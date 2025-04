Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 a enfin été présentée et, parmi les nouveautés, il y a un bouton. C’est le fameux « bouton C » montré par erreur par Nintendo il y a quelques jours : ce 2 avril 2025, on sait enfin à quoi il sert.

Après des années d’attente et plusieurs mois après un premier aperçu, la Nintendo Switch 2 est enfin là. La console a été présentée en détail lors du Nintendo Direct ce mercredi 2 avril, avec toutes ses nouveautés. Au milieu de tout ça, un nouveau bouton : le bouton C.

À quoi sert le bouton C de la Nintendo Switch 2 ?

Le Joy-Con 2 droit a un nouveau bouton juste en dessous du bouton Home : le « bouton C ». Il s’agit d’un bouton pour déclencher GameChat, la nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2. En appuyant dessus, on ouvre le menu de GameChat. Il s’agit d’une fonction de communication entre les joueurs : en jouant à plusieurs, ils peuvent discuter entre eux, par exemple, durant leurs parties de Mario Kart World, le Mario Kart de la Switch 2.

Le Joy-Con 2 droit. // Source : Nintendo

Sur l’interface, on voit des petites fenêtres juste en dessous du jeu, avec les noms et icônes de profils de ses amis. Pour communiquer, la Nintendo Switch 2 est dotée d’un microphone sur le dessus de l’écran. Le constructeur promet qu’on pourra se faire entendre même si la console est dockée (branchée sur son téléviseur, et donc loin de nous) et même s’il y a du bruit ambiant.

La fonction GameChat de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

C’est dans GameChat qu’on peut aussi partager son écran : vous pourrez ainsi voir les écrans de tous vos amis durant vos parties. Pratique pour savoir où ils sont dans un jeu, pourquoi pas pour les aider. Le partage d’écran fonctionne même si les personnes dans une conversation jouent à des jeux différents. On peut aussi mettre en avant l’écran d’un joueur pour l’afficher en grand ou prendre des photos à plusieurs.

Nintendo avait révélé ce nouveau bouton sans faire exprès

À quelques jours de son lancement, Nintendo avait par mégarde (ou sciemment ?) révélé le bouton C. Le constructeur avait diffusé une image de la Switch 2 l’officialisant. Depuis quelques mois, les leakers indiquaient que ce nouveau bouton allait arriver, mais Nintendo le gardait caché dans les premières images et vidéos de la console.

Avec bouton C Sans bouton C

Sauf que dans une image publiée sur l’application Nintendo Today! (qui sert à suivre les actualités de la marque), on le voyait. De quoi confirmer son existence : par la suite, Nintendo a continué de le montrer, mais sans révéler son utilité.

