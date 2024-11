Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Switch est déjà présente dans de nombreux foyers, c’est d’ailleurs une des consoles les plus vendues en France. Pour celles et ceux qui n’ont toujours pas craqué pour la console de Nintendo, ou pour les plus jeunes qui font leurs premiers pas dans le gaming, la Switch OLED est en promo.

C’est quoi, la promotion sur cette Switch OLED ?

La Nintendo Switch version OLED est normalement vendue à 319 €. AliExpress profite du pré Black Friday pour la proposer au prix de 223 €. La console est expédiée depuis la France.

Un pack, avec le jeu Super Mario Bros Wonder préinstallé (d’une valeur de 59,99 €), et un code de téléchargement au service Nintendo Switch Online pour un abonnement de 12 mois (d’une valeur de 19,99 €), est proposé au prix de 319,99 € sur le site de Carrefour.

C’est quoi, cette version OLED de la Switch ?

La Switch OLED équivaut au modèle haut de gamme de la console de Nintendo. Bien que les différences entre la Switch OLED et la Switch soient minimes, l’expérience est plus agréable en mode portable avec un modèle OLED. L’écran de 7 pouces offre en effet une image bien plus lumineuse, et gagne en netteté et en contraste. La visibilité est améliorée, tout comme le confort de jeu. Les couleurs plus vives rendent justice aux jeux les plus colorés de la firme de Kyoto.

Le modèle OLED convient donc parfaitement parfait pour une utilisation hybride, avec une dalle idéale en mode nomade. En dehors de ce nouvel écran, le design et les performances sont les mêmes qu’avec une Switch classique. Nintendo revoit sa copie et opère quelques menus changements, comme la capacité de stockage doublée, de meilleures finitions, ainsi que des haut-parleurs améliorés.

Super Mario Bros. Wonder // Source : Nintendo

Et ce pack avec le nouveau Mario, il vaut le coup ?

Bien que la Switch OLED soit une meilleure affaire niveau prix, si vous avez un budget plus restreint, ce pack Mario Wonder et 12 mois d’abonnement vaut le coup. L’histoire de ce nouveau Mario est prétexte à une aventure divertissante, moins cloisonnée que les épisodes précédents. Les niveaux se parcourent rapidement, idéal pour des parties sur le pouce, en mode nomade.

