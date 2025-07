Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous avez besoin d’un smartphone et d’une paire d’écouteurs pour l’été, La Fnac propose un pack avec le Samsung Galaxy S24 et les écouteurs Buds 3 en promotion.

Les smartphones haut de gamme sont souvent lancés à des tarifs très élevés, et sont nettement plus attractifs lorsqu’ils bénéficient de promotions. Ils sont également parfois inclus dans des packs accompagnés d’accessoires, notamment durant les périodes de soldes. C’est justement le cas du Samsung Galaxy S24, actuellement proposé avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds 3, dans une offre particulièrement intéressante chez La Fnac.

Le Samsung Galaxy S24 128 Go est habituellement vendu 649 € sur le site de Samsung, tandis que les Samsung Galaxy Buds 3 se trouvent à 130 €. Le pack avec les deux est disponible pour les soldes d’été au prix de 599,99 € sur le site de La Fnac. Une offre de remboursement de 100 € est de plus disponible jusqu’au 17 août 2025, faisant baisser le prix à 499 €.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Autant rentrer dans le vif du sujet, à ce prix, le Galaxy S24 est un excellent choix par rapport au récent Galaxy S25, plus cher et aux maigres évolutions. L’écran du S24 embarque une dalle OLED LTPO de 6,2 pouces à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. L’écran fait de belles prouesses et est idéal pour regarder du contenu ou jouer. Le Galaxy S24 embarque le processeur Exynos 2400 gravé en 4 nm, à l’aise avec le multitâche et les jeux vidéo gourmands. Couplé à 8 Go de RAM, le smartphone est fluide et tourne comme un charme sous One UI 7. One UI 8, l’interface de Samsung basée sur Android 16, pourrait d’ailleurs être déployée prochainement.

Galaxy AI est utile au quotidien avec de nombreuses fonctions très pratiques, et des corrections photos qui deviennent vite indispensables. Sur la partie photo justement, le triple capteur permet de prendre des clichés de qualité, de jour comme de nuit. L’IA traite ensuite les photos et il est presque impossible de rater un cliché. Enfin, la batterie de 4 900 mAh du

S24 permet une bonne quinzaine d’heures d’autonomie.

One UI 7 sur un smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra. // Source : Numerama

Et les écouteurs Buds 3 ?

Les écouteurs de Samsung adoptent un format non intra-auriculaire au bon confort. Les oreillettes s’insèrent parfaitement bien dans le canal auditif et restent en place même si vous bougez. Les tiges sont tactiles et permettent de contrôler le volume ou la lecture des pistes. Niveau audio, le son est riche avec des basses bien présentes sans être envahissantes et un son précis, même à fort volume. La réduction de bruit active est quant à elle efficace et isole les bruits parasites sans sensations désagréables. Un mode son environnant qui vous laisse conscient de votre environnement est aussi présent.

Les Galaxy Buds 3 possèdent une autonomie de 6 h d’écoute environ, et 24 h supplémentaires grâce au boîtier.

Les points à retenir sur ce pack Samsung :

Samsung oblige, un volet photo toujours aussi performant

Les écouteurs Buds 3 au bon audio

Une bonne autonomie pour le S24 et les Buds 3

