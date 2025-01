Lecture Zen Résumer l'article

Comme d’autres entreprises, Razer a voulu vendre un masque anti-covid pendant la pandémie. Mais son accessoire au design futuriste, baptisé Zephyr, ne répondait pas aux normes sanitaires. Aujourd’hui, le constructeur doit rembourser.

La pandémie de coronavirus est loin derrière nous. Mais alors qu’elle inquiétait tout le monde et forçait tout un chacun à rester chez soi, certaines entreprises ont vu l’opportunité de vendre des produits pour le moins opportunistes. C’est le cas de Razer, marque spécialisée dans les accessoires de gaming. L’entreprise a ainsi lancé un masque de protection avec une protection N95 / FFP2, soit un grade qui protège du covid (et autres virus).

Sauf que, après le lancement en octobre 2021, Razer avait fini par rétropédaler sur les promesses de son masque baptisé Zephyr, qui se distinguait par son design futuriste (et, avouons-le, que personne n’aurait osé porter dans la rue). Ce revirement de situation vaut aujourd’hui une sanction, annonce la FTC (Federal Trade Commission) dans un communiqué publié le 13 janvier. Razer est condamné à rembourser tous les propriétaires, ce qui correspond à une somme d’un million de dollars.

Razer Project Hazel // Source : Razer

Razer condamné pour publicité mensongère

En résumé, l’agence américaine chargée du droit de consommation et de la concurrence estime que Razer a fait de la publicité mensongère avec le Zephyr, en indiquant une protection sanitaire sans aucun fondement. Le changement de posture et les modifications des caractéristiques n’ont logiquement pas suffi.

« C’est de la publicité mensongère, en pleine pandémie, de prétendre que le masque est un respirateur certifié N95. La FTC va continuer de condamner les entreprises qui font des fausses promesses pour duper des clients soucieux de leur santé et de leur sécurité », avait déclaré Samuel Levine, directeur du département « Bureau of Consumer Protection ».

La FTC avait attaqué Razer en avril 2024 et est arrivé à la conclusion suivante : « L’entreprise n’a jamais envoyé son masque pour des tests par la Food and Drug Administration (FDA) ou la National Institute for Occupationnel Safety and Health (NIOSH), et le masque n’a jamais été certifié N95. » Or, sans l’indice N95, le Zephyr ne protège pas plus qu’un simple masque en tissu, et bien moins qu’un masque FFP2.

En jouant sur cette promesse de N95, Razer a tenté d’offrir de la légitimité à un produit bien moins performant qu’espéré. Le tout à un prix fort (100 $ ou 150 $ selon la version). Le fait est qu’on ne plaisante pas avec la santé, ce qui a sans doute poussé la FTC à agir pour sanctionner une entreprise qui, de toute façon, n’a rien à faire sur ce segment.

Au final, environ 6 700 personnes vont recevoir un remboursement, par chèque ou via PayPal.

