Numerama vous guide dans votre quête des meilleurs livres scientifiques à offrir pour ce Noël 2019.

Vous avez dans votre entourage un passionné ou une passionnée de sciences ? Quelqu’un qui ne peut pas s’empêcher de regarder les étoiles d’un œil émerveillé ; qui voit le nombre d’or partout dans la nature ; ou qui s’interroge sur les étoiles double de Tatooine dans Star Wars ? Numerama vous a concocté un guide de lecture pour vous aider à apporter un maximum de sciences au pied du sapin.

Big Bang

« Comprendre l’univers depuis ici et maintenant », voilà l’accroche du livre Big Bang de Jean-Philippe Uzan. C’est bel et bien son ambition, dans un ouvrage qui s’attache à un sujet qui nous passionne tous et toutes : les origines de l’Univers. On lit souvent que tout serait né il y a 13,7 milliards, après le Big Bang. Mais cette théorie est sujette à des interprétations et à des affirmations parfois très éloignées de la réalité scientifique.

Jean-Philippe Uzan réussit un coup de maître : vulgariser la théorie sans la déformer, nous faire rêver sans pour autant s’appuyer sur des légendes, condenser un sujet aussi vaste en un livre très clair de 300 pages. Physicien et cosmologiste à l’Institut d’astrophysique de Paris, Jean-Philippe Uzan rend accessible l’une des théories scientifiques les plus majestueuses mais non moins complexe, en rétablissant la frontière entre les mythes et les savoirs véritables.

Si vous souhaitez le réserver dans une librairie indépendante près de chez vous, vous pouvez passer par LaLibrairie.com.

Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques

Avec C’est pas sorcier, Fred et Jamy nous ont émerveillé et enrichi en savoirs sur plusieurs générations. Les deux compères continuent, chacun de leur côté, à transmettre la connaissance. Jamy Gourmaud a réalisé en 2019 ce qu’il considérait comme l’un de ses rêves : écrire un livre ! Et c’est pour notre plus grand plaisir. Son enthousiasme est présent dans chaque page de Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, dans un état d’esprit qui pourrait rappeler les premiers épisodes du Monde de Jamy sur France 3, où il partait explorer le monde avec son sac à dos.

Le journaliste scientifique nous emmène aux quatre coins du pays. Chaque « curiosité » qu’il croise (un coucher de soleil, un grain de sel) lui sert de prétexte pour nous éclairer sur le monde qui nous entoure. Comme dans C’est pas sorcier, le quotidien devient fascinant car il devient scientifique. Cet ouvrage est à mettre au pied du sapin pour tout curieux et toute curieuse, qu’importe leur âge.

Le grand roman des maths

Toute personne à qui vous allez offrir Le grand roman des maths va d’abord vous détester en voyant le sujet du livre. Mais elle vous remerciera plus que jamais après l’avoir lu. Mickaël Launay retrace l’histoire des mathématiques de la préhistoire à nos jours. Bien loin d’être ennuyeuse, elle s’avère captivante.

L’approche historique n’est d’ailleurs qu’un prétexte pour nous parler des aspects les plus captivants cachés derrière les nombres et les équations. L’objectif de Mickaël Launay est surtout de nous parler des maths d’une manière différente. En fait, on pourrait même le soupçonner d’essayer de nous les faire aimer. Cette mission secrète est parfaitement réussie, lorsqu’on referme le livre.

Les BIG secrets de l’Univers

Si vous ne connaissez pas Florence Porcel alors que vous aimez l’espace, il faut remédier à cela. Cette youtubeuse et vulgarisatrice scientifique manie parfaitement l’art de la transmission des savoirs. Avec elle, l’humour et la rigueur ne sont jamais incompatibles. Dans les Big secrets de l’Univers, ouvrage préfacé par Hubert Reeves, Florence Porcel nous embarque dans une enquête où les questions sont plus intéressantes que les réponses.

Le Big Bang est-il l’instant zéro ? Est-il même vraiment un « bang », comme une explosion ? Et puis les trous noirs sont-ils vraiment noirs ? Est-ce qu’il y a de la vie ailleurs ? Comment s’est formée la matière qui nous entoure ? Florence Porcel pose autant de questions et bien plus, puis, à l’aide des scientifiques qu’elle rencontre, elle explique les concepts qui y sont liés. La youtubeuse n’est pas scientifique elle-même, ce qui est un sacré avantage : l’ouvrage est accessible à toutes et tous.

Faire des sciences avec Star Wars

Faire des sciences avec Star Wars, de l’astrophysicien Roland Lehoucq, est sorti en 2017. Mais impossible de résister à vous le conseiller pour ce Noël 2019 très spécial, qui signe aussi la sortie de l’Épisode IX de la saga intergalactique.

Roland Lehoucq donne une nouvelle dimension à Star Wars en ajoutant une dose de réalisme scientifique à l’univers. Il ne cherche pas vraiment à confronter la saga à la science, comme s’il cherchait à piéger les scénaristes. Il va plutôt tenter d’expliquer scientifiquement ce que l’on voit dans la saga. Quelle place a la Force aux côtés des autres forces fondamentales de l’Univers ? Quelle est la physique interne de l’Étoile noire ? Comment fonctionne les propulseurs ioniques et les sabres laser ?

La galaxie lointaine, très lointaine de Star Wars se révèle plus proche de nous qu’il n’y paraît, grâce aux sciences… et grâce à à la plume ultra rigoureuse — mais passionnante et accessible — de Roland Lehoucq. Un cadeau essentiel pour les fans de la saga spatiale.

Exoplanètes

Terminons cette sélection avec un beau livre, au propre comme au figuré : Exoplanètes, écrit par David Fossé et illustré par Manchu. Avec ce cadeau, vous combinez le savoir scientifique, l’imaginaire et la beauté visuelle.

David Fossé est un journaliste scientifique rigoureux, là où Manchu est un illustrateur réputé pour ses superbes couvertures de livres SF. Un combo de choc pour explorer les exoplanètes. Quand le journaliste s’attache à décrire toutes nos connaissances sur une exoplanète spécifique, l’illustrateur représente en peinture cette description scientifique… en y étant le plus fidèle possible, mais en comblant les variables inconnues avec son imagination. Évidemment, la délimitation entre science et imaginaire est clairement précisée dans les textes de David Fossé. Voilà typiquement un ouvrage que l’on garde précieusement dans sa bibliothèque.

