Nintendo a annoncé ce 2 avril les jeux qui seront disponibles avec la Nintendo Switch 2, dont Mario Kart World, Cyberpunk 2007, Elden Ring, ou encore des éditions d’anciens jeux de la Switch 1 comme Zelda.

Après une longue attente, Nintendo a finalement annoncé officiellement annoncé la Nintendo Switch 2 lors d’une conférence ce 2 avril 2025, qui sera disponible le 5 juin 2025. Ils en profité pour annoncer les jeux qui sortiront avec la console (qui sera par ailleurs rétrocompatible), entre des exclusivités, des jeux conçus par les partenaires, mais aussi des édition Switch 2 de jeux de la Switch 1.

Article en cours de développement au fil de la conférence.

Les exclusivités Switch 2

Mario Kart World

C’est le jeu qui a démarré la conférence : Mario Kart World sera disponible le même jour que la sortie de la Nintendo Switch 2. Et c’est le premier « open world » de la saga, puisque, dans le mode balade, il sera possible de naviguer librement dans ce monde, en explorant de nouvelles zones.

Le « vaste monde » de Mario Kart World. // Source : Capture d’écran Numerama

D’ailleurs, même en dehors de ce mode, lors des compétitions, il sera possible de quitter le circuit et de rouler où l’on veut. Nintendo a aussi annoncé un record : les courses pourront se faire à 24 pilotes. Concernant la physique, enfin, l’atmosphère changera du tout au tout en fonction des conditions météorologiques.

C’est une exclusivité Switch 2 : il ne sera pas disponible sur la première Switch. Plus d’informations seront disponibles lors d’une conférence dédiée, le 17 avril 2025.

Mario Kart World // Source : Capture d’écran

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

La Nintendo Switch 2 aura un jeu qui a pour scène… la Switch 2 ! Dans le jeu Nintendo Switch 2 Welcome Tour, vous incarnerez un petit personnage qui visite la console, pour mieux apprendre à la maîtriser. Mais ce jeu cachera lui-même pléthores de mini-jeux.

Source : Capture d’écran

Drag x Drive

Un jeu de sport à 3 contre 3.

Hyrule Warriors

Les événements de la Guerre du Scean, dans le lointain passé d’Hyrule

Source : Capture d’écran

Mais aussi :

Deltarune (au lancement)

Starseeker, Astroneer Expeditions (2026)

Les jeux « développés par les partenaires »

Elden Ring

Elden Ring Tarnished Edition sera la version Switch 2 d’Elden Ring. Sortie prévue en 2025.

Source : Capture d’écran

Hades II

Source : Capture d’écran

Street Fighter 6

Source : Capture d’écran

Split Fiction

La version Switch de Split Fiction sera disponible le même jour que la console.

Source : Capture d’écran

Hogwarts Legacy

Source : Capture d’écran

Borderland 4

Le prochain opus de cette saga sera disponible sur Switch 2. Sortie en 2025.

Source : Capture

Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition

Dès la sortie de la Switch 2.

Source : Capture d’écran

Project 007

Un jeu d’Amazon Studios, Amazon ayant repris le contrôle de cette licence, avec un tout nouveau jeu James Bond.

Source : Capture d’écran

Yakuzo 0 Director’s Cut

Source : Capture d’écran

The Duskblood

En 2026.

Source : capture

Mais aussi :

Final Fantasy VII, Remake Intergrade

Daemon x Machina : Titanic Scion (5 septembre)

EA Sports FC

Madden NFL

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Hitman World Assassination

Bravely Default

Survival Kids

Gungeon 2



Les jeux « Switch 2 Edition »

Ce sont des versions améliorées pour Switch 2 de jeux existants sur Switch 1. Il faudra payer une mise à niveau si vous avez le jeu sur la première console.

Super Mario Party Jamboree

Cette édition upgradée, dédiée à la Switch 2, inclue des nouveautés exclusives : contrôles à la souris, reconnaissance audio, vibrations « plus expressives », mécaniques qui utilisent une caméra, et enfin trois modes inédits ou mis à jour.

Zelda

Zelda Breath of the Wild et Zelda Tears of the Kingdom auront une édition Switch 2, avec une résolution et une férquence d’image améliorées, et une prise en charge HDR. On compte aussi l’ajout de Zelda Notes, via l’application pour smartphones ; une app qui pourra vous guider dans certains lieux en particulier.

Civilization VII

Civilization VII sera disponible en édition Switch 2 dès le lancement de la console.

Source : capture

Mais aussi :

Kirby et le monde oublié (avec un récit additionnel)

Metroid Prime 4 : Beyond

Légendes Pokémon

NBA 2K

