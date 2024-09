Lecture Zen Résumer l'article

Nous sommes déjà à mi-parcours des French Days 2024, mais les promotions continuent de tomber. Il reste encore quelques jours pour profiter des bonnes affaires chez Amazon, Boulanger, Fnac et bien d’autres enseignes. Smartphones, tablettes, PC portables, téléviseurs 4K… Voici notre sélection actualisée des meilleures offres de l’événement.

Depuis 2018, les Français profitent de ventes flash exclusivement réservées à l’Hexagone. Cette période de French Days, qui s’étend sur une semaine et se déroule deux fois par an, tombe à point nommé en septembre, alors que les dépenses liées à la rentrée sont souvent couteuses. Cet évènement est donc l’occasion idéale pour dénicher de bonnes affaires parmi les indispensables de votre liste de « fournitures tech », chez des enseignes comme Boulanger, Darty, Fnac, Cdiscount et bien d’autres…

Mais attention, toutes les offres ne valent pas le coup. En effet, les French Days représentent une opportunité rêvée pour certaines marques et revendeurs de se débarrasser de vieux stocks, souvent peu attractifs. Pour vous éviter de tomber dans ces pièges, Numerama vous propose une sélection triée sur le volet des véritables bonnes affaires, afin de pouvoir pleinement profiter de ces promotions sans mauvaise surprise.

Les meilleures affaires chez Darty, Boulanger, Fnac, Amazon, Cdiscount…

C’est le jour J ! Cet article sera mis à jour en continu au rythme des French Days. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dès votre première visite, n’hésitez pas à revenir jeter un œil régulièrement. Voici le récapitulatif des offres présentes dans ce guide des French Days :

🏠 Maison

📺 TV et écrans

📱 Smartphones

💻 PC et tablettes

🎮 Consoles

🎧 Accessoires

La PS5 Slim (édition numérique) est en promotion

La PS5 Slim (édition numérique) // Source : Numerama

Alors que les précommandes de la PS5 Pro ont débuté hier, la PS5 Slim Édition Numérique reste une excellente option pour ceux qui cherchent une console next-gen sans se ruiner. Disponible à 389 € au lieu de 449 € sur Amazon, cette version allégée propose l’expérience Playstation sans lecteur Blu-Ray. Tout passe par le PlayStation Store.

Le modèle plus compact conserve cependant toute la puissance de la PS5 originale. Vous profitez des mêmes jeux en 4K, d’un SSD ultra rapide et de temps de chargement réduits, le tout dans un format plus léger. Toutefois, il faut noter que les 825 Go de stockage de son SSD peuvent rapidement se remplir, surtout avec les jeux modernes très volumineux. Il est donc recommandé d’ajouter un SSD externe pour éviter de manquer d’espace.

Enfin, si vous voulez ajouter un lecteur de disque par la suite, sachez que Sony commercialise un lecteur de disque à l’unité qui peut se clipser à la console. Mais ce n’est vraiment pas le moment pour l’acheter, car les précommandes des PS5 Pro ont fait exploser les prix. Et pour cause, elles n’ont pas de lecteur de disque intégré.

L'iPhone 15 est encore moins cher pendant les French Days

iPhone 15 // Source : Numerama

L’iPhone 15 est proposé à 749 € sur Amazon, contre 869 € sur l’Apple Store. Bien que l’iPhone 16 soit sorti, le 15 reste une excellente option, surtout à ce prix réduit.

Il reprend le design classique des modèles précédents, avec des bords légèrement arrondis pour un confort en main. Sa taille est idéale avec ses 6,1 pouces et un poids léger de 171 g, ce qui le rend très agréable à utiliser. Son écran OLED garantit une bonne lisibilité en toutes circonstances, même si le rafraîchissement limité à 60 Hz est quelque peu décevant sur un modèle smartphone de ce prix. La nouveauté de cette génération est la présence du Dynamic Island, une encoche dynamique qui remplace celle des anciens modèles. Sous le capot, la puce A16 Bionic fait tourner l’ensemble sans problème, que ce soit pour du multitâche ou des jeux vidéo.

