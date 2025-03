Lecture Zen Résumer l'article

One UI 7, qui apporte un nouveau design aux smartphones Samsung, sera déployée à partir du 7 avril sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6. D’autres appareils suivront.

C’est presque devenu un running gag : One UI 7 arrive ! La future mise à jour majeure des smartphones Samsung, basée sur Android 15, est attendue depuis novembre 2024. On l’espérait initialement pour le mois de janvier, simultanément à la sortie des Galaxy S25, mais Samsung avait opté pour une bêta. La marque se contente depuis de minuscules communications, et avait laissé entendre qu’une publication au mois d’avril était possible.

Dans un communiqué publié le 18 mars 2025, soit le même jour que plusieurs articles sur le danger de mort que court Samsung, la marque coréenne dévoile enfin son calendrier de déploiement One UI 7, avec presque six mois de retard. La mise à jour sera lancée sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 le 7 avril.

Un déploiement en plusieurs temps, mais un déploiement qui commence enfin

La mise à jour One UI 7 est une des plus grandes mises à jour de l’histoire de Samsung, avec un nouveau design plus coloré, une nouvelle interface plus épurée et de nouvelles idées, comme la Now Bar, pour afficher des informations en permanence sur l’écran. Elle apporte aussi plusieurs nouveautés pour Galaxy AI, la suite de fonctions d’intelligence artificielle de la marque.

La nouvelle interface de One UI 7, avec ses widgets tranparents. // Source : Samsung

Avec One UI 7, Samsung va bien plus loin que Google avec Android 15. Ce nouveau design devrait durer plusieurs années, d’où ce déploiement très ralenti. Les futures mises à jour de One UI, qu’elles soient liées à Android 16 ou à Android 17, devraient arriver beaucoup plus rapidement.

Le calendrier de déploiement de One UI 7 : quels sont les appareils compatibles ?

Samsung avait déjà officialisé une première liste d’appareils compatibles avec One UI 7. Voici la liste confirmée la marque, avec les dates de déploiement. D’autres appareils pourraient être ajoutés dans un second temps.

Smartphones Galaxy S

Smartphones Galaxy Z (pliants)

Gamme Galaxy A

Galaxy A56, A46 et A36 : mise à jour préinstallée

Galaxy A73, A72: dans les prochaines semaines

Galaxy A55, A54, A53: dans les prochaines semaines

Galaxy A35, A34, A33: dans les prochaines semaines

Galaxy A25, A24, A23: dans les prochaines semaines

Galaxy A15 (4G/5G), A14 (4G/5G): dans les prochaines semaines

Galaxy A05s: dans les prochaines semaines

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Combien de temps faudra-t-il à Samsung pour déployer complètement One UI 7 ? On peut espérer que la marque sera rapide, puisque des versions bêta existent déjà sur certains appareils anciens.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama