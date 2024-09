Lecture Zen Résumer l'article

Un an après un changement de nom historique, qui a vu « FIFA » se transformer en « EA Sports FC », le plus célèbre des jeux vidéo de football parie sur un tout petit nombre de nouveautés pour vous convaincre d’acheter son édition 2025. L’apparition du mode rush, avec du football à cinq, est le seul changement notable.

Les années passent, mais les tests d’EA Sports FC, ex-FIFA, se ressemblent.

Commercialisé depuis le 27 septembre 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch, le nouveau FC 25 n’est certainement pas le jeu le plus révolutionnaire de l’histoire de la saga.

Après une édition 2024 marqué par un changement de nom et une refonte de l’interface (FC 24), puis une édition 2023 avec de nouveaux commentateurs français (FIFA 23), le nouveau FC 25 n’a rien de vraiment mémorable. Malgré plusieurs nouveautés bienvenues, qui devraient plaire aux fans du jeu, cette nouvelle édition ne change ni les menus, ni le gameplay, ni les commentaires, ni la plupart des modes. Il y a du neuf, mais il faut vraiment chercher.

La gestion de la tactique et des joueurs évolue… mais pas forcément pour le meilleur

Au premier démarrage de FC 25, si vous réussissez à télécharger la bonne version du premier coup (nous avons d’abord téléchargé la version anglaise, puis réussi à trouver le jeu avec le pack audio français), le traditionnel match d’initiation est remplacé par une vidéo de Zinedine Zidane, assis derrière un bureau, qui s’exprime sur les émotions du football. Une idée originale qui a pour mériter de réussir à camoufler l’absence de nouveautés de cette édition 2025, grâce à des graphismes plutôt réussis. « Joue ton jeu », comme le dit si bien ZZ.

Zinedine Zidane au premier démarrage de FC 25 : rien que pour ça, on valide le jeu ! // Source : Numerama

Une fois dans les menus, l’illusion ne dure pas longtemps. Tout est absolument identique entre FC 24 et FC 25, qui conserve des menus sous la forme de listes, avec une interface quasiment identique. De mémoire récente, c’est la première fois qu’un nouveau jeu de la licence FIFA ne tente pas de maquiller ses menus avec un thème plus moderne. Même le nouvel affichage de la Ligue 1, pourtant lancé en août, n’est pas encore intégré au jeu.

L’écran d’accueil de FC 25 est identique à celui de FC 24. // Source : Capture Numerama

La première différence visuelle a lieu dans les réglages de composition d’une équipe, où le système de sélection des joueurs a le droit à une modernisation esthétique.

Le nombre de changements et de sessions de remplacement est désormais explicitement marqué, là où il fallait compter dans sa tête auparavant. C’est plus joli, mais les habitudes changent. On accède à ce menu en défilant vers la droite, puis en appuyant sur un bouton.

EA a amélioré le système de remplacement des joueurs. C’est plus clair qu’avant. // Source : Capture Numerama

Malheureusement, si l’évolution de la sélection des joueurs est réussie, le menu pour choisir une tactique s’est grandement compliqué entre FC 24 et FC 25.

Adieu la longue liste avec les différents systèmes, place à une fenêtre avec trois configurations à présélectionner, où l’on fait défiler chaque dispositif un à un, pour enregistrer une pré-composition. L’objectif final est de faire gagner du temps en plein match, pour passer d’une tactique défensive à une tactique offensive en un rien de temps, mais la réalité est qu’il devient beaucoup moins facile d’inventer une nouvelle tactique sur un coup de tête, façon Laurent Blanc avec le PSG, un soir de Ligue des champions. C’est assez dommage, d’autant plus que les nouveaux réglages sont assez durs à appréhender, avec un système de code pour importer un système trouvé sur Twitch ou sur un forum.

Avant de jouer, il faut créer trois tactiques distinctes. Leur fabrication n’est pas simple. // Source : Capture Numerama

En match, rien ne change. Certains joueurs ont enfin le droit à une modélisation digne de ce nom (Bradley Barcola ❤️), il y a de nouvelles animations d’avant-match, mais le gameplay est sensiblement identique à celui de l’édition précédente.

Pour tout vous dire, nous avons réussi à marquer notre premier corner et notre premier coup franc direct du premier coup, là où il fallait généralement plusieurs matchs pour assimiler les nouveautés d’une nouvelle édition. Les commentaires de Benjamin da Silva et Omar da Fonsaca sont quasiment les mêmes que dans les deux précédentes éditions, à quelques exceptions près. Un habitué de FC 24 sera certainement incapable de distinguer le nouveau jeu de l’ancien.

Comme d’habitude, il y a des nouveaux joueurs et des nouveaux stades, mais le gameplay est le même, avec le même moteur graphique. // Source : Capture Numerama

Certains bugs présents depuis plusieurs années, comme le non-enregistrement de certaines victoires en saisons, sont toujours présents. Il est étonnant de ne pas voir EA Sports les corriger en priorité, surtout à 80 euros pour chaque nouvelle édition.