La nouvelle Apple Watch baisse de 40 €

Apple Watch Series 10 // Source : Numerama

L’Apple Watch Series 10 est en promo à 409 € sur Amazon, au lieu de 449 €.

Avec son écran 30 % plus grand, elle est plus lisible et plus fine, ce qui la rend encore plus confortable à porter. Vous pouvez surveiller votre santé avec des outils comme l’électrocardiogramme, le suivi du rythme cardiaque et même des notifications en cas de souci.

Côté sport, elle suit toutes vos activités, que ce soit pour la course, la natation ou même la plongée. Vous avez accès à des données avancées pour améliorer vos entraînements, et un abonnement de 3 mois à Apple Fitness+ est offert avec la montre. Elle est aussi très pratique pour rester connecté(e) : passer des appels, envoyer des messages, ou écouter vos musiques préférées, directement depuis votre poignet.

Le Samsung Galaxy A55 se retrouve presque à moitié prix

Samsung Galaxy A55 // Source : Numerama

En ce moment, le Samsung Galaxy A55 est proposé à 274,99 € au lieu de 499 € sur Cdiscount grâce au code 15DES129. Une réduction intéressante pour un smartphone qui se rapproche en tout point d’un modèle haut de gamme, à part sur le prix.

Au premier bord, le design n’est pas sans rappeler la gamme des Galaxy S, les modèles plus chers de Samsung. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,6 pouces en Full HD+, offrant des couleurs vibrantes et un rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité maximale. Idéal pour la navigation, les vidéos ou les jeux, le Galaxy A55 gère parfaitement les tâches quotidiennes grâce à son processeur Exynos 1480 et ses 8 Go de RAM. Côté photo, son triple capteur assure des clichés nets et détaillés, même en basse lumière, et il permet de filmer en 4K. Niveau autonomie, il tient une journée et demie, et se recharge rapidement avec son chargeur 25 W.

Le Nakamura E-Summit LTD baisse son prix de 600 € pour les French Days

Nakamura E-Summit LTD // Source : Numerama

Le Nakamura E-Summit LTD est actuellement en promotion sous les 1000 € pour les French Days chez Intersport, ce qui le rend bien plus accessible pour ceux qui cherchent un VTT électrique pour la montagne ou les chemins de campagne.

Ce vélo électrique permet de franchir les montées sans trop d’effort, tout en restant fluide et agréable à conduire grâce à son moteur central puissant (70Nm). Avec une batterie de 375Wh, intégrée au cadre, il offre une autonomie d’environ 60 km, ce qui est idéal pour des balades de plusieurs heures. Cependant, ce chiffre dépend toujours de la manière dont le vélo est utilisé et de la qualité des chemins empruntés. L’un de ses gros avantages, c’est son confort de conduite. Il est disponible en 3 tailles : S,M et L, de quoi s’adapter à tous les gabarits. Grâce à sa suspension avant et ses 9 vitesses, il s’adapte bien aux terrains irréguliers sans trop de chocs. Les freins à disque hydrauliques Shimano garantissent un freinage puissant et précis, même dans des conditions difficiles.

À noter que vous pouvez aussi profiter d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

L’aspirateur robot Roborok Qrevo S passe à 579 €

Roborok Qrevo S // Source : Numerama

Le Roborock Qrevo S est en forte promotion à 579 € sur Amazon, une belle réduction par rapport à son prix habituel de 799 €.

Avec sa station multifonction, le Qrevo S fait tout : il vide sa poussière, lave et sèche automatiquement ses serpillières, et remplit son réservoir d’eau. Vous n’avez donc presque rien à faire, il s’occupe de tout. Sa puissance d’aspiration de 7000 Pa permet d’éliminer efficacement la saleté, même dans les tapis et moquettes. Grâce à la technologie LiDAR et au système Reactive Tech, il détecte et évite les obstacles, ce qui lui permet de naviguer assez facilement dans les espaces encombrés. Il propose aussi des suggestions intelligentes pour éviter les zones problématiques, comme sous les meubles. Le Qrevo S est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri, ce qui vous permet de le commander à la voix.

Ce téléviseur 4K Samsung passe de 1 799 € à 899 € pour les French Days

TV Samsung Neo QLED 4K TQ55QN85C // Source : Numerama

Le Samsung Neo QLED sorti en 2023 voit son prix chuter de 1 799 € à 899 € sur Carrefour.

Ce modèle de 55 pouces (140 cm) affiche une dalle d’une résolution 4K avec des Quantum Mini LED. Pour faire simple, ces petites LED permettent d’avoir une image beaucoup plus précise, avec des contrastes profonds, ce qui donne des noirs plus intenses et des blancs très lumineux. Cette gamme reste inférieure aux modèles OLED mais demeure une bonne alternative, moins coûteuse. Avec son processeur Neural Quantum 4K, le téléviseur améliore la mise à l’échelle de vos films, séries et vidéos pour un rendu net.

Ce téléviseur Samsung est également une option solide pour les joueurs avec son rafraîchissement de 120 Hz, apportant une grande fluidité en jeu.

Logitech G Pro X SE se trouve à 51 € pendant les French Days

Logitech G Pro X SE // Source : Numerama

Entrée de gamme des Logitech Pro X, cette version SE est encore plus abordable pendant les French Days. Le casque passe à 51 € sur Amazon, au lieu de 89 €, grâce au code FD10.

Pour le gaming, les transducteurs PRO-G de 50 mm assurent une précision audio incroyable, tandis que le son surround 7.1 vous enveloppe dans un environnement sonore immersif – de quoi repérer et situer vos ennemis de très loin dans les jeux. Pour la communication, le casque embarque la technologie Blue VO!CE pour filtrer la voix et donner un rendu plus clair en éliminant les bruits environnants. Il est conçu en aluminium et en acier, ce qui devrait lui garantir une bonne durée de vie, et les oreillettes en mousse à mémoire de forme ajoutent un confort supplémentaire.

Une tablette A9+ offerte pour l’achat d’un Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Numerama

Pour les French Days, Samsung propose une offre intéressante sur son modèle de smartphone haut de gamme. En effet, pour l’achat d’un S24 Ultra, la marque offre une tablette A9+, de quoi économiser 209 €. Il s’agit d’un modèle de 64 Go, parfait pour un usage récréatif avec son écran de 11 pouces.

Concernant le Galaxy S24 Ultra, est-il encore nécessaire de le présenter ? Ce rival direct de l’iPhone 16 représente aujourd’hui l’un des mailleurs choix haut de gamme chez Android. Lancé en août 2024, le Samsung Galaxy S24 Ultra est doté d’un superbe écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, offrant une bonne fluidité grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son format imposant séduira les amateurs de grands écrans, mais pourrait être trop massif pour ceux qui préfèrent des smartphones plus compacts. Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 3, un processeur ultra performant qui gère sans difficulté les tâches les plus exigeantes, y compris les jeux les plus gourmands, sans jamais surchauffer, même lors d’une utilisation prolongée.

Associé à la tablette A9+, c’est un excellent combo des Frecnh Days, idéal pour se faire plaisir ou offrir un cadeau à un proche.

L'Apple Watch SE se trouve à 200 € pendant les French Days

Apple Watch SE // Source : Numerama

L’Apple Watch SE 40 mm affiche un prix catalogue autour de 250 € chez Apple. En ce moment, elle se trouve à 204 € sur Cdiscount avec le code 15DES129.

Pour ce prix, vous avez une bonne entrée en matière sur les montres connectées. Si vous êtes sur iPhone et que vous souhaitez obtenir une première smartwatch pour en voir l’utilité au quotidien sans vous ruiner, la SE de 2022 est sûrement la meilleure option aujourd’hui. Elle permet d’avoir un suivi assidu de votre santé avec ses capteurs. On y retrouve un cardiofréquencemètre, un suivi de sommeil, etc. Mais elle peut aussi s’avérer assez pratique au quotidien avec le paiement sans contact ou encore recevoir ses notifications au poignet

Le SSD Samsung 990 Pro atteint un prix rarement observé pendant les French Days

SSD Samsung 990 Pro // Source : Numerama

Habituellement proposé à plus de 100 €, ce SSD Samsung de 1 To pour PS ou PC est actuellement en promotion à 79 € sur Amazon, Avec le code FD10.

