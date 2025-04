Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 a été officialisée. En attendant de pouvoir la prendre en main, on peut déjà relever un gros défaut : le retour à un écran LCD, certes plus grand.

Après des mois et des mois de rumeurs, longtemps marqués par le silence de Nintendo, la Switch 2 est officielle depuis janvier. Elle a été enfin officialisée en détail le 2 avril 2025, avec des informations sur ses caractéristiques techniques et ses jeux. Son concept est le même qu’avec la première Switch : il s’agit d’une tablette sur laquelle on attache des petites manettes (les Joy-Con), avec un dock pour se relier à la télé.

La partie tablette est équipée d’un écran pour pouvoir jouer au format nomade. La Switch 2 s’appuie sur une surface d’affichage plus grande que la première Switch, limitée à 6,2 pouces (LCD) et 7 pouces (OLED). Ces mensurations à la hausse (7,9 pouces), qui amélioreront le confort visuel, s’accompagnent néanmoins d’un retour en arrière : la Switch 2 repasse au LCD.

Premier aperçu de la Switch 2 en janvier. // Source : Capture YouTube Nintendo France

Pas d’écran OLED pour la Switch 2

Les rumeurs étaient donc vraies, et c’est malheureux : la Switch 2 se contente d’une dalle LCD de 7,9 pouces (avec des bords étrangement épais), avec du 120 Hz et du 1080p. Ce qui veut dire que la qualité visuelle sera moins bonne que sur la Switch OLED en termes de rendu des couleurs et de profondeur des noirs.

C’est vraiment dommage, quand on sait que les ventes récentes de Switch se sont davantage orientées vers le modèle OLED — selon les chiffres du premier semestre de la dernière année fiscale. Nul doute que Nintendo pourra utiliser l’argument, technique, déjà brandi par Valve pour le Steam Deck — qui a pourtant fini par passer à l’OLED.

Ce choix très discutable de Nintendo est économique (ça coûte plus cher, ce qui signifie moins de marges). C’est aussi une question de stratégie commerciale : tout porte à croire que la firme nippone lancera une Switch 2 OLED dans quelques années, pour compléter la gamme et revitaliser les ventes. Nintendo aurait tort de se priver de ce levier qui nourrit un business bien huilé.

À l’arrivée, les joueuses et les joueurs en pâtissent : il leur faudra repasser à la caisse pour bénéficier de la meilleure expérience. Difficile, en effet, de retourner sur un écran LCD quand on a goûté à l’OLED — en espérant que la luminosité de l’écran de la Switch 2 soit suffisamment élevée pour compenser (la première Switch, en LCD comme en OLED, souffrait sur ce point).

L’écran de la Switch 2 vs. celui de la Switch 1. // Source : Nintendo

À noter que Nintendo n’est pas le premier constructeur du marché des jeux vidéo à revenir en arrière sur la technologie d’affichage. La première génération de la PS Vita, deuxième console portable de Sony, était déjà pourvue d’un écran OLED en 2011. La multinationale avait lancé un second modèle en 2013, avec un design repensé (plus compact) et un écran… LCD. Ah, les économies !

