesla voit surtout la rentabilité du modèle s’envoler. Les investissements en R&D sur ce modèle ont pourtant été particulièrement élevés puisqu’il a peu d’élément commun avec le reste de la gamme.

La capacité de production a été imaginée pour pouvoir assurer la fabrication de 250 000 véhicules par an. Avec environ 40 000 la première année, et environ 12 000 pour l’année en cours, cela a forcément des conséquences sur les salariés consacrés à cette ligne de production et sur tous les fournisseurs dépendant du modèle.

Produire des Cybertruck pour les voir s’entasser sur des parkings n’est pas non plus la solution. À un moment, près de 800 millions d’euros de véhicules invendus étaient stockés sur différents sites à travers les États-Unis. Tesla a dû faire des remises pour en écouler certains, d’autres ont été en plus vandalisés en représailles aux positions politiques prises par Elon Musk. Il resterait plus de 3 000 Cybertruck dans l’inventaire Tesla.

Des Tesla Cybertruck vandalisés à la peinture. // Source : @wow_report1 sur X

Encore des espoirs de débouchés ?

Le désamour pour le modèle est visible à tous les niveaux. Même le marché de l’occasion confirme la désillusion : le Cybertruck perdrait jusqu’à 45 % de sa valeur en quelques mois. Une hémorragie inédite pour un modèle Tesla. En plus, les Cybertruck peinent à trouver preneur en seconde main, ce qui risque d’affecter encore plus lourdement la valeur de reprise et de revente.

Tesla est connu pour ses nombreux succès, mais avec le Cybertruck, l’entreprise essuie ici l’un de ses premiers véritables revers. Le dernier espoir du constructeur repose désormais sur quelques marchés internationaux comme le Moyen-Orient où le véhicule devrait être vendu. La Chine reste aussi une piste pour Tesla, mais est-ce que ce sera suffisant pour ne pas perdre des plumes ?

