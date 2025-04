Lecture Zen Résumer l'article

Le prix de la Nintendo Switch 2, fixé à 470 euros, suscite l’indignation des joueurs depuis l’annonce de la console le 2 avril 2025. Un scénario qui rappelle beaucoup celui de la Nintendo 3DS, une console lancée en mars 2011 au tarif de 250 euros.

Face aux très sérieux PlayStation et Xbox, qui se livrent depuis des années une guerre de puissance, Nintendo a toujours eu un statut à part. Le créateur de la Game Boy, de la DS, de Wii et de la Switch est perçu comme une entreprise familiale qui crée des consoles adaptée à tous les âges. Une stratégie qui fonctionne : la Nintendo Switch, avec 150 millions de ventes, est la troisième console la plus vendue de tous les temps derrière la DS (154 millions) et la PS2 (160 millions). Ce qui explique son succès est la qualité de ses jeux, la popularité de ses licences exclusives (Mario, Pokémon, Zelda)… mais aussi son accessibilité.

Annoncée le 2 avril 2025, la Nintendo Switch 2 sera lancée en juin au tarif éditeur de 469,99 euros. Un record pour une console Nintendo, alors que la précédente Switch avait été lancée entre 299 et 329 euros. Pire : le Japonais en profite pour augmenter les prix des jeux et des accessoires. Comptez 90 euros pour Mario Kart World, contre 60 euros pour les titres Switch. Une stratégie premium qui éloigne Nintendo de sa cible familiale… et qui pourrait avoir des conséquences rapides.

Nintendo va-t-il devoir baisser les prix de la Switch 2 et de ses jeux ?

Nintendo se fait harceler dans les commentaires. // Source : Numerama

Depuis l’annonce de la console, de très nombreux internautes dénoncent son prix. À 470 euros, la Switch 2 coûte plus cher qu’une PS5. Une stratégie jugée abjecte par de nombreux joueurs qui n’hésitent pas à harceler Nintendo sur les réseaux sociaux pour réclamer une baisse de prix (« DROP THE PRICE », peut-on lire partout). Certains s’inquiètent de voir Nintendo s’éloigner de ce qui a fait sa renommée dans le simple but de gonfler ses marges. Ce n’est pas seulement le prix de la console qui choque (il est plutôt en phase avec la concurrence), mais la stratégie appliquée sur les jeux et les accessoires. Nintendo ouvre une boîte de Pandore et risque de provoquer une augmentation des prix dans toute l’industrie du jeu vidéo, en éloignant les familles moins aisées de son univers.

Ce prix jugé trop élevé va-t-il freiner les ambitions de Nintendo ? Aucun revendeur ne partage de chiffres de ventes. Ce que l’on sait est qu’Amazon et Boulanger ont probablement écoulé leurs premiers stocks, et que la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Amazon, Cultura) propose déjà de premières remises. La Switch 2 se trouve à 439,99 euros, soit 30 euros de moins que ce que demande Nintendo, seulement deux jours après son annonce. Les jeux sont aussi remisés, avec du Mario Kart autour de 60 euros, au lieu de 90 euros chez Nintendo. Un premier signe négatif pour les ventes ?

Sur le site de Leclerc, la Switch 2 est déjà soldée de 30 euros. Un prix jugé plus juste par l’entreprise. // Source : Capture Numerama

Nintendo a-t-il fait une erreur en fixant la Switch 2 autour de 470 euros ? L’existence d’un modèle exclusif au Japon, à 334 dollars, est la preuve que l’entreprise est consciente du caractère premium de sa nouvelle console. Les taxes douanières de Donald Trump créent certainement un contexte économique défavorable à l’entreprise, mais est-ce assez pour justifier le passage d’une console familiale à un produit premium, avec des jeux plus chers que des titres PS5 et Xbox ? Nos confrères de BFM Tech&Co ont interviewé des développeurs de jeux qui se disent inquiets par les prix, qui risquent de freiner l’adoption de la Switch 2 : « On a découvert comme tout le monde le prix de la machine au moment de son annonce. On s’attendait à une hausse, mais à ce point-là, c’est du jamais-vu », indique par exemple un développeur d’Ubisoft.

Nintendo a déjà baissé des prix avec la 3DS : une piste de sortie pour la Switch 2 ?

Deux jours après l’annonce de la Switch 2, il est beaucoup trop tôt pour tirer une conclusion. D’autres produits ont connu de fortes augmentations de prix, comme les iPhone, mais se vendent toujours aussi bien. Nintendo, grâce à l’image qu’il a su cultiver au fil du temps, pourrait être imperméable à ce boycott numérique. Rien ne dit que les personnes qui s’opposent à la Switch 2 aujourd’hui sont celles qui souhaitaient l’acheter. La PS5 se vend bien à un prix similaire.

Dans l’hypothèse où la Switch 2 ne rencontrerait pas le succès attendu, il existe un précédent intéressant dans l’histoire de Nintendo. En février 2011, l’entreprise avait lancé la 3DS au tarif de 249,99 euros, ce qui avait provoqué une indignation du même genre, même si les réseaux sociaux étaient moins bruyants. Face à des ventes décevantes, l’entreprise avait annoncé une baisse de prix autour des 160 euros en juillet 2011, seulement cinq mois après la sortie de la console. Un temps record pour une baisse aussi significative.

Une publicité pour la baisse de prix de la 3DS en 2011. // Source : Nintendo

Si les baisses de prix sont courantes dans le monde du jeu vidéo, elles interviennent généralement plusieurs années après la sortie, quand un nouveau modèle arrive. Nintendo a prouvé par le passé qu’il savait vite réagir pour éviter une catastrophe. Dans l’hypothèse où la Switch 2 s’en sortirait mal, alors Nintendo devrait ajuster sa politique de prix. On pourrait aussi imaginer une nouvelle grille tarifaire pour les jeux et des gestes commerciaux, comme la gratuité du jeu de démos Welcome Tour, que Nintendo compte faire payer aux acheteurs de la Switch 2 (alors qu’il avait offert des jeux comme Wii Sports dans le passé).

Quid des gens qui avaient déjà acheté la 3DS avant la baisse de prix ? Nintendo avait créé le « programme ambassadeur », pour s’excuser de cette baisse inédite. Ses membres avaient droit à 20 jeux gratuits, dont 10 titres NES et 10 titres Game Boy Advance. Ils avaient aussi une icône virtuelle sur leur écran d’accueil pour prouver qu’ils avaient fait partie des fans de la première heure.

Une 3DS achetée avant la baisse de prix, avec le mode ambassadeur. // Source : YouTube / Scott Stash

À l’époque, Nintendo avait reconnu publiquement les ventes décevantes de la 3DS. L’entreprise espère sans doute que la proposition plus généreuse de la Switch 2, qui est compatible avec tous les jeux de la première Switch, réussira à lui éviter un tel scénario. La marque ne dira probablement rien avant la fin d’année, quand elle aura pris du recul sur les ventes de Switch 2. En attendant, c’est à vous de voir !

