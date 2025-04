Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a dévoilé le prix de Nintendo Switch 2 Welcome Tour et a tenté de justifier le fait que ce jeu soit payant. Ce mélange entre tutoriel et notice devrait pourtant être gratuit.

Quand Nintendo a lancé la Wii, la console était livrée avec Wii Sports, formidable collection de démos pour le motion gaming, sur lesquelles certains ont passé des heures (avec d’interminables parties de tennis). Nintendo Switch 2 Welcome Tour, dévoilé à l’occasion du Direct du 2 avril 2025, a tout pour être l’équivalent de Wii Sports pour la Switch 2. Sauf que Nintendo a décidé d’en faire un jeu payant.

Le fait qu’il faille débourser quelques euros pour acquérir Nintendo Switch 2 Welcome Tour est d’autant plus critiquable que l’on assiste à une grosse hausse des prix du côté du constructeur — entendable pour la Switch 2, un peu moins pour les jeux. Nintendo aurait pu faire un effort, avec un geste envers les futurs propriétaires de la console. Mais ce sera 10 $ (on imagine 10 ou 13 €), découvre-t-on dans les colonnes d’IGN le 7 avril.

Nintendo tente de justifier le prix de Welcome Tour sur la Switch 2

Nintendo Switch 2 Welcome Tour est une sorte de notice interactive qui propose tout un tas d’activités — y compris des quiz — pour découvrir les technologies et les fonctionnalités de la Switch 2. Ce qui vaut aussi pour certaines « nouveautés » comme le HDR ou la définition 4K UHD. En soi, l’idée est bonne, mais la facturer révèle davantage la pingrerie qui anime Nintendo avec la Switch 2.

Interrogé par IGN, Bill Trinen, en charge des expériences produit et joueur chez Nintendo of America, estime que le prix de Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est pas exorbitant. Il a raison : la somme de 10 $ n’est pas énorme en elle-même. Mais, elle s’ajoute à une facture déjà bien salée quand on achète la console, quelques accessoires indispensables et un jeu.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour. // Source : Nintendo

Bill Trinen explique ensuite pourquoi Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est pas gratuit : « C’est un produit intéressant (…). Il y a beaucoup de détails à l’intérieur. Je pense que certaines personnes sont particulièrement intéressées par la technologie et les caractéristiques et, pour elles, ce sera un excellent produit. C’est vraiment pour les joueurs qui veulent plus de détails sur la console plutôt qu’une introduction rapide à tout ce qu’elle fait. »

Aux yeux de Bill Trinen, le contenu — soigné — de Nintendo Switch 2 Welcome Tour vaudrait largement son prix. On lui rappellera qu’il y a en autant, voire plus, dans Astro’s Playroom, offert par Sony pour l’acquisition d’une PlayStation 5. La firme nippone n’est pourtant pas réputée pour sa générosité…

