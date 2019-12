Quels sont les meilleurs romans de Fantasy à mettre au pied du sapin en 2019 ?

Créatures, pouvoirs magiques, métaphores poétiques du monde… La Fantasy est le genre idéal en cette période de Noël, l’un des moments de l’année où l’on a le plus envie de s’évader vers du merveilleux. Numerama vous a concocté une liste de parutions Fantasy à glisser aux pieds du sapin. Les romans de cette sélection, qu’ils soient américains, polonais ou français, ont un ingrédient pour point commun : ils sont loin des clichés et plairont à tous les publics, connaisseurs ou non de la Fantasy.

Katherine Arden : la Fantasy inspirée de contes russes

Katherine Arden s’inspire des contes russes ancestraux en nous livrant une saga de Fantasy unique, accessible à tous les publics — même les moins férus du genre habituellement. La jeune Vassia, au Nord de la Russie, se découvre un pouvoir : elle fait partie des rares personnes à voir les esprits malins qui peuplent le monde. Elle peut même dialoguer avec eux.

Mais dans une Russie médiévale aussi chrétienne que superstitieuse dans laquelle nous plonge Katherine Arden, ce don est plutôt perçu comme une malédiction. Vassia va devoir affronter la cruauté humaine. Nous voyons l’héroïne grandir et imposer, avec toujours plus de force, sa liberté d’être ce qu’elle est. Elle refuse et brise toutes les chaînes qu’on essaye de lui imposer, y compris le mariage.

L’Ours et le Rossignol, ainsi que son excellente suite La fille dans la Tour (parue en 2019), font partie des meilleurs romans de Fantasy des dernières années. La plume en dentelle de Katherine Arden nous donne l’impression de lire un véritable conte ancestral. Elle nous transporte dans de somptueux décors forestiers enneigés, nous immergeant dans un monde magique, sombre, mais plein d’espoir ; réaliste, mais merveilleux.

Si vous souhaitez le réserver dans une librairie indépendante près de chez vous, vous pouvez passer par LaLibrairie.com.

Rivages : de la Fantasy écolo

On a déjà eu l’occasion de vous parler de romans de science-fiction « écolo », dans d’autres guides de lecture, et il était notamment question de Semiosis. Chez le même éditeur (Albin Michel Imaginaire), on retrouve, en 2019, une Fantasy toute aussi « écolo ». Rivages de Gauthier Guillemin est sûrement très loin de la perception générale que l’on a du genre littéraire dans lequel il s’inscrit.

Parfois, la Fantasy nous offre des récits sous forme de contes philosophiques, proche d’une forme de poésie. C’est le cas sous la plume de Gauthier Guillemin, qui nous met sur les traces d’un mystérieux Voyageur. Il a fui la « Cité », l’incarnation d’une version cauchemardesque d’une hyper-urbanisation : elle est grisâtre, polluée, métallique. Au-delà des murs de cette prison dans laquelle l’humanité s’est enfermée, le Voyageur explore la nature riche et verdoyante.

Le personnage va se découvrir l’étrange capacité de naviguer d’un lieu à un autre grâce à un réseau d’arbres. Durant son périple, il va intégrer une civilisation alternative vivant en plein cœur de la nature. C’est là qu’il fait la rencontre de Sylve… qui n’est pas qu’un personnage secondaire, mais bien l’héroïne de cet ouvrage, peut-être au fond plus encore que le Voyageur. Dans Rivages, les éléments magiques sont une métaphore de la vie et de ce que les humains ont perdu en s’enfermant dans des bulles virtuelles.

Si vous souhaitez le réserver dans une librairie indépendante près de chez vous, vous pouvez passer par LaLibrairie.com.

Ellen Klages : plier l’espace-temps pour une société meilleure

Dans Passing Strange, la magie n’est que subtilement présente. Dans ce roman de Fantasy urbaine, nous remontons le temps pour découvrir, dans un San Francisco des années 1940, cinq femmes aux vies très différentes (artistes, scientifiques, avocates…). Elles se rassemblent toutefois par leur volonté d’empowerment, en affirmant leur homosexualité et leur indépendance face à un monde patriarcal où elles sont difficilement acceptées.

Comme une métaphore de leur volonté de plier la société vers quelque chose d’autre, de meilleur, de plus beau, cette sororité a aussi en commun la maîtrise d’un art magique : l’ori-kami. Le procédé est le même que pour l’origami que nous connaissons, mais le résultat est plus grandiose… puisque l’on plie, littéralement, l’espace-temps. En plus d’un récit inventif et puissamment féministe, la plume d’Ellen Klages est douce, fluide, poétique, elle nous envoûte en quelques lignes pour ne plus nous lâcher. Passing Strange, en profitant d’un récit relevant de l’imaginaire, valorise l’importance des liens humains au-delà de tous les interdits absurdes et artificiels que fixe la société ; la portée du message n’est pas sans rappeler la série Sense8.

Si vous souhaitez le réserver dans une librairie indépendante près de chez vous, vous pouvez passer par LaLibrairie.com.

Le Sorceleur : le grand classique à mettre sous le sapin

C’est le conseil bonus de cette sélection. Le premier tome du Sorceleur est sorti en 1990, mais, en matière de Fantasy, cette fin d’année 2019 est marquée par la sortie de l’adaptation en série TV, sur Netflix, de cette saga littéraire. En plus d’être des bestsellers, les romans de Andrzej Sapkowski ont été magnifiquement adaptés en jeux vidéo.

À l’occasion de l’adaptation par Netflix, les éditions Bragelonne proposent une réédition de l’ouvrage, dans un format semi-poche. C’est le moment idéal pour se lancer dans les aventures de Geralt de Riv, assassin des plus terribles créatures peuplant ce monde. Ce n’est pas un sorcier, pas un mage, pas même vraiment un assassin à proprement parler : il est un sorceleur. Ce statut vient avec de nombreuses particularités très techniques, presque comme si c’était une « science de la magie ».

Dans cet univers entre heroic fantasy et dark fantasy, rempli de références à des contes folkloriques qui vous parleront, vous prendrez forcément plaisir à parcourir les routes avec Geralt, aventurier ténébreux, mais pas si cliché qu’il n’y paraît. La diffusion de la série est le moment parfait pour glisser l’ouvrage au pied du sapin.

Si vous souhaitez le réserver dans une librairie indépendante près de chez vous, vous pouvez passer par LaLibrairie.com.