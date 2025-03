Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois de retard, Samsung ajoute enfin un peu de précision sur le calendrier de déploiement de One UI 7, sa mise à jour majeure basée sur Android 15. Les propriétaires des smartphones éligibles n’ont plus qu’un petit mois à attendre.

Samsung et les mises à jour logicielles, ça a toujours été compliqué… Le constructeur coréen, qui promet désormais 7 années de mises à jour sur ses appareils haut de gamme, a toujours eu énormément de mal à déployer de nouvelles versions majeures sur ses anciens appareils. Face à Apple et Google, qui ont l’excellente habitude de tout déployer d’un seul coup sur l’ensemble de leurs parcs, Samsung découpe systématiquement ses déploiements en plusieurs vagues et accumule du retard.

Avec One UI 7, le constructeur coréen a peut-être battu son record. Basé sur Android 15 (une mise à jour déployée en septembre 2024), One UI 7 a d’abord été l’objet de rumeurs pendant plusieurs semaines avant d’être révélé en octobre. La première bêta est arrivée en décembre, avant d’être suivie par un pré-lancement officiel sur les Galaxy S25 en janvier. Les autres smartphones attendent depuis impatiemment.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un lancement en avril 2025 pour One UI 7

Dans un communiqué publié le 4 mars 2025, Samsung donne des nouvelles du programme bêta de One UI 7 qui, rappelons-le, n’est pas disponible en France.

La marque annonce étendre ses tests aux Z Fold 6 et Z Flip 6, ainsi qu’aux Galaxy S23 et à la tablette Tab S10. Elle donne enfin le détail que tout le monde attendait : « La mise à jour officielle One UI 7 sera disponible à partir d’avril. »

Le communiqué de Samsung mentionne avril 2025 pour la première fois. // Source : Samsung

C’est la première fois que Samsung donne un mois officiel pour le déploiement de One UI 7, alors que les rumeurs pariaient plutôt sur mars. Un déploiement début avril sur les Galaxy S24 et les autres appareils récents semble désormais inévitable.

Au vu de ses habitudes, Samsung déploiera probablement One UI 7 en plusieurs temps. Les S24 américains d’abord, puis les autres. Le déploiement final devrait néanmoins être plus rapide que cette interminable phase bêta, qui doit probablement faire sourire les utilisateurs d’appareils concurrents.

Pour aller plus loin One UI 7 : les smartphones Samsung compatibles avec la mise à jour

Android 16 sera bientôt finalisé

Fin 2024, Google avait annoncé un changement pour Android : le système d’exploitation aura désormais deux mises à jour par an. Ce changement ne risque pas de faire les affaires de Samsung qui, au vu de sa lenteur sur le logiciel, risque de devoir sauter une génération sur deux. Il n’y a plus qu’à espérer que l’épisode One UI 7 motive Samsung à revoir son fonctionnement interne.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama