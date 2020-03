Ces jours prochains les enfants vont passer plus de temps chez eux à cause de la fermeture des établissements scolaires en France. Comment les occuper en famille ? Optez pour une Switch, qui propose des jeux vidéo très intéressants, voir enrichissants, à plusieurs.

Jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé une mesure d’urgence pour endiguer la pandémie de coronavirus : la fermeture des écoles à compter du lundi 16 mars. Si les enfants vont forcément apprécier ces vacances forcées, pour les parents, c’est un véritable casse-tête qui s’annonce. Car qui dit enfants à la maison, dit nécessité de les occuper davantage. Pour cela, la Nintendo Switch, console connue pour son catalogue convivial, est une piste intéressante.

Sauf qu’il y a aujourd’hui de nombreux jeux disponibles sur Nintendo Switch, qui a fêté ses trois ans d’existence au début du mois de mars. On vous aide à faire les bons choix avec des incontournables du multijoueur en local. Bien sûr, on vous encourage à multiplier les activités et à ne pas se focaliser uniquement sur le jeu vidéo pendant une trop longue période.

Du multi en duo

Luigi’s Mansion 3

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Luigi’s Mansion 3 n’est pas qu’un jeu solo. Il permet en effet de vivre l’aventure en coopération, une fois que l’on récupère la possibilité d’incarner Gluigi (version gluante du héros). L’aventure, qui prend la forme d’une chasse aux fantômes inoffensive, demande parfois de coordonner ses actions pour achever certains puzzles. Bref, c’est l’expérience idéale pour un duo parent-enfant.

À lire : Notre test de Luigi's Mansion 3

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 est un jeu qui permet de concevoir ses niveaux de A à Z, avec un outil complet, pour ensuite les proposer aux autres joueurs. En famille, on s’imagine très bien réfléchir aux meilleurs moyens de construire un parcours, ce qui peut donner lieu à une expérience très ludique. Grâce à ce vaste terrain de créativité, les enfants peuvent faire travailler leur imagination. Sans compter qu’il est possible de tester les niveaux à plusieurs. Le réconfort après l’effort.

Nintendo Labo

Nintendo avait surpris tout le monde en annonçant son Labo — une nouvelle façon de jouer. Il s’agit d’une gamme de jeux consistant à assembler des accessoires avec des planches de carton puis de les utiliser dans de courtes expériences. On tape parfaitement dans le mille avec Nintendo Labo, puisque les constructions peuvent parfois être trop complexes pour les enfants (qui auront alors besoin de l’aide des parents dans certaines étapes). En prime, il permet de lâcher un peu les écrans. On conseillera le kit dédié aux véhicules, plus amusant.

À lire : Lire notre test du Nintendo Labo

L’Aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires

L’Aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires est, de base, un jeu solo. Cependant, il détient un potentiel certain pour réunir plusieurs personnes autour d’une même tâche : la résolution d’énigmes. Là encore, il est tout à fait envisageable d’imaginer un parent et un enfant associer leur matière grise. On peut même penser que les plus jeunes développeront leur intellect à meure qu’ils trouveront des solutions aux problèmes.

Du multi à deux et plus

Mario Kart 8 Deluxe

Il n’y a sans doute rien de plus convivial qu’une partie de Mario Kart. Les courses proposées par Nintendo sont suffisamment accessibles pour convenir au plus grand monde et les bonus récupérés pendant les parties — les carapaces bleues en tête — permettent à chacun d’avoir ses chances. Ajoutez à ces qualités un habillage bon enfant et vous obtiendrez le jeu multijoueur ultime. Sur un téléviseur, en local, on peut jouer jusqu’à quatre à Mario Kart 8 Deluxe, l’opus le plus complet jamais commercialisé par Nintendo.

À lire : Notre test de Mario Kart 8 Deluxe

1-2-Switch

1-2-Switch a tout pour être détesté des adultes, à commencer par son contenu risible. Il s’agit en réalité d’une compilation de démos techniques mettant en avant les qualités de la Switch et les technologies embarquées dans ses Joy-Con (les vibrations HD en tête). Mais mettez-le entre les mains d’un enfant et il s’amusera comme un petit fou. Les mini-jeux reposent sur des objectifs simples et demandent parfois de beaucoup bouger (car les enfants aiment bouger). Le jeu est pensé pour deux, mais on peut facilement improviser des sessions à plus.

Super Mario Party

Super Mario Party n’est autre qu’une interprétation d’un jeu de plateau à la sauce Nintendo. Gavée de modes, l’exclusivité Nintendo Switch peut réunir jusqu’à quatre participants. Une partie classique consiste à avancer sur un plateau avec un lancer de dés jusqu’à déclencher des mini-jeux en équipe ou seul contre tous. Quand vous en avez marre du Monopoly, c’est une excellente alternative.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte