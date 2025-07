Lecture Zen Résumer l'article

Studio reconnu pour ses portages vidéoludiques de qualité, Virtuos s’est récemment exprimé sur la puissance de la Switch 2. La console de Nintendo serait bien plus proche d’une Xbox Series S que d’une PS4.

Quelle est la vraie puissance de la Switch 2, décrite comme 10 fois plus élevée que la Switch 1, d’après Nvidia ? Voilà une question qui taraude l’esprit de nombreuses personnes depuis des mois, mais qui n’a pas empêché la console de Nintendo de connaître un départ canon, le 5 juin dernier.

Une question à laquelle des éléments de réponse sont apparus, lors d’une interview parue le 4 juillet dans les colonnes de Wccftech. Des membres du studio Virtuos se sont exprimés sur la fiche technique de la Switch 2, et ils sont élogieux.

Virtuos est habile dans l’art de maîtriser et d’optimiser les caractéristiques d’une console. On parle d’un studio qui s’est spécialisé dans les portages de jeux et les remasterisations flamboyantes. Dernier exemple en date ? The Elder Scrolls IV: Oblivion, qui s’est offert un sacré ravalement de façade. Il peut aussi proposer un soutien de poids à des projets d’envergure. Pour le dire autrement, Virtuos sait de quoi il parle.

La Switch 2 est plus proche de la Xbox Series S que de la PS4

Alors, la Switch 2 se rapproche-t-elle plus d’une Xbox Series S ou d’une PS4 ? Directeur technique chez Black Shamrock, une filiale de Virtuos, Eoin O’ Grady fait le bilan suivant :

« Du côté du GPU, la Switch 2 est un ton en dessous de la Xbox Series S ; une différence plus perceptible en mode portable. Cependant, la Series S n’est pas compatible avec le DLSS, contrairement à la Switch 2. Cela rend les deux consoles comparables sur le GPU. Du côté du CPU, en revanche, il y a un gap net entre les deux consoles. De ce point de vue, la Switch 2 se rapproche davantage de la PlayStation 4, avec un CPU à peine plus puissant que celui de la PS4. »

La console en main. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Eoin O’ Grady précise que le fait que la Switch 2 soit plus proche de la PS4 sur le critère du CPU n’est pas réellement un problème :

« Comme la plupart des jeux d’aujourd’hui demandent davantage au GPU qu’au CPU quand ils sont bien optimisés, explique-t-il, l’impact de cette différence dépend des jeux et du framerate visé. N’importe quel jeu tournant à 60 fps sur une Series S devrait facilement être porté sur Switch. De la même manière, un jeu à 30 fps sur Series S orienté sur le GPU pourra être porté facilement. »

Cela étant, « les jeux avec un moteur physique avancé, des animations ou d’autres éléments qui tirent plus sur le CPU présenteront davantage de défis pour atteindre les 30 ou 60 fps, ou demanderont des optimisations supplémentaires pendant le développement. »

L’intéressé reste généralement optimiste sur les performances de la Switch 2, y compris sur le rendu des ombres et de la lumière grâce au ray tracing. Il vante enfin les mérites du DLSS, qui fait des miracles sur un titre comme Cyberpunk 2077. Le RPG de CD Projekt Red peut d’ailleurs constituer une vitrine pour la technologie, en donnant des idées aux autres studios. D’autant que le portage a été réalisé rapidement.

