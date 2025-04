Lecture Zen Résumer l'article

Le 2 avril 2025, Nintendo a présenté la tant attendue Switch 2. La nouvelle console arrive avec une flopée de nouveaux accessoires, mais assure aussi une compatibilité avec certains éléments de la première Switch. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les accessoires de la Nintendo Switch 2.

À l’occasion du Nintendo Direct du 2 avril, Nintendo a présenté sa petite dernière : la Nintendo Switch 2. La nouvelle console arrive avec son lot d’optimisations, de nouveaux jeux, mais aussi tout un tas de nouveaux accessoires. En outre, certains anciens accessoires conservent leur compatibilité avec la Switch 2. Faisons le point.

Tous les nouveaux accessoires pour Nintendo Switch 2

Manettes Joy-Con 2

les Joy-Con de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Commençons par un accessoire qui n’en est pas réellement un : les Joy-Con 2. Avec cette nouvelle Switch, Nintendo a dévoilé de nouveaux Joy-Con magnétiques qui sont bien évidemment fournis directement si vous achetez la Switch 2. Toutefois, si vous jouez à quatre, une seconde paire est de mise. Ces derniers intègrent le bouton C qui permet d’accéder rapidement à la fonction GameChat, une nouvelle fonction souris et un système de vibrations amélioré. Ils sont évidemment exclusifs à la Switch 2.

Dragonne Joy-Con 2

Dragonne Joy-Con 2. // Source : Nintendo

Dans le même registre, les dragonnes sont toujours bien pratiques pour éviter de laisser la Switch filer d’entre vos mains — surtout lorsque vous jouer à des jeux qui demandent de secouer le Joy-Con 2.

Support de recharge Joy-Con 2

Support de recharge Joy-Con 2. // Source : Nintendo

Tout comme le support de charge de première génération, ce nouveau support permet de recharger vos Joy-Con 2 en USB-C tout en jouant grâce à sa forme de manette. Ce support est exclusivement réservé à la Switch 2.

Manette Pro Nintendo Switch 2

Manette Pro Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Cette seconde génération de manette Pro, introduite avec la Switch 2, apporte quelques modifications par rapport à la première. D’une part, elle intègre deux nouveaux boutons (GL et GR) remappables à l’arrière. Elle voit aussi l’arrivée du nouveau bouton « C » pour accéder au GameChat. La prise en main a aussi été légèrement retravaillée, avec des sticks plus fluides et un système de vibration amélioré. En outre, cette manette propose un port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs, en plus de son port USB-C. Cette manette est exclusive à la Nintendo Switch 2.

Volant Joy-Con 2

Volant Joy-Con 2. // Source : Nintendo

Cet accessoire était prévisible avec la sortie du dernier Mario Kart World. Il permet de vivre au mieux l’expérience proposée par le jeu de course. Les volants sont vendus par deux et s’adaptent parfaitement à la taille des nouveaux Joy-Con 2.

Caméra Nintendo Switch 2

Caméra Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Autre accessoire, mais cette fois-ci quelque peu inattendu : la caméra Nintendo Switch qui permet de se filmer. Ce nouvel accessoire pour la Switch 2 s’intègre complètement au nouvel écosystème GameChat, une interface dédiée aux interactions avec ses amis. L’appareil se branche directement à la Switch 2 via le port USB-C.

Carte microSD Express

Carte microSD Express. // Source : Nintendo Direct

Cet accessoire a toute son importance dans la mesure où les cartes micoSD Express sont maintenant la norme sur la Switch 2. En effet, si vous souhaitez étendre le stockage, vous devrez nécessairement passer par ce type d’accessoire qui s’apparente à un mini SSD. La carte microSD classique utilisée sur la première Switch ne fonctionnera pas.

Il existe comme à l’accoutumée des produits sous licence Nintendo, mais des alternatives de microSD chez SanDisk, par exemple, se trouvent à bon prix. À noter que vous pouvez utiliser les cartes MicroSD sur votre Switch ou Switch OLED.

Pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2

Pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Dans la liste des essentiels, Nintendo propose aussi une pochette de transport avec une protection d’écran qui s’adapte au format de la nouvelle console.

Pochette de transport tout-en-un Nintendo Switch 2

Pochette de transport tout-en-un Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

On reste dans le même registre que l’accessoire précédent, mais il s’agit ici plutôt d’une mini-mallette, dans laquelle on peut ranger ses jeux, son chargeur, ses manettes et bien évidemment sa console. L’accessoire n’est toujours pas disponible à la vente.

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Rassurez-vous, Nintendo n’imite pas Apple de ce côté-là : l’adaptateur sera fourni d’office dans la boite à l’achat de la console. Toutefois, en cas de perte, il est possible de passer par Nintendo pour en avoir un nouveau. Le produit n’est toujours pas disponible, il le sera surement au lancement de la console.

Les accessoires compatibles avec la Nintendo Switch 2

Nintendo a fait un effort pour maintenir une certaine continuité entre les générations, notamment avec les manettes principales. Cependant, les accessoires spécifiques à l’ancienne architecture (dock, adaptateurs, supports) devront être remplacés. Cela permet à la Switch 2 d’exploiter pleinement ses nouvelles capacités matérielles. Voici la liste des appareils compatibles :

Joy-Con (Switch 1)

Impossible de jouer à Super Mario Party sans les fameux boutons. // Source : Numerama

Les Joy-Con fonctionnent via une connexion sans fil, mais ne peuvent pas être attachés à la Switch 2 pour le rechargement.

Manette Pro (Switch 1)

Manette pro de la Switch 1. // Source : Nintendo

La manette de première génération sans fil est compatible pour jouer et peut se recharger via le dock de la Switch 2. C’est une bonne alternative à la nouvelle manette Pro, dans la mesure où elle coûte bien moins cher.

Manettes rétro (NES, SNES, Nintendo 64, SEGA Mega Drive)

Manettes NES Switch. // Source : Numerama

Si vous êtes plutôt rétro-gaming, les manettes rééditées d’anciennes consoles sont aussi compatibles avec les jeux appropriés et rechargeables via le dock de la Switch 2.

