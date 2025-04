Lecture Zen Résumer l'article

De nombreux internautes se plaignent du prix de la Switch 2 et de la future grille tarifaire qui se prépare pour les jeux vidéo. Cette colère s’est matérialisée avec fracas dans un direct organisé par Nintendo : de nombreux fans ont pris d’assaut les commentaires en réclamant une baisse des prix.

Faut-il y voir un début de rébellion du public, après la présentation de la Nintendo Switch 2, le 2 avril 2025 ? Les fans du constructeur japonais sont désormais nombreux à donner de la voix pour se plaindre de la nouvelle grille tarifaire prévue pour la console, mais aussi pour les jeux vidéo — et en particulier pour Mario Kart World, qui cristallise les tensions.

Cette défiance vient de prendre des nouvelles proportions ce jeudi 3 avril : des milliers d’internautes ont envahi la zone de discussion d’une émission en direct proposée par Nintendo of America, pour montrer le gameplay de la Switch 2. Presque toutes les réactions tournent autour d’une même demande : « baissez les prix » (« drop the price »).

Capture d’écran des commentaires d’un live Switch 2. Il n’y avait que ça. // Source : Numerama

Pour une grande partie des joueurs et des joueuses, la tarification prévue avec la Switch 2 a pris des allures de douche froide. La console sera vendue à 469,99 euros. Quant aux jeux, la pilule peine également à passer, le pompon revenant à Mario Kart World, annoncé à 79,99 euros en version numérique et 89,99 euros en version physique.

Sur le strict plan économique, c’est d’évidence un écart notable avec la Switch première du nom, qui a commencé sa carrière à 329 euros. Du côté des jeux, ils étaient vendus à l’époque 60 euros, même si on les trouvait autour de 40-50 euros en grande distribution. Un standard qui a longtemps demeuré dans l’industrie vidéoludique, mais qui ne cesse de grimper (80 euros pour les jeux PlayStation et Xbox).

Il existe un débat en cours pour savoir si le prix de la Switch 2 est juste ou trop cher, au regard des progrès techniques qu’elle contient (ce qui est à nuancer, car son écran, par exemple, rebascule sur une technologie LCD). Il est en tout cas plus cher. De nombreux internautes le ressentent ainsi, et le font bruyamment savoir.

Heureusement, le tchat n’était pas affiché directement sur l’écran du jeu. // Source : capture d’écran

Une hausse qui n’apparaît pas justifié pour bien des joueurs

Si le spam « drop the price » dans les commentaires de la vidéo YouTube est spectaculaire et représentatif du mécontentement général, on peut relever que cette colère infuse un peu partout depuis le 2 avril. Par exemple sous d’autres tweets de la société japonaise, comme ce message de Nintendo of America ou celui-ci. Deux exemples parmi tant d’autres. Les internautes ne parlent que du prix de la Switch 2.

Rien ne dit la Switch 2 va échouer avec ces nouveaux montants. Il est trop tôt pour déterminer si ce rejet qui prend forme aujourd’hui durera et prendra de l’ampleur, ou si les choses se tasseront. Cependant, Nintendo pourrait y laisser des plumes médiatiques dans l’affaire, alors que sa communauté lui est d’ordinaire fidèle. L’entreprise a déjà connu des échecs par le passé : peut-elle de nouveau subir les conséquences d’un mauvais choix ?

Nintendo Switch 2 // Source : Nino Barbey pour Numerama

Même si le prix de la console est justifié, cela occasionne deux hausses de prix, avec les jeux. Cela passerait sans doute mieux d’un constructeur habitué à être en pointe de la technologie, et connu pour lancer des consoles synonymes de monstres de puissance. Mais Nintendo a été historiquement à l’opposé de cette philosophie, cultivant l’image d’un fabricant familial.

C’est cette représentation qui est percutée de plein fouet et qui pousse une partie des internautes à charger Nintendo. Peut-être cela aurait-il été plus simple à avaler si la console avait été très différente. Mais voilà, ce n’est « que » l’évolution d’une console déjà existante, et que tout le monde a déjà. Et sans titres extraordinaires, hormis Mario Kart, à 90 euros.

