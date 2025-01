Lecture Zen Résumer l'article

La CIA vient d’annoncer une mise à jour de sa position sur l’origine du coronavirus SARS-CoV-2. Mais les preuves ne sont toujours pas concluantes.

D’où vient le coronavirus SARV-CoV-2 ? Certaines analyses génétiques ont montré qu’il s’agissait probablement d’une zoonose, un virus qui a « sauté » d’un réservoir animal vers l’être humain. D’autres estiment que les données pointent vers la fuite d’un laboratoire situé à Wuhan, en Chine. Quoi qu’il en soit, l’origine exacte de l’émergence et de la propagation de la maladie reste incertaine à ce jour.

Lors de sa prestation de serment le 23 janvier 2025, le nouveau directeur de la CIA, John Ratcliffe, a déclassifié un rapport de l’agence sur l’origine du covid. Depuis, on lit que la CIA identifierait comme source la plus probable la fuite du virus d’un laboratoire chinois, celui situé à Wuhan, premier épicentre. Pourtant, les mots du porte-parole de l’agence sont les suivants, selon le Washington Post : « La CIA estime, avec un faible degré de confiance, qu’une origine liée à la recherche de la pandémie de COVID-19 est plus probable qu’une origine naturelle sur la base des informations disponibles. »

Une faible degré de confiance, donc : en aucun cas ce rapport de la CIA permet d’en arriver à une conclusion définitive. Il est donc faux de considérer que la CIA identifie la fuite d’un laboratoire de Wuhan comme explication à la pandémie. En revanche, il est vrai de considérer que la fuite d’un laboratoire est une hypothèse sérieuse, et largement étudiée par des organisations tout aussi sérieuses. En réalité, le principal problème dans ces recherches est que les preuves viennent à manquer.

L’hypothèse de la fuite d’un laboratoire à Wuhan : des pour et des contre

Dans les recherches sur l’origine du covid, il y a débat. En 2021, un rapport de l’OMS estimait comme « extrêmement improbable » la théorie d’un virus échappé d’un laboratoire. Inversement, en 2023, le département américain de l’Énergie estimait que la fuite d’un laboratoire était la plus vraisemblable… Là encore, le relai médiatique laissait toutefois de côté, dans ses titres, le fait que le niveau de confiance était de nouveau très bas. Du côté du FBI, en revanche, le directeur était plus affirmatif sur le laboratoire, en 2023 (« le FBI estime depuis un certain temps déjà que l’origine de la pandémie est très probablement [liée à] un incident de laboratoire à Wuhan »).

Concernant les études scientifiques publiées dans des revues, l’état de la connaissance reste relativement contrasté. Des échantillons, relatés dans une étude de 2024, ne tendent pas vers l’hypothèse de la sortie d’un laboratoire, mais davantage vers celle de la zoonose.

Wuhan, en Chine. // Source : Pixabay

Concernant la CIA, le New York Times rappelle que « depuis des années, la CIA affirme qu’elle ne dispose pas d’assez d’informations pour déterminer si la pandémie est apparue naturellement sur un marché de Wuhan, en Chine, ou à la suite d’une fuite accidentelle dans un laboratoire de recherche de cette ville ». La nouvelle conclusion de la CIA ne repose pas sur de nouveaux éléments, mais sur une réévaluation.

Or, il faut garder à l’esprit que cette réévaluation a aussi un timing particulier : l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et de ses équipes. Comme le précise le Washington Post, Ratcliffe, le nouveau directeur de la CIA, « soutient depuis longtemps qu’une fuite de laboratoire est la seule cause plausible de la pandémie » et qu’il est « l’un des nombreux détracteurs de la réponse nationale au coronavirus qui ont accédé à des postes importants depuis l’arrivée au pouvoir des républicains ce mois-ci, ce qui laisse présager un changement dans la manière dont les dirigeants gouvernementaux considèrent une épidémie qui a provoqué la mort de plus d’un million d’Américains et bouleversé la vie quotidienne ».

À ce jour, il n’existe aucune conclusion scientifique avérée, faisant consensus, et qui pourrait s’apparenter à « la vérité ». Exclure la théorie du laboratoire n’a pas vraiment de sens, de même que de considérer que celle-ci serait la bonne.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+