Ce modèle est l’évolution du 980 Pro de Samsung. Il fait partie, selon nous, des meilleures options pour les PS5. Avec lui, vous pourrez installer une multitude de jeux supplémentaires sans être limité par les 822 Go, ou 622 Go pour les anciens modèles. Il pourra aussi être installé sur la dernière PS5 Pro. Sur console, il vaut mieux l’équiper d’un dissipateur, comme cette référence Glotrends à 11 € afin d’éviter la surchauffe de votre machine.

Ce SSD peut aussi redonner un coup de neuf à votre PC, à condition d’installer le système d’exploitation dessus. Les temps de chargement de vos applications seront alors réduits, en plus du stockage supplémentaire.

La RTX 4080 Super est en dessous de 1 000 € pendant les French Days

RTX 4080 Super // Source : Numerama

Habituellement commercialisé au-dessus des 1 000 €, la RTX 4080 Super de chez PNY se trouve à 984 € sur Cdiscount, toujours avec le code 15DES129.

Avec la RTX 4080 Super de chez Nvidia, on accède au très haut de gamme. Conçue pour exceller sur des résolutions élevées comme le 2K et le 4K, cette carte graphique permet de jouer en ultra haute qualité avec des taux de rafraîchissement fluides et des graphismes aux oignons. Elle se montre également redoutable pour des tâches exigeantes comme le rendu 3D, le montage vidéo en 4K, ou encore la création d’images via IA générative en local.

Gardez en tête qu’avec ce type de carte, votre configuration doit suivre. Pour exploiter pleinement le potentiel du GPU, mieux vaut opter pour un processeur Ryzen 7000 ou un Intel i5 de 13e ou 14e génération au minimum.

Ce PC portable ChromeBook est encore moins cher pendant les French Days

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 // Source : Numerama

Le Chromebook Lenovo Ideapad 3 14M868 est à 249 € au lieu de 299 € chez Boulanger pendant les French Days.

Avec son écran tactile de 14 pouces en Full HD, la navigation est fluide et intuitive. Il est équipé d’un processeur MediaTek Kompanio 520 et de 8 Go de RAM, de quoi gérer sans souci le multitâche et les applications légères.

Son stockage eMMC de 128 Go est suffisant pour conserver vos fichiers essentiels. Il est compatible avec le Wi-Fi 6, de quoi profiter d’une connexion performante si votre Box le permet. Son système d’exploitation ChromeOS est intuitif, mais embarque uniquement les applications du Google Play Store. Comptez jusqu’à 13 heures d’autonomie selon le constructeur, de très solides performances pour ce prix.

Le Set LEGO La Voie lactée est en promotion

Pour les french Days, le Set LEGO La Voie Lactée, en promotion à 134 € au lieu de 199 € sur Cdiscount, grâce au code promo 15DES129.

Ce set de plus de 3 000 pièces est un véritable tableau à accrocher qui représente notre galaxie avec un effet 3D du plus bel effet. Il s’agit d’une création à la fois artistique et ingénieuse, idéale pour les amateurs d’espace et de décoration unique.

De loin, c’est effectivement La Voie Lactée, mais lorsque qu’on se rapproche, d’autres formes se dessinent. Les détails sont surprenants : des pièces improbables comme des rubis, des fleurs, et même des animaux se cachent dans la construction, ajoutant une touche d’humour. Ce set est parfait pour ceux qui cherchent un projet ludique et décoratif, avec un bonus : certaines pièces fluorescentes qui brillent dans le noir.

EA FC 25 n’est même pas sorti, mais il est déjà en promotion pour les French Days

EA FC 25 // Source : Numerama

Comme chaque année, EA FC 25 est le jeu de foot le plus attendu. Cette année, il bénéficie des promos French Days avant même sa sortie. Vous pouvez le trouver à 55 €, au lieu de 65 €, avec le code FD10 à cocher sur Amazon. Les livraisons commenceront à partir du 27 septembre.

