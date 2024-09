Lecture Zen Résumer l'article

Les French Days d’automne démarrent le mardi 23 septembre. Quels enseignes y participent et comment repérer les bonnes affaires tout en évitant les pièges ? Numerama vous propose 5 astuces pour tirer parti des French Days en toute sérénité.

Deux fois par an, les French Days proposent des promotions et des prix cassés sur tous les rayons tech, informatiques et électroménagers. Si la période de la rentrée est propice aux bonnes affaires, ces évènements commerciaux, ouverts à toutes les boutiques en lignes, sont aussi l’occasion, pour les commerçants peu scrupuleux, de profiter de consommateurs mal informés.

Se ruer sur des prix bas, c’est prendre le risque de regretter son achat. Alors si vous avez dans l’idée de profiter des French Days pour vous équiper d’un aspirateur robot ou pour remplacer votre smartphone, voici cinq conseils pour pleinement en profiter sans se faire avoir.

Quelles sont les dates des French Days 2024 ?

Cette année, les French Days d’automne débutent le mardi 23 septembre à 7h, et se terminent le lundi 30 septembre à 23 h 59.

Ce qui vous laisse une semaine complète pour faire le plein de bonnes affaires.

Les French Days sont propices aux arnaques en ligne// Source : Canva

Nos 5 conseils pour vraiment profiter des promotions des French Days

Hausse des prix, dernier exemplaire disponible ou encore des promotions à plus 50 %, les techniques commerciales sont bien rodées. L’achat à quelque chose de compulsif et les commerçants le savent bien. Se croire à l’abri et immunisé contre ces pratiques, c’est probablement le premier écueil à éviter.

1. Déterminez un budget

Il est tellement facile de multiplier les « petits achats » quand les prix sont bas, que parfois la note finale peut faire très mal. Fixez-vous un budget et surtout, respectez-le. Vous profiterez bien mieux de vos achats si vous n’avez pas à vous demander si vous avez bien fait de craquer sur ce tapis de souris ou cet écran TV.

Faire ces achats en ligne permet de toujours avoir un regard sur le montant de votre panier avant de payer. Prenez soin de bien noter les montants cumulés si vous effectuez vos achats sur plusieurs sites.

2. Faites une liste

Ça paraît idiot, mais c’est une bonne base. Flâner de promotion en réduction pour voir ce que vous pouvez trouver, c’est le meilleur moyen de céder à cette peur de manquer la bonne affaire et de tout acheter. Résultat des courses : un panier plein à craquer de bric-à-brac dont vous ne trouverez pas forcément l’utilité au quotidien, mais « ça valait le coup ».

3. Renseignez-vous sur les produits et attention aux offres à bas prix

Le mieux, c’est de reprendre votre liste et de relever les prix affichés aujourd’hui sur différents sites marchands.

Si vous ignorez pour quel modèle d’aspirateurs balais opter, le mieux est de consulter des guides avant de succomber à la première promotion venues.

Les French Days et les opérations commerciales sont un bon moment pour trouver des produits de bonne facture plus abordables que d’ordinaire. Mais c’est aussi l’occasion pour les commerçants de brader les modèles moins performants. Renseignez-vous en amont sur les références à surveiller. Plusieurs guides d’achat sont disponibles sur Numerama :

4. Commandez sur un site fiable

Rien de plus désagréable que d’attendre, sans jamais voir venir sa commande. Plusieurs escroqueries et arnaques fleurissent sur la toile, mais quelques pistes permettent d’éviter les mauvaises surprises.

Méfiez-vous des offres trop intéressantes.

Assurez-vous que le site soit sécurisé : un petit cadenas apparaît en haut à gauche dans la barre d’adresse et le site commence par HTTPS.

Vérifiez la présence de mentions légales, souvent en bas de page ou dans les menus.

Trouvez un formulaire de contact ou mieux des coordonnées.

Consultez des sites référençant les retours des consommateurs comme trustpilot.

Cette liste est non exhaustive et nous pouvons que vous recommander de vérifier l’intégralité des points mentionnés pour sécuriser au mieux vos achats.

5. Lisez attentivement les descriptions des produits et les avis sur les marchands

Bon à savoir sur les marketplaces La plupart des grandes enseignes comme la Fnac, Darty ou Boulanger dispose de boutique en ligne faisant également office de marketplace. Quand vous achetez sur ces sites, vous n’achetez pas forcément chez Fnac, Darty ou Boulanger, mais à des vendeurs tiers.

Surtout sur les marketplace comme Rakuten, Rue du Commerce ou encore Ubaldi. Ces plateformes ont pour but de mettre en avant plusieurs boutiques différentes qui n’auraient aucune visibilité seules. C’est un peu comme une galerie marchande. Certains des vendeurs sont fiables, avec des produits de qualité, d’autres se révèlent moins sérieux avec parfois des conditions floues.

Plusieurs contrôles à différents niveaux permettent d’éviter les mauvaises surprises.

lire la fiche technique et repérer la référence exacte ;

repérer le pays d’expédition ;

consulter les avis du produit ;

se renseigner sur les avis du vendeur ;

C’est, quoi les promos des French Days ?

Vous avez surement déjà entendu parler, et probablement profiter, du Black Friday. Ce « vendredi noir », qui prend son origine aux États-Unis, permet aux commerçants et e-boutiques de casser leur prix. C’est l’occasion pour les internautes de s’offrir des produits haut de gamme à moindre coût, de refaire complètement son set up gaming ou d’en profiter pour changer son vieux frigo.

En réponse à cet évènement commercial d’outre atlantique, la France met en place pour la première fois en 2018, les French Days. Ce ne sont pas des soldes, mais une période d’une semaine environ, pendant laquelle la plupart des grandes enseignes et e les sites e-commerces français baissent drastiquement leurs prix.

Amazon, Darty, Boulanger, Fnac… Quels sont les magasins qui font les French Days ?

Six grandes enseignes françaises sont à l’origine de la première édition des French Days : Showroomprivé, La Redoute, Darty, Fnac, Boulanger et CDiscount. Devant le succès de l’opération, d’autres grands e-commerces rejoignent la liste des participants. Aujourd’hui, Amazon, Rakuten, Ubaldi, Rue du Commerce sont de la partie.

Avec le nombre grandissant de marketplace répondant présents à l’évènement, les occasions pour le consommateur de se perdre se multiplient. D’où la nécessité de bien se préparer avant de rentrer ses coordonnées bancaires sur le premier site marchand aux propositions alléchantes.

Où profiter des bons plans pendant les French Days ?

En magasin ou en ligne. C’est le principe des French Days, si vous préférez vous rendre dans votre enseigne multimédia favorite, vous bénéficierez également des remises dans le cadre des French Days. Cependant, les offres les plus intéressantes se trouvent souvent en ligne. Outre l’avantage de ne pas avoir à se déplacer, vous pouvez accéder aux offres et promotions avant l’ouverture des magasins.

Quand ont lieu les prochains French Days ?

Les dates ne sont pas encore officielles, mais les prochains French Days devraient avoir lieu autour du mois de mai 2025.

Pour ne rater aucune offre, nous mettrons à jour quotidiennement un guide référençant les meilleures offres des French Days sur tout le rayon tech et multimédia.

