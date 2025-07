Lecture Zen Résumer l'article

Une mise à jour en bêta a été déployée pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Elle traite une demande partagée par nombre de fans : un meilleur dosage de la difficulté.

Visuellement flamboyant, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered se déploie comme une expérience basée sur la nostalgie. Mais, depuis son lancement, il doit composer avec un problème de taille : un dosage de la difficulté hasardeux. Concrètement, il est trop simple en Adepte (niveau 3) et trop dur en Expert (niveau 4) — alors qu’il existe aussi un cinquième niveau (Maître). Très vite, certains fans n’ont pas manqué de le faire savoir, en réclamant un écart moins important entre les différentes options.

La communauté a été entendue. Les développeurs ont déployé, le 9 juillet, une mise à jour qui corrige le défaut — découvre-t-on dans un communiqué publié sur Steam. Pour le moment, elle n’est disponible que sous la forme d’une bêta, accessible depuis un menu spécial sur la plateforme de Valve. Elle sera poussée sur les autres plateformes un peu plus tard, fait savoir Bethesda.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Bethesda

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gagne un sixième mode de difficulté

Plutôt que de tout rééquilibrer, les développeurs d’Oblivion Remastered ont préféré ajouter un sixième mode de difficulté. En plus de Novice, Apprenti, Adepte, Expert et Maître, Compagnon (Journeyman) vient s’intercaler entre Adepte et Expert. Les joueuses et les joueurs pourront aussi ajuster des paramètres comme « Les dégâts causés par le joueur » et « Les dégâts causés par les ennemis ».

« On espère que le mode de difficulté ‘Compagnon’, spécifiquement, constituera une meilleure jonction entre ‘Adepte’ et ‘Expert’ pour les joueurs », peut-on lire. Si l’équilibrage suit, alors Compagnon pourrait être le meilleur des deux mondes : plus de challenge qu’en Adepte, sans devenir une expérience impossible non plus.

Le patch en question vient aussi rectifier d’autres soucis rencontrés par The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, comme la disparition des marqueurs sur la carte ; des traductions incorrectes ; des bugs d’affichage ou sonores ; des informations erronées dans les menus ; ou encore des plantages liés à certaines situations spécifiques (exemple : tuer un personnage paralysé, à l’aide d’une flèche). À cela s’ajoutent un travail d’optimisation pour améliorer les performances, ainsi que des correctifs pour certaines quêtes.

