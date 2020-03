Une question sur le coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie qu'il déclenche, Covid-19 ? Vous trouverez la réponse dans cet article.

Depuis début 2020, moment où le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a été porté à la connaissance de la communauté internationale, Numerama aborde ce sujet à travers le prisme du rationalisme scientifique, que ce soit en décryptant les avancées de la recherche, en déconstruisant les idées reçues ou en rappelant les meilleures façons de se protéger efficacement.

En deux mois, nous avons publié une quarantaine d’articles sur la maladie Covid-19 et le coronavirus qui la déclenche. Ce nombre est élevé, mais le contexte d’une crise épidémiologique ultra médiatisée prouve l’intérêt d’un traitement qui cherche à démontrer, à informer et à prouver plutôt qu’à buzzer. La plus grande partie de notre production est intemporelle : les informations que contiennent les articles sont toujours valables. Seuls les chiffres de la propagation échappent à cette logique, que vous pouvez suivre sur une carte en temps réel comme Coronavirus.app.

Pour y voir plus clair et vous permettre de trouver l’information que vous cherchez, nous avons classé ces articles en grandes thématiques.

Comment se protéger du coronavirus

Faut-il porter des masques ?

Les achats de masque connaissent une flambée depuis le début de l’épidémie. Cette razzia provient de nombreuses idées reçues sur l’utilité des masques chirurgicaux et des masques N95.

Cette carte permet de suivre la propagation en temps réel

Avoir un lieu qui rassemble toutes les données disponibles sur l’épidémie est important dans le contexte d’une crise comme Covid-19. Cette carte mise à jour en temps réel, fournie par l’université Johns-Hopkins, est fiable et bien construite.

Comment bien nettoyer son smartphone

Notre smartphone est une surface sale et pleine de germes. Mais on le touche si souvent qu’il n’est pas possible de se laver les mains après chaque utilisation. Le mieux est donc de le garder le plus propre possible. Ce guide vous donne quelques techniques pour le désinfecter sans l’abîmer.

Comment fabriquer son propre gel hydroalcoolique

À l’image des masques chirurgicaux, les pharmacies connaissent une pénurie de gels hydroalcooliques. Certaines organisent même un rationnement. Mais il n’est pas forcément nécessaire d’en acheter : vous pouvez aussi le concevoir vous-mêmes.

Appeler le numéro vert n’est pas une bonne idée

Dans le contexte de crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un numéro vert. Mais le standard apparaît complètement dépassé, tant et si bien que les conseils fournis ne conviennent et peuvent même s’avérer très problématiques. Enquête Numerama.

Que sait-on du coronavirus ?

Culture en laboratoire et séquençage sont possibles, et c’est bon signe

Très tôt, les scientifiques chinois ont pu séquencer le génome du coronavirus et l’ont diffusé. Quelques semaines plus tard, de premiers laboratoires ont démarré la culture du coronavirus en laboratoire. Que signifient ces étapes pour la recherche ? Une virologue nous l’explique.

Comment le coronavirus se transmet-il ? La réponse est loin d’être tranchée

La transmission de Covid-19 peut-elle être asymptomatique ? Que sait-on vraiment sur sa transmission ? Le coronavirus est nouveau et la recherche est encore en cours. Résultat, on ne sait pas encore tout.

La chloroquine, le potentiel médicament qui fait débat

L’information a vite pris une certaine ampleur : des études chinoises affirment que la chloroquine, ancien médicament antipaludique, serait efficace contre le nouveau coronavirus. Un chercheur français a déclaré qu’il doit être utilisé en France. Mais ce médicament n’est pas sans danger et les études sont incomplètes.

Comment cette IA de Google participe à la recherche sur le coronavirus

Pour gagner du temps, l’intervention d’algorithmes peut faciliter la tâche aux chercheurs, afin de les aider à mieux comprendre le coronavirus et à trouver des traitements. C’est le cas pour une IA de Google DeepMind.

Cette protéine peut contenir la clé d’un vaccin

Trouver un vaccin peut prendre des mois. Mais certaines pistes explorées par les chercheurs sont intéressantes, comme cette protéine, présente dans le coronavirus, qui pourrait à elle seule conduire à trouver un vaccin.

Attention aux idées reçues et mauvaises informations

À quelles cartes se fier ?

Toutes les cartes sur la propagation du coronavirus ne se valent pas. Et la source via laquelle on trouve une carte n’est pas gage de qualité, que ce soit CNN ou Wikipédia, de mauvaises cartes peuvent être diffusées. Voici à quelles cartes se fier.

Le coronavirus a-t-il fait baisser la pollution en Chine ?

Une carte de la Nasa a fait le tour du monde : on peut y constater que les émissions de gaz à effet de serre ont chuté pendant l’épidémie. Mais cette carte manque de contextualisation, car la pollution n’a pas vraiment baissé dans les villes et il pourrait y avoir un effet secondaire pire encore au moment de la reprise.

4 fake news qui circulent sur les réseaux sociaux

De nombreuses informations volontairement mensongères ou s’apparentant à des idées reçues circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Voici quatre d’entre elles.

Quel impact sur l’économie et la tech ?

Les prix des masques bondissent sur Amazon

L’idée reçue selon laquelle les masques chirurgicaux permettent de se protéger du coronavirus a provoqué une très forte demande sur les sites de vente en ligne, et notamment sur Amazon. Résultat, certains revendeurs indexant les prix sur la demande, les tarifs ont soudain bondi.

Facebook n’arrive pas à interdire totalement la vente de masques

Facebook a décidé de supprimer les publicités et les annonces MarketPlace liées à la vente de masques chirurgicaux. Mais les effets mettent du temps à être vraiment visibles.

Pourquoi les ventes d’iPhone chutent

L’épidémie de Covid-19 a d’ores et déjà des conséquences sur l’économie de la tech. Chez Apple, cela cause des délais de production plus lents, mais aussi un marché plus restreint. La marque à la pomme a annoncé revoir ses résultats à la baisse pour le trimestre en cours.

YouTube démonétise les vidéos liées au coronavirus

Les vidéos sur le coronavirus sont maintenant labellisées comme du contenu sensible par YouTube. Elles sont autorisées, mais ne peuvent pas être monétisées.

Google et Facebook annulent leurs plus grosses conférences

En France et partout dans le monde, des rassemblements parfois très attendus sont annulés, par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus. Google et Facebook ont annoncé l’annulation de leurs conférences respectives les plus attendues de l’année.