Le jeu ne brille pas par son innovation, ce qui n’est guère surprenant avec un rythme de sortie annuel. Cela dit, ce n’est pas ce que l’on attend particulièrement d’un EA FC. Cette année, il reste fidèle à sa formule habituelle, avec toutefois une nouveauté dans le mode Ultimate Team : le mode Rush 5. Ce dernier s’inspire du club pro, mais avec un effectif réduit et l’intégration des cartes Ultimate Team.

La Nintendo Switch OLED avec Mario Kart Live se trouve 100 € moins cher

Nintendo Switch + Mario Kart Live // Source : Numerama

Habituellement proposée autour de 425 €, ce pack Nintendo Switch OLED avec Mario Kart Live baisse à 328 € chez Leclerc, pendant les French Days.

Pour ce prix, vous avez la dernière console de la marque. Ce modèle de Switch affiche un bel écran OLED, de quoi profiter des jeux dans une bonne qualité. En plus de la station d’accueil et manettes Joy-Con blanches, la Switch arrive avec le très bon Mario Kart Live.

Cet opus est assez unique puisque le jeu de course permet de créer des circuits sur mesure chez soi, apportant un certain vent de fraîcheur par rapport aux 48 circuits classiques de Mario Kart 8.

Les AirPods 4 avec réduction de bruit profite déjà d'une réduction de 10 € durant les French Days

AirPods 4 French Days // Source : Numerama

Présenté lors de la dernière Keynote d’Apple, les AirPods 4 se trouve d’ores et déjà moins cher. Sur Rakuten (vendeur Boulanger), leur prix baisse de 15 € avec le code RAKUTEN15.

Il s’agit ici du modèle le plus onéreux avec la réduction de bruit active, les premiers écouteurs chez Apple à proposer cette fonction sans la conception intra-auriculaire. Une fois dans les oreilles, ils couvrent une bonne partie des bruits parasites qui peuvent nuire à l’écoute. Les performances sont au rendez-vous, même s’ils n’égalent pas les AirPods Pro 2 sur ce terrain. Les AirPods 4 héritent toutefois de la puce H2, ce qui les rend proches du rendu audio excellent des AirPods Pro 2.

La version la plus chère est évidemment la plus intéressante, mais si la réduction de bruit active n’est pas un point essentiel pour vous, alors vous pouvez choisir les AirPods 4 sans ANC, aussi en promotion avec le même code.

Ce grand TV 4K Philips Ambilight haut de gamme perd 100 €

TV 4K OLED Philips Ambilight // Source : Numerama

Le TV 4K 65OLED849 Philips Ambilight est en promotion chez Darty. Il passe de 1 790 € à 1 690 € avec le code DARTY100 pendant les French Days uniquement.

Sous l’écran de 65″, on retrouve une dalle avec la technologie OLED, offrant des images très colorées et des contrastes saisissants, avec des noirs plus profonds que sur une dalle LCD.

Ce téléviseur propose le système Ambilight, qui projette les couleurs de l’écran sur le mur grâce à une multitude de LED multicolores à l’arrière. Cela a pour effet de renforcer l’immersion et de donner l’impression d’être au cinéma, voire mieux. Côté performances, il est équipé du processeur P5 boosté à l’intelligence artificielle, qui optimise l’image en fonction du contenu affiché. Le téléviseur fonctionne sous Google TV, l’un des meilleurs systèmes d’exploitation TV du marché actuellement.

Les amateurs de jeux vidéo peuvent également profiter d’une bonne fluidité, puisqu’il propose une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi qu’une compatibilité avec les technologies G-Sync et FreeSync. Côté son, le téléviseur est plutôt performant, mais une barre de son est tout de même recommandée.

