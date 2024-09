Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Comme l’Apple Vision Pro, le Meta Quest 3 est un casque de réalité virtuelle et de réalité mixte. Pour les French Days, ce dernier profite d’une bonne baisse de prix, qui le rend bien plus intéressant.

👉 French Days 2024 : retrouvez les meilleures promotions tech

C’est quoi, cette promotion sur le Quest 3 ?

Le casque VR Meta Quest 3 512 Go est normalement vendu 699,99 €. Il est proposé pour les French Days au prix de 549,99 € sur La Fnac.

C’est quoi, ce casque VR et réalité mixte ?

Le Meta Quest 3 est un casque VR plus fin que son prédécesseur de 40 %. Le confort est donc meilleur, surtout pour de longues sessions de jeu. Le champ de vision est aussi plus proche de la réalité afin de limiter les distorsions, et le suivi des mouvements en mode VR est amélioré. Cette nouvelle version du casque de Meta propose aussi la réalité mixte. Comme pour le Vision Pro d’Apple, l’image virtuelle se superpose au réel.

Le Meta Quest 3 embarque la puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, couplée à 8 Go de RAM. Cette puce est notamment dédiée à la réalité mixte, et fait un bon travail pour implémenter le réel dans la réalité virtuelle, sans toutefois se hisser au niveau de l’Apple Vision Pro. Les détails et la fluidité restent bien présents et le Quest 3 délivre de bonnes performances. Vous pourrez profiter de nombreux jeux vidéo et applications dans de bonnes conditions, si vous supportez la VR.

Mark Zuckerberg avec le Meta Quest 3 // Source : Meta

À ce prix, ce casque VR est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour les French Days, si vous avez besoin d’un casque de VR et de réalité mixte. Le Meta Quest 3 vaut largement le coup à ce prix. Les joysticks sont ergonomiques et offrent une bonne prise en main, sans être trop lourds. Concernant les écrans, ils proposent une définition de 2 208 x 2 064 pixels par œil, soit une qualité proche de la 4K, et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, pour une grande fluidité.

Niveau autonomie, comptez environ 2 h d’utilisation. Certaines activités ou applications peuvent réduire l’autonomie.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !