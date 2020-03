On peut tout à la fois reconnaître la nécessité saine et absolue des mesures restrictives prises par le gouvernement pour protéger les Françaises et les Français du coronavirus et remarquer à quel point l'annulation de toute vie culturelle, sportive ou sociale risque de nous faire sombrer dans un ennui profond. Petit guide pour ne pas dépérir.

Ouvrir la page d’accueil de L’Équipe ces jours-ci est un crève-cœur pour les amoureuses et amoureux de sport : à peu près tous les championnats, ligues et compétitions sont annulés, suspendus ou reportés, quelle que soit la discipline. Et ce phénomène ne touche pas que le sport professionnel que l’on regarde à la télé ou dans les stades. De la culture aux loisirs en passant par les salles de sport et les lieux de rencontre, bar ou restaurants, les interdictions de rassemblements pour éviter la diffusion du virus annihilent le divertissement et le vivre-ensemble.

La raison est absolument légitime et personne n’osera la questionner (protéger l’humanité), mais il n’empêche que la conséquence pour toutes et tous est la même : comme on aurait pu le dire dans un univers parallèle, à la terrasse d’un café bondé depuis les premiers rayons de soleil qui percent l’hiver, on va bien se faire chier.

Que faire, dès lors, quand on est chez soi et qu’il n’y a ni événement culturel ou sportif à suivre, qu’on ne peut pas recevoir des amis et que les trajets en transports pour rejoindre des lieux de toute façon fermés ne sont pas recommandés ?

Jouer à des jeux vidéo

En Italie, les jeunes en quarantaine ont saturé les réseaux des opérateurs avec une surconsommation de Fortnite. Et qui peut les en blâmer ? À partir de lundi, en France, les établissements scolaires seront fermés et on peut s’attendre à un pic similaire. Il faut reconnaître que les jeux vidéo sont l’un des divertissements les plus coronavirus-proof que l’on ait sous la main.

Tout le monde ou presque a une plateforme de jeu en 2020, du smartphone à la console en passant par le bon vieux PC.

Le jeu en ligne permet de faire une activité sociale à distance et donc de ne pas dépérir chez soi sans contact humain. Des outils comme Discord permettent de rapprocher encore plus, en facilitant l’organisation de parties et en permettant de communiquer à la voix.

Certains titres sont parfaitement adaptés à la famille.

Il y a des jeux pour tous les goûts, tous les âges et tous les profils : loin de l’élitisme de son émergence, le jeu vidéo est aujourd’hui tous publics et on ne peut qu’apprécier.

À quoi jouer ?

Notre dernier coup de cœur ? Nioh 2, sans hésiter.

Lire des livres

Lire is the new sortir. Dévorer un bon roman permet de faire filer une demi-journée sans même s’en apercevoir. Et si vous avez déjà lu toute votre bibliothèque, nous avons quelques perles à vous faire découvrir, dans les genres que nous affectionnons particulièrement à la rédaction. De quoi tenir un bon mois, au moins.

Si vraiment les mesures de confinement tournent à la quarantaine comme en Chine ou en Italie, pensez à acheter une liseuse numérique : vous aurez accès à un catalogue de milliers de livres sans bouger de chez vous et elles ne coûtent pas très cher aujourd’hui.

Regarder des films et séries en SVoD

L’âge d’or du streaming ne pouvait pas mieux tomber. Avec un Netflix qui a pour ambition de sortir une série par semaine, mêlant l’excellence à la médiocrité et les maisons de production qui ne considèrent plus le médium comme du sous-cinéma, on se retrouve en 2020 avec un choix royal. En plus des séries doudou qui peuvent apporter réconfort et plaisir simple, des œuvres télévisuelles remarquables ont émergé ces dernières années.

Jouer à des jeux de société

Si vous avez la chance d’appliquer les restrictions de déplacement à plusieurs dans la même maison ou dans le même appartement, vous pourrez vous laisser tenter par des jeux de société. Saviez-vous que depuis deux ans, Sébastien Goetz faisait une recommandation hebdomadaire, coup de cœur parmi les centaines de jeux qu’il teste ? Toutes ses chroniques et guides d’achat sont à retrouver ici.