L’iPhone 16 est déjà en promotion pendant les French Days

iPhone 16 en promotion durant les French Days // Source : Numerama

À peine sorti, et déjà disponible sous la barre des 900 €. Bien que l’iPhone 16 ait été présenté lors de la Keynote d’Apple il y a seulement deux semaines, il est déjà proposé à un prix très attractif sur Rakuten pendant les French Days, grâce au code RAKUTEN15.

À ce tarif, il s’agit d’une version globale qui fonctionne exactement comme les modèles français. Ce nouvel iPhone reprend la recette des anciens avec une puce A18 bien meilleure, permettant de faire tourner les dernières applications et les jeux de manière fluide. On pourrait même dire qu’elle est « sous-exploitée » pour le moment, puisqu’elle a été conçue pour prendre en charge l’IA Apple Intelligence, une fonctionnalité qui n’est pas encore disponible en France.

Néanmoins, cette année, l’iPhone 16 apporte aussi son petit lot de nouveautés. Il peut désormais prendre des clichés macro grâce à son capteur ultra grand-angle de 12 MP et même des photos spatiales (en 3D). Mais il embarque surtout de 2 nouveaux boutons : « action » (autrefois réservés aux modèles Pro) et le « Camera Control ». Ce dernier, dédié à l’appareil photo, améliore l’accessibilité aux options de zoom, aux filtres et à d’autres raccourcis bien pratiques. À ce prix, c’est une bonne offre pour ceux qui possèdent un iPhone ancien (13 ou antérieur) et veulent passer à un modèle récent. Vous pouvez comparer l’iPhone 16 aux autres modèles dans notre guide des meilleurs smartphones en 2024.

La tablette Galaxy A9+ passe à 160 €

Samsung Galaxy Tab A9+ // Source : Numerama

Habituellement vendue autour de 259 €, la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ passe en dessous des 160 € sur Cdiscount pendant les French Days.

Sortie fin 2023, cette tablette compacte dispose d’un processeur Snapdragon 695 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est parfait pour naviguer sur toutes les applications sans problème et en installer en quantité sans risquer la rupture.

Avec 11 pouces et 90 Hz de rafraîchissement, contre 8,7 pouces et 60 Hz pour le modèle A9 standard, cette tablette propose un meilleur écran pour jouer ou consommer du multimédia. Il s’agit d’une tablette entrée de gamme pour un usage quotidien. À noter que la version 64 Go est aussi en promotion à 149 €, mais pour 10 € de plus on vous conseille de prendre le double en termes de stockage.

Le TV QLED Samsung The Frame se trouve sous la barre des 1 000 €

TV QLED Samsung The Frame. // Source : Numerama

Avec ses allures de tableau, le TV QLED The Frame est à la fois un très bon écran et un objet de décoration pour votre intérieur. Pendant les French Days, la version 55″ (139 cm) se trouve à 999 €.

En effet, le téléviseur The Frame ne se contente pas d’un design atypique. L’écran a droit à une dalle Qled 4K rafraîchie à 100 Hz, de quoi obtenir une image avec de beaux contrastes et une très bonne fluidité. Il dispose d’un port HDMI 2.1, une bonne option pour les gamers en quête de FPS et d’une faible latence. Enfin, son revêtement antireflet est efficace, ce qui permet de le positionner dans des pièces très exposées sans perdre en visibilité.

Le smartphone Xiaomi RedMi Note 13 Pro est à moins de 200 €

Xiaomi RedMi Note 13 Pro // Source : Numerama

Pendant les French Days, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4 Go est proposé à moins de 200 € sur Cdiscount avec le code promo 15DES129 – soit deux fois moins que son prix catalogue.

Ce smartphone offre un bel écran avec une dalle Amoled de 6,67 pouces au format 20:9 et rafraichi à 120 Hz. Ses performances sont solides et il dispose d’une bonne qualité photo avec ses trois capteurs 200 Mp, 8 Mp et 2 Mp. Il se recharge rapidement grâce à la charge rapide 67 W et tient facilement la journée en autonomie. Seul petit bémol, la présence de quelques pubs dans l’interface, mais elles peuvent être supprimées. La version 512 Go est aussi en promotion à 229 € au lieu de 399 €.

Ce chargeur 30 W pour iPhone passe sous les 10 €

Chargeur Belkin 30W // Source : Numerama

Les chargeurs ont tendance à s’user rapidement et le rachat d’un neuf est souvent un moment que l’on repousse, même lorsque les câbles sont apparents. Si vous êtes dans ce cas, il est peut-être temps d’en changer. Le Belkin est en forte promotion chez Boulanger durant les French Days, passant de 24 € à seulement 9,99 €.

Ce chargeur secteur de 30 W est capable de recharger rapidement aussi bien les iPhone que les Samsung Galaxy et autres appareils compatibles USB-C. Grâce à la technologie PPS, il ajuste automatiquement la puissance pour une recharge rapide et sécurisée.

Le Sony WH-1000XM4 à 214 €, contre 379 € habituellement

Sony WH-1000XM4. // Source : Numerama

Le Sony WH-1000XM4 est l’un des meilleurs casques audio du marché et il est actuellement en promotion à 214 € sur Rakuten, grâce au code RAKUTEN15.

Ce modèle est apprécié pour sa réduction de bruit active ultra-efficace, capable de filtrer presque tous les bruits environnants. C’est bien simple, une fois qu’il est vissé sur la tête avec la réduction de bruit active, vous n’entendez rien autour de vous. Au-delà de ces performances, le côté audio du Sony WH-1000XM4 n’est pas en reste. Ce dernier propose un son chaleureux, une bonne dose de graves et une scène sonore impressionnante qui donne l’impression d’être enveloppé par le son — comme à un concert, en somme.

Il offre également une autonomie d’environ 30 heures, idéale pour les grands voyageurs. En plus, il est pliable, de quoi le transporter sans trop d’encombrement.

L’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est en promotion

Dyson V12 Detect Slim Absolute // Source : Numerama

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est disponible en promotion pendant les French Days sur Cdiscount. Avec le code 15DES129, son prix passe de 699 € à 534 €, soit une réduction de plus de 160 €.

Ce modèle haut de gamme est parfait pour ceux qui veulent un aspirateur à la fois pratique et performant. Il s’adapte à tous les types de sols grâce à ses deux brosses : la Motorbar, qui ajuste automatiquement la puissance d’aspiration, et la Fluffy avec sa lumière intégrée, idéale pour repérer la poussière dans les endroits sombres. Son écran LCD est un petit plus sympa : il affiche ce que vous aspirez en temps réel, ce qui peut être amusant, mais surtout, il vous permet de surveiller l’autonomie et les performances de l’appareil. Léger (seulement 2,4 kg), il est facile à manier et puissant, avec un moteur qui monte à 125 000 tours/minute.

Niveau autonomie, vous avez jusqu’à 1 heure en mode éco, mais si vous avez besoin d’un coup de boost, il tiendra environ 15 minutes. C’est largement suffisant pour un nettoyage rapide et efficace.

Nos autres bons plans et guides des French Days

Quand, où et comment : tout savoir sur les promos des French Days 2024

C’est quoi, les French Days ?

Les French Days sont une période de promotions, lancée en 2018 en réponse au Black Friday américain. Deux fois par an (avec des dates en mai et en septembre), plusieurs enseignes françaises cassent les prix dans des secteurs variés comme la tech, l’électroménager et l’informatique. Contrairement aux soldes, les French Days ne durent qu’une semaine et se concentrent principalement sur les achats en ligne, bien que des promotions soient également disponibles en magasin.

Quelle est la date French Days et combien de temps dure l’évènement ?

Pour l’édition des French Days d’automne 2024, l’évènement débute le mardi 24 septembre à partir de 7h du matin. Il dure une semaine, jusqu’au lundi 30 septembre à 23h59.

Quelles enseignes participent aux French Days ?

À l’origine, six grandes enseignes françaises ont lancé les French Days : Showroomprivé, La Redoute, Darty, Fnac, Boulanger et Cdiscount. Depuis, d’autres acteurs majeurs tels qu’Amazon, Rakuten, Ubaldi et Rue du Commerce ont rejoint l’événement.

