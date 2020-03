Le président Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour « freiner» l'épidémie du coronavirus. Voici ce que cela change en France pour votre quotidien.

« Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie et partout en Europe elle s’accélère et s’intensifie (…) La priorité pour notre nation sera notre santé », a déclaré le président de la République ce 12 mars 2020, alors que l’épidémie du coronavirus prend de l’ampleur en France. « Dans ce contexte, l’urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables (…) et de freiner l’épidémie. »

À l’heure de la publication de ces lignes, le 12 mars à 20 heures, il y avait 2 876 cas, 12 guérisons et 61 morts recensés en France.

Au cours de son allocution de près de 20 minutes, Emmanuel Macron n’a pas prononcé le terme de « stade 3 », alors que de nombreux observateurs pensaient que cette nouvelle phase allait être enclenchée. Officiellement, la France est donc encore en stade 2, même si les mesures prises ressemblent à celles d’un stade 3.

Coronavirus : ce qui change en France

Emmanuel Macron a confirmé que les élections municipales, dont le premier tour aura lieu dimanche 15 mars 2020, sont maintenues. « Des consignes renforcées seront données dès demain », a-t-il précisé, notamment pour éviter que « nos aînés ne patientent pas trop » dans les files.

Concernant les Françaises et Français, voici ce que le président de la République a annoncé comme changements importants :

Dès lundi 16 mars 2020, les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés « jusqu’à nouvel ordre ». Le président a parlé d’un « service de garde » mis en place pour aider les parents, mais aucune précision n’a été donnée jusqu’ici. Cette mesure a pu surprendre, vu que le ministre de l’Education nationale maintenait jusqu’ici que les écoles resteraient ouvertes ;

« jusqu’à nouvel ordre ». Le président a parlé d’un « service de garde » mis en place pour aider les parents, mais aucune précision n’a été donnée jusqu’ici. Cette mesure a pu surprendre, vu que le ministre de l’Education nationale maintenait jusqu’ici que les écoles resteraient ouvertes ; Toutes les personnes de plus de 70 ans, qui souffrent de maladies chroniques et respiratoires ou en situation de handicap sont invitées à « rester à domicile » et de « limiter leurs contacts au maximum ». Elles peuvent bien sûr sortir pour « s’aérer » ou faire des courses, mais il vaut mieux limiter les déplacements ;

La trêve hivernale est reportée de deux mois ;

Les transports publics seront en revanche maintenus , mais les Français sont invités à « limiter leurs déplacements » au strict nécessaire.

, mais les Français sont invités à « limiter leurs déplacements » au strict nécessaire. Le gouvernement devrait aussi annoncer bientôt des mesures qui invitent à « limiter les rassemblements » publics, mais Emmanuel Macron n’a pas apporté de précisions supplémentaires ce jeudi soir.

Dans cette nouvelle étape de la lutte contre le #coronavirus nous fermons les écoles les collèges et les lycées. Chaque académie y est préparée sur le plan pratique et pédagogique.

Le déploiement de notre système d’enseignement à distance va s’enclencher pour toute la France. https://t.co/h3gGSGb48k — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) March 12, 2020

Pour les entreprises et les salariés

Un « mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel » va être en mis en place pour que l’État « prenne en charge l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux » — les parents qui ne peuvent pas trouver de solution pour garder leurs enfants seront-ils concernés par cette mesure ? Le président de la République ne l’a pas précisé.

» va être en mis en place pour que l’État « prenne en charge l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux » — les parents qui ne peuvent pas trouver de solution pour garder leurs enfants seront-ils concernés par cette mesure ? Le président de la République ne l’a pas précisé. Toutes les entreprises pourront aussi reporter le paiement de leurs impôts dus en mars ;

Les entreprises doivent au maximum permettre aux employés de travailler à distance.

Au sein des hôpitaux

Les soins « non essentiels » sont reportés.

« Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre », a continué Emmanuel Macron, ajoutant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’une mesure prise aujourd’hui.