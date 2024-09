Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce smartphone d’Apple est idéal si vous souhaitez avoir un iPhone à petit prix. Malgré son design old school, ses performances sont équilibrées et il n’a rien à envier à d’autres modèles de la marque. Il est proposé 120 € moins cher pour les French Days.

C’est quoi, cette promotion sur cet iPhone ?

L’Apple iPhone SE est vendu à partir de 529 € sur le store d’Apple. La version 64 Go est proposée pour les French Days au prix de 442,95 € sur Amazon.

C’est quoi, ce petit iPhone ?

Cette version 2022 de l’iPhone SE conserve le même design que son prédécesseur, qui peut sembler un peu daté. Les bordures sont en effet bien plus importantes que les modèles actuels, et le bouton Home, maintenant relique du passé, est encore présent. Néanmoins, les finitions sont toujours parfaites, et ses dimensions compactes de 67,3 × 138,4 × 7,3 mm pour 145 g offrent une excellente prise en main.

L’écran LCD de 4,7 pouces est parfaitement calibré, avec une bonne luminosité et une colorimétrie au point. Quelques soucis de visibilité sont à déplorer en extérieur, surtout en plein soleil, mais rien de bien méchant. Sa puce A15 Bionic, présente dans les iPhone 13, permet à l’iPhone SE de belles performances. L’expérience utilisateur est agréable grâce à la bonne fluidité. Vous pourrez même faire tourner des jeux 3D dans de bonnes conditions.

iPhone SE 2022 // Source : Louise Audry pour Numerama

À ce prix, cet iPhone SE est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire si vous voulez passer à iOS sans vous ruiner. Pour la partie photo, l’iPhone SE 2022 ne possède qu’un seul capteur de 12 mégapixels. Les clichés sont bons, sans toutefois atteindre les performances de modèles haut de gamme. De nuit, le smartphone d’Apple peine à convaincre, avec un manque de luminosité et de détails.

Enfin, comptez une journée d’autonomie dans le cas d’un usage normal. Il faut 1 h 30 de recharge pour récupérer 100 % de batterie.

