[Deal du jour] Si vous souhaitiez acquérir la nouvelle Apple Watch, sans vouloir y mettre le prix fort, la montre haut de gamme version GPS 40 mm est en ce moment en promotion pour les French Days.

C’est quoi, cette promotion sur cette Apple Watch ?

La montre connectée Apple Watch Series 10 est normalement vendue à partir de 449 € sur le site d’Apple. Le modèle GPS 42 mm est en ce moment proposé au prix de 404,99 € sur le site de Cdiscount, grâce au code 15DES129.

Notez que la montre est actuellement en rupture de stock, mais sera de nouveau disponible à partir du 23 octobre 2024.

Pour les moins patients, sachez qu’elle est aussi disponible en promotion immédiatement à 534 € chez Rakuten, avec le code RAKUTEN15.

C’est quoi, cette montre connectée ?

L’Apple Watch 10 change un peu son design par rapport aux modèles précédents. La montre connectée gagne en surface d’affichage avec un écran plus étendu, et donc une montre plus large, mais paradoxalement plus fine. Avec son look slim et ses bordures plus arrondies, elle ne fait maintenant plus que 9,7 mm d’épaisseur (contre 10,7 mm auparavant), et pèse 30 g. La montre est belle et élégante et la qualité des finitions est irréprochable. Elle est résistance à l’eau jusqu’à 50 m et résistante à la poussière.

Son boîtier plus grand permet d’accueillir une dalle OLED de 1,78 pouce, à la grande surface d’affichage. Sa luminosité de 2 000 nits offre une très bonne visibilité sous la plupart des angles de visionnage, grâce à la nouvelle technologie « OLED grand-angle ». Son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz apporte une grande fluidité qui rend l’utilisation agréable, notamment pendant la pratique d’un sport. Niveau performances, la puce Apple S10 est sensiblement la même que la puce S9, si ce n’est qu’elle permet une recharge 30 % plus rapide.

À ce prix, cette montre connectée est-elle une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire pour un modèle si récent ! Les fonctions classiques sont présentes, comme les mesures de la fréquence cardiaque, l’électrocardiogramme, le taux d’oxygène dans le sang ou encore la température nocturne. Au rang des nouveautés, le suivi de l’apnée du sommeil fait son apparition. L’Apple Watch Series 10 reconnaît aussi de nombreuses activités sportives, dont un nouveau capteur de température de l’eau et un profondimètre jusqu’à 6 mètres.

La montre permet jusqu’à 18 heures d’autonomie, et peut récupérer 60 % de batterie en 30 minutes. Notez enfin qu’elle se décline en deux tailles de boîtiers : 42 et 46 millimètres.

