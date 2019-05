Vous avez pris un mois gratuit sur OCS pour regarder la saison finale de Game of Thrones ? Voici une petite sélection de séries et de films pour profiter de votre abonnement jusqu'à la fin.

Cette année encore, nous ne doutons pas que le piratage a explosé des records pour la saison finale de Game of Thrones. Côté offre légale, il faut reconnaître que l’offre d’OCS était à l’heure et pertinente, à défaut d’être irréprochable techniquement : en replay ou en direct dans la nuit, en VOST, et en rediffusion chaque lundi soir. Cerise sur le gâteau : OCS n’a pas coupé son offre d’essai d’un mois et avec une saison si courte, il suffisait de payer un mois plein après le mois gratuit pour tout voir. Maintenant, vous vous retrouvez peut-être avec 2 semaines d’OCS en rab.

Pas de panique : la chaîne, moins populaires et boulimique que Netflix, offre peut-être l’une des meilleures programmations en direct, replay et SVoD du moment. Vous aurez clairement de quoi profiter des jours restants de votre abonnement. Et comme nous ne vous ferons pas l’affront de citer les incontournables Six Feet Under, Les Soprano ou The Leftovers, voici une sélection d’œuvres à découvrir sur OCS — la plupart d’entre elles peuvent se savourer dans les deux semaines qui vous restent.

Si vous préférez résilier directement l’abonnement, nous vous indiquons comment le faire par ici.

Chernobyl Chernobyl

En partenariat avec HBO aux USA et Sky au Royaume-Uni, OCS livre l’une des séries les plus palpitantes du moment. Chernobyl, comme son nom l’indique, est l’histoire de la catastrophe nucléaire survenue en Ukraine quand l’URSS existait encore. Le premier épisode démarre aux premiers instants de l’accident et la réalisation est aussi maîtrisée que le jeu d’acteur. On voit immédiatement que l’on a affaire à une série aussi travaillée qu’angoissante. Si entendre des Ukrainiens et des Russes parler anglais avec un accent british ne vous sort pas de l’histoire, foncez, il n’y aura que 5 épisodes (un par semaine).

The Handmaid's Tale The Handmaid’s Tale

On ne présente plus La Servante écarlate, sombre dystopie machiste dont l’adaptation par Hulu est portée par une Elisabeth Moss absolument éblouissante. 2 saisons sont disponibles et une troisième (conclusive ?) se prépare pour 2019.

Irresponsable Irresponsable

Une petite série humoristique sans prétention, made in la France, qui est ni glauque, ni clichée, ni mal jouée, ni problématique ? Bingo ! Irresponsable a tout d’une bonne surprise, avec un Sébastien Chassagne campant le rôle d’un trentenaire loser qui doit… prendre ses responsabilités. Alors qu’il découvre, dans la même semaine où il perd son énième job, qu’il a un fils. De 14 ans. Bref, le pitch est bon, la réalisation est chouette et les acteurs jouent bien : on aime.

Tant qu’à citer des séries maison, ne perdez pas de temps sur Missions (on passe de la SF chouette à la théorie du complot bidon et sans intérêt dès l’épisode 2) et Nu, qui, malgré un pitch surréaliste (tout le monde est à poil) est… une mauvaise série, pas drôle pour un sous et très mal interprétée.

True Detective True Detective

Une série qui se termine à chaque fin de saison ? C'est l'idéal, si vous ne comptez pas renouveler votre abonnement ! Et côté fiction policière, True Detective place la barre très haut. Préférez la saison 1 si vous n'aviez à en choisir qu'une.

Silicon Valley Silicon Valley

Si vous souhaitez entrer pleinement dans la caste des gens qui trouvent que Big Bang Theory est vraiment naze, il faut absolument que vous regardiez Silicon Valley. La série, extrêmement bien écrite, est un portrait aussi juste que cruel du monde de la tech. C’est très chouette de pouvoir voir la série en temps réel, vu qu’elle se calque que les modes tech du moment, mais vous rirez quand même dès la première saison si vous lisez Numerama quotidiennement.

Et regardez bien les génériques.

Counterpart Counterpart

De la science-fiction sans lasers et vaisseaux spatiaux, dans laquelle un homme est prisonnier d’une réalité qui n’est pas la sienne, le tout signé Starz ? Counterpart est une excellente surprise de 2017/2018 et cela reste une excellente série à voir en 2019. On ne vous en dit pas plus.

Un petit film ? Les films

OCS, ce n’est pas que des séries. La chaîne d’Orange propose des films avec une excellente sélection, qui mêle les œuvres grand public au cinéma d’auteur sans tomber dans l’élitisme. On pourra rire avec Problemos et pleurer avec Call me by your name. C’est aussi sur OCS qu’on trouve en ce moment Your Name, Pina, Mother, The Thing, Fantastic Mister Fox, Le Fils de Saul. Le catalogue est aussi rempli de classiques du cinéma (il faut aller tout en bas de la liste générale pour les trouver).

