On savait qu’une nouvelle série dérivée de The Big Bang Theory était dans les cartons depuis 2023, Mais son contenu restait bien mystérieux. HBO Max vient de révéler les contours de ce spin-off très attendu.

Certaines sitcoms disparaissent à jamais de nos écrans, après leur ultime épisode, comme c’était le cas pour Friends. D’autres, en revanche, ont plus de mal à nous quitter. La preuve avec The Big Bang Theory, qui a enchaîné les séries dérivées depuis ses débuts en 2007. On a ainsi eu droit aux 7 saisons de Young Sheldon, puis à Georgie & Mandy’s First Marriage, en 2024.

Depuis deux ans, un autre spin-off semblait être sur les rails, se dévoilant au compte-goutte, sans jamais être véritablement officialisé. C’est désormais chose faite, puisque HBO Max a dévoilé le titre et l’histoire de cette nouvelle production, qui devrait surprendre les fans.

Quelle sera l’histoire de la suite de The Big Bang Theory ?

Alors que les premières théories pariaient plutôt sur un retour du couple Penny-Leonard, la nouvelle série de HBO Max prendra finalement une tout autre direction, en s’intéressant à des personnages bien plus secondaires de The Big Bang Theory. Stuart Bloom sera ainsi le héros de Stuart Fails to Save the Universe, comme l’a appris le média américain Variety.

Ce personnage phare, intégré dès la saison 2 de la sitcom originale, tenait un magasin de comics régulièrement visité par les autres protagonistes. Cette fois, son récit va prendre une dimension bien plus étrange.

D’après l’histoire officielle de ce spin-off, Stuart va devoir remplir une mission de la plus haute importance : restaurer l’équilibre du monde, après avoir malencontreusement cassé une machine construite par Sheldon et Leonard. Une maladresse qui provoque rien de moins qu’un Armageddon dans le multivers.

Résultat : il va devoir voyager dans plusieurs dimensions, dans lesquelles il rencontrera des versions alternatives des personnages de The Big Bang Theory, que l’on a tant aimés pendant 12 saisons. Mais puisque le titre parle d’un « fail », donc d’un échec, il faudra s’attendre à ce que les choses tournent mal.

Qui sera au casting du prochain spin-off de The Big Bang Theory ?

Pour l’occasion, Kevin Sussman reprendra ce rôle qui l’a accompagné durant de longues saisons de The Big Bang Theory. Mais dans cette quête au cœur du multivers, il ne sera évidemment pas seul. Il sera ainsi entouré de :

Lauren Lapkus, qui incarnait Denise, la co-gérante de la boutique et la petite amie de Stuart ;

Brian Posehn, dans le rôle de Bert, un éminent géologue et ami de Stuart ;

ainsi que John Ross Bowie, qui interprétait Barry Kripke, un physicien quantique plutôt insupportable.

Chuck Lorre et Bill Prady, les créateurs de la sitcom, seront de retour pour piloter cette nouvelle aventure, aux accents de science-fiction. Pour Chuck Lorre, la série est une proposition « radicale », qui l’a « sorti de sa zone de confort » : « Je voulais faire quelque chose que les personnages de The Big Bang Theory auraient adoré, haï et qui aurait créé le débat entre eux. »

D’après le showrunner, la série utilisera beaucoup d’effets spéciaux : « Nous avons essayé d’intégrer une petite part de ce monde de science-fiction et de fantasy dans une comédie. Je ne suis pas du tout dans mon élément avec ce projet, mais c’est exactement ce que je voulais faire ».

Pour savoir si le pari est réussi, il faudra cependant encore beaucoup de patience puisque le tournage n’a pas encore commencé et qu’aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.

