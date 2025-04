Lecture Zen Résumer l'article

Il avait été très vite surnommé le « mode souris » de la Switch 2. En fin de compte, Nintendo a confirmé ce mercredi 2 avril une nouvelle logique de gameplay avec sa nouvelle console. Avec des idées tout à fait intéressantes, notamment du côté des FPS.

On le savait depuis janvier : avec la Switch 2 arrive aussi une nouvelle version des Joy-Con, les fameuses petites manettes amovibles se fixant sur la tranche de la console. On avait ainsi relevé un bouton C, qui ne figurait pas sur les Joy-Con de la première Switch, mais aussi un capteur optique, préfigurant un gameplay renouvelé ou de nouveaux usages.

Au moment de la présentation initiale de la Switch 2, Nintendo s’était bien gardée de dire à quoi allaient servir les nouveaux Joy-Con. Le mystère est désormais levé. Ce mercredi 2 avril, l’entreprise japonaise a enfin révélé ses intentions avec ces contrôleurs — même si la vidéo mise en ligne en début d’année constituait déjà un premier fort indice.

Voici le mode souris pour les Joy-Con de la Switch 2

Ainsi, le mode souris des nouvelles Joy-Con offrira un gameplay original pour un jeu de golf, où l’orientation du club dépendra de celle du contrôleur. Ensuite, il n’y aura plus qu’à mimer le geste avec la main, en prenant un peu d’élan, pour heurter la balle avec assez force, afin qu’elle atteigne le trou. Pour cela, la manette s’appuie aussi sur le gyroscope.

Un autre exemple ? Dans un environnement 2D, un mini-jeu proposera par exemple d’esquiver des menaces tombant du ciel. Il faudra alors déplacer le Joy-Con dans les emplacements sûrs. Exactement comme certains petits jeux sur le web, où les mouvements dépendent du déplacement de la souris sur le bureau.

La plupart des démonstrations proposées par Nintendo concerne plutôt des mini-jeux d’ailleurs (secouer des maracas, gratter une trace de peinture sur un mur…). Mais il y a aussi des intégrations plus poussées dans des jeux plus ambitieux, comme Mario Party Jamboree, qui regroupent plein de mini-jeux, mais aussi Metroid Prime 4 Beyond !

C’est très malin de la part de Nintendo. C’est l’occasion de rapprocher un peu l’expérience FPS de l’ordinateur, avec la combinaison clavier+souris, et les jeux sur console, où toute passe par la manette. Ici, on est sur une logique hybride — comme la console après tout : on a la précision de la souris pour orienter la caméra, et la souplesse du joystock pour bouger.

Avec ce nouveau mode souris, Nintendo s’inscrit dans une histoire déjà bien longue de réinvention permanente du gameplay, via ses consoles. C’est même devenue une forme de marque de fabrique : manette en forme de trident, si caractéristique de la Nintendo 64, télécommandes Wiimote de la Wii, double écran pour les consoles portables DS et 3DS…

Reste toutefois un sujet sensible, que les joueurs et joueuses ausculteront de près avec ces nouveaux Joy-Con. D’accord, la manière d’attacher ces contrôleurs a évolué. OK, il y a un nouveau bouton C, ainsi qu’un mode souris inattendu. Et l’allongement des manettes comme l’élargissement des boutons assureront certainement une meilleure prise en main. Mais on espère surtout que cette nouvelle mouture règlera pour de bon le Joy-Con drift.

Pour aller plus loin Nintendo Switch 2 : voilà comment se détachent les Joy-Con

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama