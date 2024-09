Lecture Zen Résumer l'article

Commercialisée à partir de 449 euros en version aluminium, et à partir de 799 euros en titane, l’Apple Watch Series 10 marque le troisième redesign de l’histoire des montres Apple. La plupart de ses nouveautés sont directement empruntées à l’Apple Watch Ultra 2, la montre haut de gamme de la marque à 899 euros.

L’Apple Watch a 10 ans et Apple fête son anniversaire avec un nouveau design. Si le nouveau look de l’Apple Watch Series 10 n’est pas aussi disruptif que celui de l’iPhone X en 2017, il apporte un vent de renouveau à la plus célèbre des montres connectées. L’Apple Watch Series 10, disponible à compter du 20 septembre 2024, ressemble à une Apple Watch, mais s’affine, introduit de nouveaux matériaux, sublime son écran et intègre des capacités inédites sur son segment tarifaire.

Que vaut l’Apple Watch Series 10 au quotidien ? Voici notre avis complet après plusieurs jours de test (et quasiment dix ans avec une Apple Watch au poignet).

Design : petits changements, grande amélioration

C’est la troisième fois qu’Apple redessine sa Watch. Après des premiers changements en 2018 (avec une Series 4 à l’écran arrondi) et en 2021 (avec la Series 7 à l’écran bord à bord), Apple modernise sa montre en 2024 avec la Series 10.

Plus fine que toutes ses prédécesseuses (9,7 mm), l’Apple Watch Series 10 conserve les codes historiques des montres Apple, avec un boîtier rectangulaire et arrondi. Elle est néanmoins moins imposante qu’auparavant, ce qui rend son port beaucoup plus confortable et luxueux.

L’Apple Watch Series 10 est plus fine que les anciens modèles. Sur le poignet, elle est plus discrète. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Pour la première fois en 10 ans, Apple abandonne l’acier inoxydable. Ce matériau haut de gamme est remplacé par du titane poli, qui lui confère un aspect miroir. Ce design est à l’opposé de ce que propose la marque avec sa Watch Ultra, qui utilise du titane mat depuis 2022. On jurerait qu’il s’agit d’acier traditionnel, même si le titane a pour avantage d’être plus léger.

La version la plus abordable de la Watch Series 10 conserve de l’aluminium, mais elle se décline aussi dans une version brillante, qui rend hommage à une des plus belles couleurs de l’histoire de l’iPhone : le Jet Black. Elle n’a duré qu’un an (iPhone 7), mais avait su marquer son époque. Le problème est qu’elle risque de se rayer assez vite, ce qui pourrait inciter les clients à opter pour un coloris mat, comme l’argent ou l’or.

L’Apple Watch Series 10 est la première montre connectée Apple avec deux haut-parleurs, pour écouter de la musique ou ses messages. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Enfin, même si les bordures ne sont pas tellement plus fines qu’auparavant, les écrans des Apple Watch Series 10 sont un peu plus incurvés, ce qui renforce l’impression de n’avoir qu’un écran sur le poignet.

Apple utilise une nouvelle technologie dite « Wide-angle OLED », qui permet à l’écran d’être visible depuis des angles improbables, sans déformation des couleurs. Il faut voir la Watch Series 10 pour comprendre à quel point cette nouveauté contribue à la réussite du produit. La Series 10 est extrêmement plaisante à porter et ressemble plus que jamais à un bijou, malgré son apparence assez conforme aux anciennes générations.

La dalle LTPO de troisième génération utilisée par Apple est capable d’un rafraîchissement 1-120 Hz avec une luminosité variable entre 1 et 2 000 nits, ce qui lui permet même en veille de rafraîchir l’aiguille des secondes. On est loin des premières montres connectées qu’il fallait réveiller avec un tapotement !

L’écran OLED de l’Apple Watch Series 10 a été conçu pour être consultable depuis n’importe quel angle. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Désormais déclinée en deux tailles de boîtier (42 et 46 millimètres), la Series 10 est un produit adapté à tous les utilisateurs. Son écran est beaucoup plus bord à bord que sur la Ultra 2, conçue pour être plus solide, mais qui commence à prendre un petit coup de vieux.

Parmi les changements de design plus discrets, on remarque qu’Apple renonce à l’anneau rouge sur la couronne rotative des modèles cellulaires, pour plus d’uniformité. Les antennes sont aussi dissimulées dans le dos en métal de la montre, ce qui les rend invisibles sur le poignet. Des choix esthétiques qui rapprochent la Series 10 de la pureté de l’horlogerie.

Le dos de l’Apple Watch Series 10, avec un nouveau boîtier en métal qui fait office d’antennes. // Source : Nino Barbey pour Numerama

L’Apple Watch Series 10 devient une mini-Watch Ultra 2

Le principal argument marketing de la Watch Series 10 est sans le moindre doute son design. Apple mise sur cet aspect pour vous convaincre d’opter pour son produit, même si la marque a ajouté plusieurs nouveautés bienvenues à sa montre. La plupart proviennent des Watch Ultra 1 et Watch Ultra 2, mais n’étaient jamais apparues sur une Watch Series :

Plongée dans l’eau, l’Apple Watch Series 10 peut mesurer la température automatiquement. C’est pratique dans une piscine, mais aussi dans un bain.

L’Apple Watch Series 10 peut vous suivre pendant de la plongée (jusqu’à 6 mètres) ou du snorkeling. Elle va néanmoins moins loin que la Watch Ultra 2, qui peut plonger jusqu’à 40 mètres.

Pour la première fois, une Apple Watch Series peut jouer de la musique ou des mémos vocaux. La Series 10 dispose de deux haut-parleurs, alors que la Ultra 2 n’en a qu’une seul. Le volume sonore est très satisfaisant, mais la qualité est logiquement moyenne. C’est une solution de dépannage.

L’Apple Watch Series 10 dispose d’une nouvelle puce, l’Apple S10. Il s’agit d’une version redessinée de la puce S9 déjà présente sur les Watch Ultra 2 et Watch Series 9, avec un Neural Engine dédié à l’utilisation de Siri sans réseau.

L’interface de watchOS 11. // Source : Numerama

La recharge plus rapide : la meilleure nouveauté de la Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10 est assurément plus belle que l’Apple Watch Ultra 2, dispose quasiment des mêmes fonctions, mais peine toujours à la rattraper sur un point essentiel : l’autonomie.

Il faut forcément la recharger une fois par jour pour être tranquille, au moins partiellement, au risque de ne pas pouvoir traquer son sommeil la nuit. Le modèle Ultra, avec sa batterie deux fois plus grande, peut assez facilement dépasser les 48 heures sur une seule charge (si vous ne passez pas trop de temps à la salle de sport). Durant notre test, nous avons pris l’habitude de charger la Watch Series 10 tous les matins pendant 20 à 25 minutes, pendant la douche et la préparation matinale.

L’Apple Watch Series 10, version Jet Black, sur son chargeur. // Source : Numerama

Il se trouve qu’il y a du mieux sur la recharge. Si le chargeur n’évolue pas, Apple a revu l’agencement de la bobine dédiée à la recharge par induction au dos de sa montre. La marque revendique une charge 30 % plus rapide qu’auparavant et la possibilité de récupérer 80 % de batterie en 30 minutes.

En 25 minutes, selon nos mesures, la Watch Series 10 peut passer de 10 à 60 % de batterie. Ce n’est pas encore magique (on rêverait d’une recharge intégrale en si peu de temps), mais c’est déjà beaucoup plus satisfaisant. Le fait de ne pas avoir à changer de câble est aussi une bonne nouvelle, puisque les accessoires existants sont automatiquement compatibles. Avec ces fameux 60 % de batterie, on peut parfaitement tenir la journée et la nuit, puis recharger le lendemain matin.

L’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch SE côte à côte. Ce n’est pas évident au premier abord, mais le modèle SE est plus rondelet. // Source : Numerama

Apnée du sommeil : une nouveauté difficile à tester

Sur le terrain médical, Apple est, avec Samsung, en avance sur la concurrence. La Watch Series 10 peut surveiller le rythme cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang, mais peut aussi réaliser des électrocardiogrammes, mesurer la température nocturne (pour suivre les cycles menstruels et d’éventuels débuts de maladie) ou envoyer des notifications en cas de problème cardiaque, de chute ou d’accident. Une nouvelle application, appelée Signes vitaux, permet chaque matin d’avoir un résumé de ses nuits en croisant différentes données. Elle peut techniquement anticiper un début d’infection, même si Apple reste prudent sur les interprétations médicales.

La principale nouveauté de la Series 10, qui est aussi disponible sur les Watch Series 9 et Watch Ultra 2 avec la mise à jour watchOS 11, est le suivi de l’apnée du sommeil, une pathologie méconnue et peu diagnostiquée. Toutes les nuits, Apple analysera vos mouvements afin de noter d’éventuelles perturbations respiratoires pendant le sommeil. Au bout de plusieurs jours, en cas de problème de santé, vous recevrez une notification pour vous indiquer qu’une apnée du sommeil a été détectée.

Les données mesurées par l’Apple Watch ne sont accessibles que depuis l’application Santé sur iPhone. L’application Sommeil sur Watch ne permet pas de les consulter. // Source : Numerama

La fonction est disponible en France, mais elle est difficile à tester en si peu de jours. Elle pourrait sauver des vies, mais son impact ne pourra pas être mesuré avant plusieurs mois.

D’autres nouveautés santé attendues de longue date, comme la mesure de la tension ou du taux de glycémie, ne sont pas au programme de la Watch Series 10. Il faudra attendre de futures générations pour enfin en bénéficier.

Avec la Watch Series 10, Apple réussit à donner un coup de vieux à sa Watch Ultra. La plus célèbre des montres connectées fête ses 10 ans en beauté avec un nouveau design vraiment somptueux, des matériaux beaucoup plus soigneux qu'auparavant (même le modèle aluminium, le moins cher, est gâté) et un écran en apparence similaire, mais désormais resplendissant sur les côtés. Sur un poignet, l'Apple Watch Series 10 est assurément la plus belle montre connectée du moment. Côté nouveautés, Apple gâte les fans de sa montre la plus sobre avec plusieurs fonctions jusque-là exclusives à la Watch Ultra et la recharge rapide, qui rend son utilisation quotidienne avec seulement 15 minutes sur le chargeur par jour possible. On ne peut que regretter que l'autonomie ne s'améliore pas, puisqu'il faut forcément la recharger tous les jours. À 449 euros, l'Apple Watch Series 10 en aluminium est le choix de référence pour les propriétaires d'iPhone (et ceux prêts à tout changer pour la montre). À 799 euros, la version titane séduira les fans de design, qui ne souhaitent pas se laisser tenter par l'Ultra 2 à 899 euros. Dans les deux cas, il s'agit de grandes réussites.

