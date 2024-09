Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Rog Ally d’Asus est une très bonne console portable avec des performances au rendez-vous, mais malheureusement vendue trop cher à sa sortie. Elle devient plus intéressante lorsqu’elle baisse son prix de 100 € pendant les French Days.

C’est quoi, cette promotion French Days sur la console portable d’Asus ?

L’Asus Rog Ally, modèle Z1 Extreme 512 Go, est normalement vendue 699,99 € sur le site officiel d’Asus. Elle est disponible au prix de 599,99 € sur le site de La Fnac.

Et si vous êtes titulaires d’une carte Fnac en cours de validité, jusqu’au jeudi 26 septembre 2024, avec le code promo FRENCHDAYS, votre compte fidélité sera automatiquement crédité de 40 € offerts en chèque-cadeau.

C’est quoi, cette console portable d’Asus ?

L’Asus Rog Ally est une console portable qui tourne sous Windows 11. Sortie en 2023, elle a été remplacée cet été par la Rog Ally X. Son design est standard et ressemble à la plupart des consoles portables, Steam Deck en tête. Ses matériaux en plastique peuvent paraître cheap au premier abord, mais les finitions sont toutefois excellentes et la console offre une bonne ergonomie, avec un poids de 608 g et une bonne disposition des boutons. Notez que malgré ses bonnes performances, la console d’Asus reste silencieuse et ne chauffe pas.

L’écran IPS LCD de 7 pouces, à la définition Full HD de 1 920 × 1 080 pixels, s’accompagne d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Cette version embarque la puce AMD Z1 Extreme couplée à 16 Go de RAM partagée. Les performances graphiques sont optimisées avec des jeux qui tournent à 60 fps sans problème, sans sacrifier la partie graphique. La technologie FreeSync permet d’éviter les déchirures de l’image, et la compatibilité récente avec le FSR 3 d’AMD améliore le framerate sur les jeux compatibles.

Est-ce que la Rog Ally vaut le coup pour les French Days ?

C’est une très bonne affaire pour une console portable performante et fiable. La Rog Ally Z1 Extreme n’est malheureusement pas la machine la plus accueillante qui soit, la faute à Windows 11 qui n’est pas adapté à la navigation dans une console portable. La surcouche logicielle Armory Crate SE simplifie l’ensemble, et propose une bibliothèque de jeux organisée et de nombreux préréglages.

Enfin, son autonomie est d’un peu moins de 2 h, si vous poussez les paramètres et la luminosité à fond. Sinon, comptez jusqu’à 4 h d’utilisation. Vous pouvez aussi brancher la console à une prise secteur pendant vos sessions de jeux.

