Après un court teaser en janvier, Nintendo a enfin dévoilé des détails sur sa nouvelle console, la Switch 2. Sa qualité graphique est en nette amélioration, même s’il demeure encore plusieurs inconnus.

Nintendo a enfin dévoilé sa console Switch 2 le 2 avril, lors d’un Nintendo Direct d’une heure. La console hybride arrivera le 5 juin 2025 avec plusieurs nouveautés alléchantes. Celle qui va succéder à la Switch avait été officialisée en janvier par une bande-annonce qui ne disait pas grand-chose.

On peut donc désormais remplir quelques lignes de la fiche technique de la Switch 2, qui associe toujours une tablette à deux petites manettes baptisées Joy-Con, désormais magnétiques. Comme il fallait s’y attendre, Nintendo refuse de participer à la course à l’armement face à Microsoft et Sony, mais améliore sa console.

La fiche technique de la Nintendo Switch 2

Caractéristiques Nintendo Switch 2 Nintendo Switch Écran LCD / HDR10 / 7,9 pouces / 1080p / 120 Hz) LCD / 6,2 pouces / 720p / 60 Hz) (ou modèle OLED 7 pouces) Résolution maximale (TV) 2160p à 60 fps /

1440p ou 1080p à 120 fps 1080p à 60 fps Stockage interne 256 Go (UFS) 32 Go / 64 Go (modèle OLED) Ports USB-C 2 (dessous et dessus) 1 (dessous uniquement) Cartes mémoire microSD Express (jusqu’à 2 To) microSD (jusqu’à 2 To) Joy-Con Joy-Con 2, attache magnétique, fonction souris intégrée Joy-Con classiques, sans attache magnétique, sans fonction souris Bouton C (GameChat) Oui (chat vocal, partage d’écran, streaming vidéo) Non Audio Audio spatial 3D, microphones intégrés, haut-parleurs dans Joy-Con Audio stéréo simple, pas de micros intégrés Batterie 5220 mAh

4310 mAh Compatibilité des jeux Switch 2, Switch 2 Edition et Switch Switch

Écran

La Switch 2 est pourvue d’un écran d’une diagonale de 7,9 pouces, contre 6,2 pouces sur la première Switch. Nintendo passe du 720p au 1080p, avec le support du HDR10 et un taux de rafraîchissement 120 Hz. Il y a une vraie amélioration par rapport à la Switch 1.

En revanche, et c’est une déception, la Nintendo Switch 2 revient à la technologie LCD pour l’affichage. Vivement la Switch 2 OLED…

L’écran de la Switch 2 vs. celui de la Switch 1. // Source : Nintendo

Performances graphiques

Sur son site, Nintendo indique que la Nintendo Switch 2 dispose « d’un processeur spécial fabriqué par Nvidia ». On ne connaît ni le nom de la puce de la Switch 2, ni sa quantité de mémoire vive. En revanche, l’arrivée de nombreux jeux AAA comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077 confirme sa montée en puissance. Les jeux semblent plus beaux sur la Switch 2.

En mode console, la Switch 2 supporte le 1080p. En mode dock, elle peut monter en 4K (mais se limite alors à 60 fps). En 1440p ou 1080p, elle supporte le 120 fps.

La Nintendo Switch 2 supporte la 4K. // Source : Nintendo

Stockage

Les jeux Switch 2 seront sans doute plus lourds que les titres Switch, ce qui suppose un stockage plus grand de série. On se souvient ainsi que la première génération a longtemps dû se contenter de 32 Go, avant de passer à 64 pour le modèle OLED.

La Switch 2 franchit un sacré cap avec ses 256 Go embarqués. Bien sûr, on pourra étendre cette capacité avec un port microSD, mais seules les cartes microSD Express sont supportées.

Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Les cartouches de la Nintendo Switch 2 seront rouges. Elles auront plus de stockage et seront plus rapides. On pourra facilement transférer ses données de la Switch 1 à la Switch 2.

Connectivité

La Switch 2 sera compatible avec la norme Wi-Fi 6, mais fait l’impasse sur le Wi-Fi 7. Ce sera toujours mieux que la Switch 1. On retrouve sinon du Bluetooth et une puce NFC (pour les amiibo, notamment).

Connectique

La Switch 2 a deux ports USB-C (en haut et en bas). De quoi pouvoir recharger plus librement — par exemple quand la console est utilisée en mode table — et d’envisager des accessoires inédits. La Switch 2 ne fait pas l’impasse non plus sur le port jack, pour brancher un casque ou des écouteurs. Sa manette Pro gagne d’ailleurs un port jack.

Les ports supérieurs de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

La Switch 2 dispose de haut-parleurs et d’un micro pour le mode GameChat.

Dimensions et poids

Sans Joy-Con, la Nintendo Switch 2 pèse 401 grammes. Avec, elle monte à 534 grammes. C’est plus que la Switch 1 et ses 398 grammes. Ses dimensions officielles sont : 166mm x 272mm x 13.9mm.

Batterie

La Nintendo Switch 2 dispose d’une batterie de 5 220 mAh. Elle se recharge en 3 heures selon Nintendo.

Le mode souris de la Nintendo Switch 2. // Source : Capture d’écran

Joy-Con

Les Joy-Con de deuxième génération embarquent plusieurs technologies clés :

Moteurs de vibration HD

Gyroscope et accéléromètre

Capteur optique (pour le mode souris)

Insertion magnétique

