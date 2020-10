Renault a présenté un concept de Mégane électrique. Il préfigure l'arrivée d'une version commerciale pour l'année prochaine.

Chez Renault, la feuille de route centrée sur la mobilité électrique est très claire. Petit à petit, ses modèles phares ne vont plus se contenter uniquement d’un moteur thermique. Après la Twingo, ce sera donc au tour de la Mégane de passer au 100 % électrique. Renault a livré un aperçu de la future berline grâce à un concept eVision présenté dans un communiqué publié le 15 octobre. La Mégane que l’on pourra acquérir sera officialisée l’année prochaine,

La Mégane 100 % électrique grand public ne sera certainement pas aussi futuriste que le véhicule montré par Renault aujourd’hui. Le constructeur français entend surtout se servir de ce show car pour inaugurer une toute nouvelle plateforme modulaire baptisée CMF-EV. Elle permettra à Renault de développer plusieurs véhicules électriques nouvelle génération, à l’instar de Volkswagen avec sa technologie MEB.

La Mégane électrique arrive

Renault promet que la future Mégane sera toujours une berline compacte. Elle devrait même gagner en habitabilité grâce à une batterie ultra fine et un groupe propulseur plus compact. « Nous avons pris l’un de nos modèles les plus iconiques et l’avons conjugué au futur. Mégane eVision réinvente Mégane, et Renault réinvente Renault », prétend Luca De Meo, CEO du Groupe Renault.

La Mégane eVision s’appuie sur une batterie de 60 kWh capable d’encaisser des pics de recharge pouvant monter à 130 kW (pour faire le plein plus rapidement sur une borne compatible). Renault promet une autonomie de 450 kilomètres selon le cycle WLTP, supérieure à la plus abordable des Tesla Model 3 (430 kilomètres) et à la Volkswagen ID.3 (425 kilomètres). On espère que cet argument sera conservé pour le modèle final. Côté performance, le moteur de 160 kW permet une accélération de 0 à 100 km/h en moins de huit secondes.

On peut remarquer que cette Mégane eVision dispose d’un look légèrement rehaussé, inspiré des SUV (segment à la mode). Renault compte en tout cas employer plusieurs éléments de design pour ses futures voitures (toit flottant, capot bombé, roues aérodynamiques, face avant sculptée, optiques affinés à LED matricielle, trappe lumineuse pour la recharge…). La firme française évoque aussi des animations lumineuses qui pourront être mises à jour à distance.

