[Deal du jour] Les French Days sont une occasion supplémentaire de trouver un ou plusieurs jeux vidéo de votre wishlist un peu moins chers que d’habitude. Voici une sélection de titres qui bénéficient de réductions sympas.

Quels jeux acheter sur PS5 ?

Astro Bot

Astro Bot est vendu 69,99 € sur le PlayStation Store. Il est proposé en version physique sur PS5 au prix de 53,49 € sur le site de Leclerc.

Vous êtes sans doute difficilement passé à côté d’Astro Bot, le jeu de plateforme 3D de la Team Asobi. Vous contrôlez Astro Bot, un petit robot adorable, et avez accès à toute une panoplie de mouvements parfaitement retranscrits pas la Dualsense de la PlayStation 5.

Astro Bot // Source : Capture PS5

Le jeu propose plus de 80 niveaux, avec des niveaux de difficulté différents. À l’instar d’un Mario, le jeu n’est pas très difficile si vous suivez l’aventure principale. Si vous relevez les défis annexes et cherchez le 100 %, le titre se relève un peu plus ardu, sans être un challenge non plus. Les multiples références aux licences de Sony sont amusantes, et le jeu est un plaisir à parcourir.

Warhammer 40,000 : Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est vendu sur le PlayStation Store au prix de 69,99 €. Il est proposé en version physique sur PS5 au prix de 47,99 € sur Amazon.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est un jeu vidéo hack ‘n’ slash à la troisième personne où vous incarnez le capitaine Demetrian Titus, membre des Ultramarines, chargé de repousser les Tyranides, une race extraterrestre belliqueuse. Vous pourrez tirer sur tout ce qui bouge et foncer dans le tas pour des phases de combats rapprochés, avec parades et esquives, et des affrontements au rythme effréné.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 // Source : Focus Interactive

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est aussi une jolie claque visuelle, avec une partie graphique solide et une direction artistique fidèle à l’univers Warhammer 40,000. Les décors sont imposants et les effets visuels généreux. Dommage que le la campagne solo ne dure qu’une petite dizaine d’heures, mais peut heureusement se faire à plusieurs.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth est habituellement vendu sur le PlayStation Store en version dématérialisée, au prix de 79,99 €. Il est disponible sur Amazon en version physique au prix de 44,99 €.

Final Fantasy VII Rebirth est la suite directe de Final Fantasy VII Remake, premier épisode sur trois consacrés au remake du jeu original. Ce deuxième volet reprend là où s’est arrêté le premier opus. Les personnages sont étoffés et l’écriture est beaucoup plus juste, pour le meilleur et pour le pire. Le gameplay plus nerveux donne une nouvelle dynamique de combats. Graphiquement, le jeu est d’une incroyable beauté, et la puissance de la PlayStation 5 fait honneur à la direction artistique des équipes de Square Enix.

Niveau gameplay, les combats ne sont pas ennuyeux, mais peuvent parfois être trop punitifs. La difficulté par moments mal dosée peut en effet s’avérer frustrante, notamment sur certains boss. L’aventure est tout de même très plaisante, et permet de profiter une nouvelle fois des sublimes réorchestrations des musiques.

Quels jeux et accessoires acheter sur Nintendo Switch ?

Les deux The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est vendu 69,99 € sur l’eShop de la Switch. Il est proposé en version physique sur Nintendo Switch au prix de 41,49 € sur Amazon, grâce au code FD10 à rentrer dans le panier.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vendu 69,99 € sur l’eShop de Nintendo. Il est aussi proposé en version physique au prix de 41,49 € sur Amazon, grâce au code FD10.

Dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, l’exploration est au cœur de l’aventure. Vous incarnez Link et évoluez avec une liberté totale dans le vaste le monde d’Hyrule. Alors que le premier reste un peu à la surface de son histoire, le second gagne en épaisseur et l’arc narratif de la princesse Zelda est passionnant. La proposition de monde ouvert reste unique en son genre pour les deux titres, avec une narration environnementale bien amenée, et une envie d’explorer fascinante.

