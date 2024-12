Lecture Zen Résumer l'article

En 2020, en pleine pandémie, Didier Raoult et ses collègues défendaient la chloroquine comme traitement contre le covid, contre l’avis de la communauté scientifique. L’une de leurs études les plus discutées à l’époque a été rétractée par le journal. Ses résultats sont officiellement considérés comme invalides.

« Cet article a été rétracté », a annoncé Elsevier, l’éditeur de la revue médicale International Journal of Antimicrobial Agents, comme l’a relevé L’Express le 17 décembre 2024. C’est dans cette revue médicale qu’a été publiée, en 2020, une étude menée notamment par Didier Raoult et Philippe Gautret. Cette étude est désormais rétractée : elle n’a plus valeur d’étude, ses conclusions sont considérées comme nulles et non avenues. Elle ne pourra plus être citée comme référence, par exemple, dans d’autres travaux.

À l’époque, cette publication prétendait démontrer que l’hydroxychloroquine était un traitement efficace et sans risques contre le covid. En pleine pandémie d’une ampleur historique, la déclaration n’était pas passée inaperçue. Sauf que, comme la plupart des travaux de Didier Raoult à ce moment-là, la communauté scientifique pointait du doigt de graves erreurs dans la méthode et les interprétations. In fine, la chloroquine n’a jamais été un traitement efficace et posait même de gros risques.

C’est d’ailleurs ce que rappelle d’emblée Elsevier dans sa note expliquant la rétractation : « Des inquiétudes ont été soulevées à propos de cet article, notamment en ce qui concerne le respect des politiques d’Elsevier en matière d’éthique de la publication et la conduite appropriée de la recherche impliquant des participants humains, ainsi que des inquiétudes soulevées par trois des auteurs eux-mêmes concernant la méthodologie et les conclusions de l’article. »

Des erreurs méthodologiques, des dates qui ne coïncident pas…

De fait, l’éditeur a fait appel à une équipe appelée Research Integrity and Publishing Ethics Team — dédiée à vérifier l’intégrité et l’éthique des études –, ainsi qu’à des experts indépendants, pour réévaluer l’article.

La note de rétractation s’emploie à lister ainsi une tripotée d’erreurs, de problèmes et de cachoteries que le comité éthique n’a pas été en mesure de résoudre, tels que des biais dans l’analyse des données en raison de manquements dans la méthode — méthode qui n’est d’ailleurs jamais suffisamment précisée.

Les dates ne concordent pas non plus : le comité éthique n’a pas réussi à savoir si « tous les patients ont été recrutés dans l’étude au moment de leur admission, plutôt que d’avoir été hospitalisés pendant un certain temps avant de commencer le traitement décrit dans l’article ». Or, le moment de la maladie où l’on prend un éventuel traitement peut tout changer, puisque certains patients commençaient peut-être déjà à guérir.

À l’époque, le comportement de Didier Raoult faisait polémique : il défendait ses travaux contre l’avis du consensus scientifique. // Source : Capture d’écran chaîne YouTube de l’IHU Marseille.

« En outre, la revue n’a pas été en mesure d’établir s’il y avait une équivalence entre les patients de l’étude et les patients de contrôle » : pour qu’une étude ait du sens, il faut deux groupes, tout à fait équivalents, afin d’évaluer que le traitement fonctionne réellement sans que son efficacité apparente ne soit influencée par des profils physiologiques spécifiques.

Conclusion : « Après avoir suivi une procédure régulière et conclu l’enquête susmentionnée, et sur la base de la recommandation du Dr Jim Gray agissant en sa qualité de conseiller indépendant en matière d’éthique de l’édition, les copropriétaires de la revue (Elsevier et ISAC) ont donc pris la décision de rétracter l’article. »