Zinédine Zidane au PSG et du football à cinq, FC 25 tente d’innover

Sans aucune nouveauté majeure, FC 25 peaufine plusieurs de ses modes phares, comme Ultimate Team ou le mode Carrière, avec quelques nouveautés susceptibles d’occuper les fans quelques mois, en attendant un FC 26 que l’on espère plus généreux.

La résurrection des légendes

Dans le mode Carrière par exemple, la nouveauté la plus forte concerne le retour des « légendes », comme Zidane, Beckham ou Henry. Il est possible de les « ressusciter » footballistiquement parlant, pour les intégrer à une équipe moderne. L’idée est de ne plus avoir à choisir entre un joueur en activité ou une création maison, mais aussi de pouvoir incarner son héros d’enfance.

Il n’y a pas beaucoup de légendes disponibles, mais nul doute que ces options devraient plaire. // Source : Capture Numerama

Grâce à cette nouveauté, les fans du PSG qui ont cru pendant des années à la rumeur « Zidane arrive pour entraîner l’équipe » pourront se venger en le forçant à combiner avec Randal Kolo Muani. Le jeu ne traite pas les « légendes » différemment, Zinédine Zidane est ajouté au PSG comme le serait n’importe quelle jeune recrue, malgré un score de départ largement au-dessus de la moyenne et un décalage stylistique important.

Zinédine Zidane version cheveux au PSG, c’est possible dans FC 25. // Source : Capture Numerama

Autre nouveauté dans le mode carrière : la possibilité de voir ce que les réseaux sociaux disent de votre joueur. Pas besoin de vous dire qu’il ne s’agit en rien d’une révolution.

Mode rush : le football à cinq est une bonne nouveauté

En divorçant de la FIFA, EA Sports avait promis qu’il pourrait bientôt innover avec son jeu de football. La fédération internationale n’aime pas que l’on joue avec les règles de son sport, EA Sports s’octroie donc quelques libertés maintenant qu’il est indépendant.

Dans FC 25, il y a un nouveau mode d’arcade appelé « Rush ». Disponible en coup d’envoi ou dans FUT, il permet de faire des matchs avec seulement cinq joueurs, dans des parties 5v5. Le mode rush est au football ce que le rugby à sept est au rugby, soit une version rafraîchie, plus rapide et plus ouverte, avec du temps de jeu effectif (le temps s’arrête quand la balle sort). Tout ce que la FIFA déteste, mais ce que des amis autour de pizzas pourraient adorer.

Le PSG version Rush dans FC 25. // Source : Capture Numerama

Dans le mode rush, tout va plus vite. Il n’est pas forcément plus facile de marquer, mais les animations et les commentaires, seulement en anglais, sont soignés. On sent qu’EA Sports mise beaucoup sur ce mode, qui a pour mérite de rafraîchir le football.

Dans le mode rush, les joueurs traversent plus rapidement le terrain. // Source : Capture Numerama

Seule interrogation : le mode Rush est-il autre chose qu’un mode bonus, comme le mode Volta avant lui ?

Si les matchs à cinq sont très divertissants, ils ne changent rien au football à 11, celui pour lequel on achète FC 25. La bonne nouvelle est que vous devriez pouvoir terroriser facilement vos proches avec le Real Madrid de Mbappé, l’équipe la plus forte du jeu, qui n’a rien à envier au PSG de FIFA 23 avec Mbappé, Neymar et Messi.

Le verdict 6/10 EA Sport FC 25 Voir la fiche 60 € sur Amazon 60 € sur Leclerc On a aimé Toujours le meilleur jeu de foot

Le football à cinq est amusant On a moins aimé Le système de tactiques est trop compliqué

D’anciens bugs toujours pas corrigés

Un manque cruel de nouveautés Dans un monde anticapitaliste, FC 25 aurait pu être une mise à jour gratuite de FC 24. Des animations d’avant-match, de faux réseaux sociaux en mode carrière et la possibilité de jouer avec Zidane en club ne sont certainement pas des nouveautés susceptibles de justifier l’investissement de 80 euros. Le « mode Rush », avec son football à 5, est déjà plus intéressant, mais y jouera-t-on souvent une fois l’effet de nouveauté passé ? EA Sports s’appuie sur une formule qu’il sait déjà gagnante, puisqu’elle incite les fans de football à repasser à la caisse tous les ans pour avoir des équipes à jour. Malgré tout, peut-on vraiment médire FC 25, qui reste une valeur sûre pour les amateurs de ballon rond ? Malgré l’absence de nouveautés, EA Sports FC 25 est assurément le meilleur jeu de football du marché. On aurait aimé un gameplay rafraîchi, des nouveautés dans les graphismes et une plus grande prise de risque, mais EA sait très bien qu’il n’a pas besoin de tout casser pour vendre son jeu star.

