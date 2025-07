Lecture Zen Résumer l'article

Le développement de Donkey Kong Bananza, future grosse exclusivité de la Switch 2, a débuté sur la Switch. Nintendo a finalement changé d’avis en voyant les possibilités offertes par la nouvelle console.

Donkey Kong Bananza, deuxième gros titre de la Switch 2, a failli être un jeu de la première Switch. C’est ce que révèle une interview des développeurs accordée à IGN et publiée le 10 juillet. Le producteur Kenta Motokura indique ainsi : « Quand nous avons appris le développement de la Switch 2, nous avons compris que la meilleure intégration des technologies et de nos idées serait sur la Nintendo Switch 2. »

Les équipes, à qui on doit également Super Mario Odyssey, ont donc migré sur la Switch 2 alors que la genèse de Donkey Kong Bananza a démarré sur la première Switch. Ce choix est en partie lié à la volonté d’exploiter au mieux la technologie voxel, une méthode de modélisation qui permet notamment de créer des environnements destructibles (à l’aide de petits cubes, les fameux voxels, plutôt que de polygones). Or, pour la pousser très loin, il faut beaucoup de ressources.

La Switch 2 permet à Donkey Kong Bananza de pousser la destruction

Le passage à la Switch 2 a été décidé pour des raisons de puissance : pour permettre au primate de tout détruire — ou presque — sans faire flancher le moteur graphique, il faut des caractéristiques que n’a pas la première Switch.

Le directeur Kazuya Takahashi précise : « Lorsque je parlais précédemment de l’importance de la continuité dans la destruction, c’était un aspect que nous pouvions développer et qui nous permettait d’offrir une expérience de jeu prolongée autour de ce concept sur la Nintendo Switch 2. Cette nouvelle console nous a aussi permis de créer une très grande variété de matériaux et d’apporter des changements à très grande échelle dans l’environnement. »

Ce n’est pas la première fois que Nintendo expérimente la technologie voxel, déjà employée, à plus faibles doses néanmoins, dans Super Mario Odyssey (exemple : quand Mario creuse dans des décors en fromage). Mais Donkey Kong Bananza se distingue par le fait qu’il est entièrement basé sur cette technologie voxel, ce qui autorise alors à Nintendo à offrir un gameplay grisant autour de la destruction, dans toutes les directions.

Kazuya Takahashi tient aussi à mettre avant les fonctionnalités spécifiques de la Nintendo Switch 2. Il cite le mode souris, exploité — un peu — dans Donkey Kong Bananza : « Ce n’est pas seulement la puissance de la Switch 2 qui nous a attirés et a ouvert de nouvelles possibilités intéressantes. Il y avait aussi la console elle-même, qui offre des fonctionnalités comme le mode souris, utilisable lors des sessions coopératives pour qu’un second joueur contrôle les attaques vocales de Pauline ou le mode DK Artist, dans lequel on peut sculpter un grand ensemble de voxels. »

