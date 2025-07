Lecture Zen Résumer l'article

Après le Pass Ligue 1 (Amazon) et DAZN, le football français atterrira sur Ligue 1+ pour la saison 2025-2026. Le coup d’envoi de cette nouvelle plateforme de streaming est prévu le 15 août.

Nouvelle saison, nouveau diffuseur. Le football français, qui enchaîne les crises depuis le fiasco Mediapro, aura un nouveau diffuseur à partir du 15 août. Huit matchs seront diffusés sur Ligue 1+, la nouvelle plateforme officielle de la LFP, tandis que l’affiche du samedi restera sur BeIN Sports.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé le nom de Ligue 1+ et livré les premiers détails le 10 juillet, à l’occasion d’une conférence de presse. Elle espère que les fans de football s’y abonneront pour sauver le football français.

C’est quoi Ligue 1+, la nouvelle plateforme de la Ligue 1 ?

Après Canal+, Disney+, Apple TV+, TF1+ et M6+, un nouveau « plus » débarque en France : Ligue 1+, aussi appelé L1+. Il s’agit du nom donné par la LFP à sa propre plateforme de streaming, qui sera aussi diffusée sous la forme de chaînes à la télévision.

L1+, à la manière de DAZN ou du Pass Ligue 1, permettra à ses abonnés de regarder des matchs en direct et en replay.

Huit matchs en direct, un en différé et deux émissions : la programme de L1+

L1+ reprend les matchs de DAZN, à savoir huit rencontres sur neuf. Le match du samedi soir restera sur BeIN Sport la première saison, mais sera diffusé à minuit sur L1+. Il sera aussi accessible en replay, comme tous les matchs de la saison (à terme, la LFP espère diffuser tout le football français sur sa plateforme).

En plus des matchs, L1+ prévoit au lancement deux magazines. Un premier le samedi soir, un autre le dimanche en début de soirée (19h15), avant le dernier match. La prise d’antenne interviendra une heure avant le coup d’envoi. DAZN était critiqué sur cet aspect.

Le programme de L1+ chaque week-end. // Source : L1+

Ligue 1+ prévoit aussi de la programmation originale avec des documentaires sur des clubs pour des joueurs.

Quel est le prix de l’abonnement Ligue 1+ ?

Au lancement, Ligue 1+ commercialisera trois offres :

14,99 euros par mois : deux utilisateurs, avec engagement de 12 mois, sur tous les équipements.

deux utilisateurs, avec engagement de 12 mois, sur tous les équipements. 19,99 euros par mois : deux utilisateurs, sans engagement, sur tous les équipements.

deux utilisateurs, sans engagement, sur tous les équipements. 14,99 euros par mois : un utilisateur, sans engagement, uniquement sur mobile, tablette et PC.

Une quatrième offre arrive un peu plus tard :

9,99 euros par mois : moins de 26 ans, un utilisateur, sans engagement.

Les prix de Ligue 1+. // Source : L1+

L’engagement de 12 mois peut surprendre, alors que la Ligue 1 dure 10 mois. Mais les abonnés n’auront pas à payer durant l’été, ils seront juste automatiquement abonnés les deux premiers mois de la nouvelle saison.

Sur quels appareils sera accessible Ligue 1+ ?

L’aspect commercial de L1+ reste à déterminer : l’application n’existe pas encore et les opérateurs ne proposent pas la chaîne pour l’instant. D’ici le 15 août, on peut espérer que L1+ sera au moins prêt sur iOS et Android, ainsi que chez les principaux opérateurs. La LFP annonce avoir déjà signé avec Orange, Free, Bouygues et SFR. Elle lancera aussi le service sur mobile et sur Internet.

Le défi s’annonce majeur pour la LFP, alors que DAZN et Amazon avaient déjà des applications disponibles partout. On peut imaginer qu’une intégration à Amazon Channel lui permettrait d’être sur disponible sur de nombreux appareils rapidement. Un deal avec DAZN est déjà annoncé, pour s’abonner à L1+ depuis son application.

La distribution de L1+ au lancement. // Source : Ligue 1+

Pour l’instant, Ligue 1+ n’a pas d’application prévue sur Apple TV, Android TV ou les téléviseurs connectés (Samsung, LG, etc.). Il lui faudra débloquer cet aspect s’il espère devenir populaire.

Pourquoi Ligue 1+ est une initiative inédite ?

Depuis le scandale Téléfoot (Mediapro avait acheté les droits de la Ligue 1 à un prix trop élevé et n’avait pas pu payer), la LFP peine à trouver un diffuseur. Ligue 1+ n’est pas un nouvel acteur issu du monde des médias, mais une création interne. Autrement dit : personne n’a acheté les droits de la Ligue 1, la LFP va les commercialiser elles-mêmes. Les revenus des abonnements iront directement aux clubs, ce qui bouleverse le modèle économique de la diffusion du football.

Quels sont les journalistes de L1+ ?

L1+ reprend une partie de l’équipe de DAZN et du Pass Ligue 1, en plus de nouveaux entrants : Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle, Xavier Domergue, Sébastien Dupuis, Benoit Cheyrou et Smaïl Bouabdellah sont déjà annoncés comme commentateurs des matchs.

L’équipe de Ligue 1+. // Source : X

Le match Nantes-PSG gratuit le 17 août

Pour fêter son arrivée, Ligue 1+ compte proposer de la diffusion en clair. Le magazine de 19h15 et le match Nantes-PSG seront gratuits le 17 août.

Quand sera lancé Ligue 1+ ?

La nouvelle chaîne du football français commencera à émettre le 15 août, en espérant qu’elle durera plus longtemps que les précédentes tentatives.

