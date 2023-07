Il est possible d’effacer l’historique des vidéos vues sur son compte Netflix, afin de modifier l’algorithme de recommandation de contenus de la plateforme ou pour simplement éjecter une œuvre qui ne vous a vraiment pas plu. Ce guide vous indique les étapes à suivre pour retirer les contenus de votre historique Netflix et que vous ne voulez plus associer à votre profil.

Comme les navigateurs, les services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) possèdent une option pour effacer son historique. Si vous ne voulez pas qu’un proche connaisse les films et les séries télévisées que vous regardez, et à quel rythme, sachez que Netflix fournit aussi un balai virtuel pour évacuer toutes les œuvres que vous voulez cacher. Seulement, l’option n’est pas mise en avant et il faut se plonger dans les paramètres du site pour la trouver.

Peut-être avez-vous déjà cherché à faire le ménage dans votre historique, mais sans parvenir à trouver les options adéquates. Savoir où se trouvent ces réglages est pourtant bien utile pour au moins trois raisons :

vous n’avez pas envie de montrer à vos proches que vous avez regardé un film ou une série TV qui pourrait être une source de plaisanteries de leur part. L’intimité, même en matière culturelle, ça compte ;

Ou bien vous tenez à affiner les suggestions du service de SVOD en éjectant les contenus qui ne collent pas avec vos goûts. Vous avez peut-être vu Twilight ou Marseille, mais vous ne tenez peut-être pas à ce que l’on vous propose la même chose ;

ou alors, vous voulez que l’on arrête de vous conseiller de reprendre la lecture d’une vidéo que vous n’avez pas envie de finir. Après tout, on tâtonne beaucoup sur un site de SVOD avant de trouver un film ou une série qui plaît.

Et ça peut même être un peu tout ça à la fois.

Comment voir l’historique de ce qu’on a regardé sur Netflix ?

Accédez d’abord à Netflix, via votre compte.

Rendez-vous sur le site de Netflix depuis votre navigateur web ;

; Sélectionner votre profil, qui est certainement celui que vous voulez nettoyer ;

Placez votre souris sur l’icône de votre avatar, en haut à droite de l’écran ;

Cliquez sur « Compte » dans le menu déroulant, puis descendez à la rubrique « Profils et contrôle parental» ;

; Ouvrez la rubrique vous concernant et cliquez sur « Historique » ;

; Sur la nouvelle page, faites le ménage à votre guise, en cliquant sur le cercle barré pour les contenus à effacer.

Sélectionnez ensuite le profil sur lequel vous voulez intervenir.

Choisissez alors la rubrique dédiée à l’historique.

Comment supprimer l’historique Netflix sur mon compte ?

Vous pouvez même vous rendre tout en bas de la page et cliquer sur « Tout masquer ». Quand vous masquez un contenu, Netflix vous prévient que « d’ici 24 heures, [l’œuvre] ne figurera plus parmi les titres que vous avez regardés sur le service Netflix et ne sera plus utilisée pour vous recommander du contenu, sauf si vous regardez ce titre à nouveau ».

Cette dernière option est toutefois à manier avec parcimonie : la plateforme de SVOD se sert aussi de votre historique de contenus pour vous proposer des œuvres proches, qui sont susceptibles de vous plaire si vous avez vu et apprécié les précédentes. Si vous vous enlevez tout, Netflix aura plus de mal à comprendre vos goûts en matière culturelle et ses suggestions seront de fait moins précises.

On peut comprendre que vous vouliez éjecter Twilight ou Marseille de votre historique, de manière à ne plus avoir des recommandations similaires. Mais attention à ne pas avoir la main trop lourde. À l’inverse, vous pouvez aussi partir sur de toutes nouvelles bases, en faisant éclater la bulle de filtre dans laquelle vous vous trouviez. Car c’est l’un des travers des algorithmes de sélection : ils ne font pas preuve de fantaisie.

La liste des œuvres vues s’affiche alors, avec les plus récentes en tête. Vous pouvez supprimer des films ou des épisodes de manière ciblée, ou tout enlever d’un seul coup.

À chaque fois que vous demandez le masquage d’une œuvre, Netflix vous laisse une période de quelques heures au cas où vous changeriez d’avis.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !