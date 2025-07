Lecture Zen Résumer l'article

Dans Superman, on peut apprécier la performance étonnante de Krypto, pendant canin du super-héros doté de pouvoirs. Dans les coulisses, son intégration a été complexe à cause de sa cape.

James Gunn adore les animaux. Il le prouve encore dans son excellent film Superman, où on peut voir que le super-héros est accompagné d’un chien prénommé Krypto. Ce n’est pas un chien ordinaire : Krypto est le pendant canin de Superman, ce qui signifie qu’il dispose, lui aussi, de pouvoirs capables de lui faire renverser des montagnes. Dans le blockbuster, Krypto est dépeint comme un compagnon têtu et difficile à contrôler.

Du côté de la production, l’intégration de Krypto dans Superman a été un casse-tête pour les personnes en charge des effets spéciaux. C’est en tout cas ce que révèle Polygon dans un article publié le 9 juillet : ce n’est pas le chien en lui-même qui a posé problème (un animal en CGI n’a rien d’exceptionnel), mais la cape qu’il porte dans les comics.

Krypto dans le film Superman // Source : Warner Bros.

Faire une cape en CGI ? Le défi du département FX de Superman

Le look de Krypto est inspiré du chien de James Gunn. La cape, elle, est bien évidemment reproduite à partir de celle que porte David Corenswet. Dans un souci de cohérence, l’idée était d’obtenir le même effet à l’écran. Superviseur des effets spéciaux, Stephane Ceretti ne s’attendait sans doute pas à un tel défi. Il révèle dans le livre Superman: The Art And Making of the Film : « Nous nous sommes vraiment inspirés du look de la cape du costume de Superman, notamment le tissu choisi par Judianna [Makovsky, en charge du design des costumes]. »

Ensuite, il a fallu simuler le mouvement de la cape. Avec un paramètre de taille à prendre en compte : elle n’est pas portée par un humain, mais par un chien, ce qui change tout en matière de physique. « Nous avons réfléchi ensemble sur la manière de reproduire la cape d’un humain pour un chien. Évidemment, c’est très différent car un humain est debout, donc la cape tombe le long des épaules puis devient quelque chose de fluide et flottant. Quand elle est sur le chien, elle repose sur son dos, donc l’effet visuel est différent dans la façon dont ça rend », indique Stephane Ceretti.

Les équipes de Stephane Ceretti devaient donc tout faire pour que le comportement de la (fausse) cape portée par Krypto soit crédible à côté de la (vraie) cape de Superman — que ce soit en termes de mouvements ou de plis ainsi formés. Et à lui de conclure : « La gravité agit dans une direction différente dans ce cas, donc il a été un peu difficile de garder une cohérence entre les deux, mais ils doivent donner l’impression de venir de la même idée ». À l’écran, l’illusion fonctionne plutôt bien.