Tears of the Kingdom propose une carte encore plus grande // Source : Capture Nintendo Switch

Graphiquement, bien que les titres ne soient forcément pas aussi poussés que certains triple A des concurrents, la sublime direction artistique est souvent propice à la contemplation. L’atmosphère mélancolique dégagée par ces deux Zelda fait tout le charme des titres. Nintendo mise sur votre ressenti, par une superbe gestion de la lumière et de magnifiques décors imposants et mystérieux.

La manette Pro Switch

La manette Nintendo Switch Pro sans fil est commercialisée 89,99 € à sa sortie, et actuellement vendue 69,99 € sur la boutique officielle de Nintendo. Amazon la propose pour les French Days au prix de 44,99 €, avec le code promo FD10 à rentrer dans le panier.

La manette Pro possède un format et un design plus classique que les Joy-Con de la Switch, et est une excellente alternative si vous êtes allergique à ces derniers. Ses dimensions de 106 mm x 152 mm x 60 mm pour un poids de 246 g procurent une excellente ergonomie, adaptée à de longues sessions de jeu. Ses vibrations HD permettent une expérience de jeu optimale et plus d’immersion qu’avec les Joy-Con.

Manette Pro Nintendo Switch // Source : Nintendo

En plus de la Switch, vous pourrez aussi la connecter à un appareil Android facilement, via le Bluetooth. Son autonomie proche de 40 heures est assurément son gros point fort. Elle se recharge en six heures via USB-C. Notez que vous pourrez l’utiliser lorsqu’elle charge grâce à son câble de 1,50 m.

Hori Split Pad Pro

Le Hori Split Pad Pro Pokémon pour Nintendo Switch est une paire de Joy-Con pro sous licence officielle Nintendo, normalement vendu 59,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 44,99 € sur Amazon.

Si vous jouez souvent à la Switch en mode nomade, les Joy-Con classiques peuvent vite s’avérer limités. Le Hori Pad Pro, plus large qu’une paire de Joy-Con traditionnelle, offre une prise en main plus agréable grâce à une meilleure préhension et des finitions antidérapantes. Plus larges et cette fois-ci montés sur des interrupteurs, les boutons sont plus précis et réactifs, et s’accompagnent de deux nouvelles gâchettes configurables à l’arrière du pad. La croix directionnelle et les sticks analogiques sont aussi plus précis, et embarquent maintenant une fonction turbo.

Le Hori Split Pad Pro offre une bien meilleure préhension qu’avec des Joy-Con normaux // Source : Hori

Notez que le Split Pad perd toutefois en polyvalence. La manette d’Hori est en effet dépourvue de batterie et ne peut donc pas s’utiliser lorsque la console est en mode docké. Il est aussi dépourvu d’un gyroscope, ou de vibrations.

Quels jeux acheter sur PC ?

S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl est prévu pour le 20 novembre 2024. Il est en précommande en version dématérialisée sur PC au prix de 59,99 €. Avec le code FD10 à rentrer dans le panier, la précommande passe au prix de 49,99 € sur Amazon. Le titre est aussi disponible en précommande en version physique au prix de 49,99 € au lieu de 59,99 € sur Xbox Series X/S

S.T.A.L.K.E.R. 2 est un jeu vidéo développé et édité par le studio ukrainien GSC Game World, et se déroule dans la zone d’exclusion ukrainienne de Tchernobyl, ravagée par une catastrophe nucléaire en 1986. Le titre s’inscrit dans la saga S.T.A.L.K.E.R. et promet de se replonger dans la zone contaminée, remplie de monstres sympathiques et de phénomènes paranormaux.

S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl // Source : Stalker 2

Le jeu, qui se fait attendre depuis plusieurs années, est prévu pour le 20 novembre 2024.

