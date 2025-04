Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a opté pour une grille tarifaire loin d’être abordable concernant la Switch 2, qui est même plus chère qu’une PlayStation 5. Certains réclament déjà une baisse, alors que la fiche technique est suffisamment bien remplie pour justifier un tel prix.

Beaucoup sont tombés de leur chaise en découvrant le prix de la Nintendo Switch 2 : hors bataille des enseignes (au profit du consommateur), la console coûtera 470 € seule et 510 € en pack avec Mario Kart World. L’évolution par rapport à la première Switch est notable : on parle d’une hausse de plus de 100 € qui fait de la Switch 2 un produit plus premium et, par extension, moins accessible. Pour une entreprise à l’image tournée vers les familles, beaucoup y voient une grossière erreur.

La grille tarifaire choisie par Nintendo est tellement élevée que des joueuses et des joueurs se sont permis une levée de boucliers sur les récentes présentations de la multinationale. « DROP THE PRICE », soit « BAISSEZ LES PRIX ! », pouvait-on lire en boucle dans les commentaires des live Nintendo. Comme si la Switch 2 était une immense arnaque. Les réfractaires se trompent : si la politique commerciale de Nintendo est abjecte (Mario Kart World à 90 €, mise à niveau payante, accessoires hyper chers), le prix de la Nintendo Switch 2 n’a rien d’indécent. Au contraire, c’est la première Switch qui ne valait pas son prix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Nintendo Switch 2 vaut-elle 470 € ?

Ces dernières années, Nintendo a donné l’impression de ne pas vouloir participer à la course effrénée à la puissance, contrairement à Sony et Microsoft. La Switch en est un symbole criant : lancée quelques années après la PS4 et la Xbox One, la console était déjà larguée lors de son officialisation (avec une puce de 2015). À une période où on entrait sérieusement dans l’ère de la 4K UHD, Nintendo se contentait de si peu et un jeu comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild montrait très vite les limites de la Switch (sur Switch 2, l’aventure de Link est incroyablement plus agréable). Au cours de son cycle de vie, la console a parfois dû composer avec de très, très grosses lacunes techniques et graphiques. À 300 €, le rapport qualité (au sens puissance du terme)/prix n’a jamais été là, et certains portages étaient vraiment hideux (exemple : Doom Eternal).

Les jeux Pokémon et leur vide intersidéral : l’exemple parfait des lacunes de la Switch. // Source : Capture d’écran

Ce n’est pas du tout ce qui ressort de la présentation de la Switch 2, que ce soit via le Direct ou les premiers retours de la presse — y compris dans nos colonnes. Selon Nvidia, partenaire technique de Nintendo, la Switch 2 propose une puissance graphique dix fois supérieure à celle de la Switch. À cela s’ajoute une fiche technique remplie, avec toutes les technologies du moment : écran 8 pouces HDR 120 Hz et VRR (certes en LCD), DLSS et ray tracing, affichage en 4K UHD (via le dock), espace de stockage multiplié par huit, audio 3D… Pour une fois, Nintendo coche toutes les cases. En comparaison, le Steam Deck de Valve coûte 419 € minimum et apparaît bien moins loti que la Switch 2.

Vous n’êtes pas convaincu par la puissance qu’embarque la Switch 2 ? Trois studios se sont exprimés sur le sujet à l’occasion d’entretiens publiés le 4 avril sur Game File. Ils sont visiblement très satisfaits des caractéristiques de la console — « Nous avons pu atteindre une qualité proche d’un PC moyenne gamme, car elle a suffisamment de puissance », fait par exemple savoir Dennis Shirk, producteur de Civilization VII. De bon augure pour le soutien, au moins à moyen terme.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 2 // Source : Nino Barbey pour Numerama

Autre argument en faveur de la Switch 2 : la console est compatible avec tous les jeux de la Switch 1. À ce prix, on ne dispose pas juste d’une nouvelle console, mais d’un produit capable de supporter un catalogue déjà culte.

La Switch 2 face aux autres consoles de Nintendo

Bien sûr, dans l’histoire de Nintendo, aucune console n’a été lancée à un tarif aussi élevé. Mais comparer aux anciens produits n’a aucun sens sans tenir compte de l’inflation.

Voici l’évolution des prix des consoles de salon Nintendo (avec et sans inflation, prix américains)* :

Prix Prix ajusté NES 199 $ 584 $ SNES 199 $ 465 $ Nintendo 64 199 $ 402 $ GameCube 199 $ 358 $ Wii 249 $ 394 $ Wii U 349 $ 484 $ Switch 299 $ 391 $ Switch OLED 349 $ 403 $ Switch 2 449 $ source : inflationstation.net

Ce tableau prouve que la Switch 2 n’est donc pas la console la plus chère jamais lancée par Nintendo. Elle se situe au niveau de la Super Nintendo et de la Wii U, et reste loin de la première Nintendo.

On rappellera quand même que Nintendo pourrait être incité à baisser rapidement le prix de la Switch 2 si le succès n’est pas au rendez-vous (comme il l’avait fait pour la 3DS). Sur Amazon, on peut voir que le pack avec Mario Kart World est déjà indisponible et que Donkey Kong Bananza est numéro 1 des ventes dans le rayon des jeux vidéo.

Pour aller plus loin Précommande Nintendo Switch 2 : les e-commerçants baissent déjà le prix de la console

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama